Vediamo l’articolo di riassunto settimanale sulla stagione di Basket NBA con le migliori squadre a livello scommesse (Philadelphia, Chicago e anche Portland) e le peggiori, come Nets e Pelicans che attendono ancora la prima vittoria in questa regular season. Pronostici NBA Week 3.

Pronostici NBA Week 3: le classifiche divisionali

Iniziamo il nostro recap settimanale di Basket NBA dalla Eastern Conference, andando a vedere la situazione, partendo dalla Atlantic Division che al momento vede al comando i Philadelphia 76ers con un record di 5-1, che staccano i NY Knicks che stanno arrancando più del previsto con un record di 4-3. Ancora a caccia della prima vittoria stagionale i pessimi Brooklyn Nets (0-7) mentre i Boston Celtics, come ci si attendeva senza Tatum, stanno calando e al momento hanno un record di 3-5, e stanno andando meglio fuori (2-2) che in casa (1-3 al TD Garden).

In Central Division un altra capolista che non ti aspetti, i Chicago Bulls, anche loro al via con un record di 5-1 che gli permette di tenere alle spella Milwaukee Bucks e Detroit Pistons che a loro volta sono partiti bene con un record di 5-2. Un altra squadra che prevedibilmente era data in calo dopo le Finals raggiunte a sorpresa lo scorso anno, è quella degli Indiana Pacers che sono 1-6 e non hanno ancora vinto in trasferta (0-3). Alti e bassi per i Cleveland Cavaliers (4-3) che iniziavano la stagione come favoriti in questa division.

Passiamo alla Southeast Division con i Miami Heat primi con un record di 4-3 che basta, visto che dietro Atlanta Hawks e Orlando Magic non stanno trovando continuità e al momento hanno un record di 3-4, come i Charlotte Hornets. C’era invece da scommettere che i Washington Wizards sarebbero stati sul fondo anche quest’anno, e sembra una previsione giusta visto l’inizio da 1-6.

In Western Conference c’è subito la fuga degli Oklahoma City Thunder, unica squadra imbattuta con record di 7-0, che comanda la Northwest Division sui Denver Nuggets di Jokic che sono 4-2, e sono ancora perfetti in casa (3-0), ma negativi in trasferta (1-2). Al contrario i Minnesota Timberwolves hanno un record di 4-3 per colpa del 1-2 interno, ma sono 3-1 in trasferta. Record di 4-3 anche per i Portland Trail Blazers, e poi ci sono gli Utah Jazz con 3-4.

In Pacific Division gli LA Lakers aspettano ancora il debutto di LeBron James, e hanno giocato nel weekend senza Doncic e Reaves, vincendo lo stesso, e meritandosi il comando con un record di 6-2. Interessante anche l’inizio da O/U 7-1 dei gialloviola in questa stagione, miglior squadra da Over al momento. In 2° posizione i Golden State Warriors con 4-3 (imbattuti in casa con 3-0, ma solo 1-3 in trasferta), poi arrivano LA Clippers e Phoenix Suns con 3-4 mentre chiudono i Sacramento Kings con un record di 2-5, anche se finora hanno giocato solo 2 partite interne.

Chiudiamo con la Southwest Division dove troviamo al comando i San Antonio Spurs con un record di 5-1 (3-0 in casa), mentre gli Houston Rockets seguono con 4-2, poi abbiamo i Memphis Grizzlies con 3-5. Già problemi per i Dallas Mavericks con un record di 2-5, nonostante abbiano giocato (e perso) solo una partita fuori casa. Come i Nets a Est, anche i New Orleans Pelicans ad Ovest aspettano ancora la prima vittoria stagionale (0-6).

Statistiche e betting trends NBA

Nell’ultima settimana il miglior trend per le scommesse ATS (con handicap) è stato quello sugli Sfavoriti in casa che hanno coperto il 57.7% delle linee di spread proposte. Esattamente 50-50 invece le percentuali sulle scommesse Over-Under delle partite degli ultimi 7 giorni.

Se entriamo nel dettaglio stagionale delle singole squadre, troviamo un trio di squadre come migliori nelle scommesse: Philadelphia 76ers, Chicago Bulls e Portland Trail Blazers, tutte con un 5-1 ATS, ovvero l’83.33% di linee coperte. Tra queste tre la migliore come scarto medio è Philadelphia che sta vincendo con +7.5 punti di scarto (+5.5 per Chicago e +4.5 per Portland in questa statistica). Il miglior margine rimane il +12.5 degli Houston Rockets che sono però 4-2 ATS nelle scommesse.

La peggior squadra su cui puntare è quella dei Washington Wizards con 1-6 ATS (14.29% di linee coperte), ma stanno piangendo anche gli scommettitori degli LA Clippers con 1-5 ATS (16.67%). Male anche i New Orleans Pelicans col loro 1-4-1 ATS, inoltre questa è la squadra che sta perdendo con lo scarto medio più pesante della lega, -18.0 punti a partita.

Nelle altre statistiche al momento i Philadelphia 76ers hanno il miglior attacco con 125.3 punti segnati di media mentre la squadra che sta segnando di meno è quella dei Dallas Mavericks che non vanno oltre i 107.4 punti segnati di media (male anche i Pelicans con 107.8 punti). Difensivamente nessuno fa meglio dei San Antonio Spurs che concedono solo 108.3 punti di media (bene anche OKC con 109.7 punti concessi). La peggior difesa è quella dei Brooklyn Nets che subiscono 127.5 punti a sera. Gli Houston Rockets sono la squadra più efficiente a rimbalzo, e anche qui troviamo gli Spurs ai piani alti (2°), con i Jazz che completano questo podio.

