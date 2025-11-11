Andiamo a vedere cosa è successo nell’ultima settimana di regular season di Basket NBA 2025-2026, con aggiornamenti, statistiche, classifiche e le quote antepost aggiornate. Pessimo inizio dei Clippers che sono anche i peggiori nelle scommesse, a differenza dei 76ers, mentre i Pistons continuano a vincere e sono i migliori a Est a sorpresa. Pronostici NBA Week 4.

Pronostici NBA Week 4: le classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division dove si riprendono il primato i NY Knicks con un record di 6-3, ma Philadelphia 76rs (6-4) e Toronto Raptors (5-5) non sono lontane. Al momento NYK è perfetta in casa (6-0) ma non ha ancora vinto in trasferta lontano dal Madison Square Garden (0-3).

In Central Division continuano ad impressionare i Detroit Pistons che con un record di 9-2 sono al momento i migliori dell’intera conference a Est. Segno i Cleveland Cavaliers e i Milwaukee Bucks entrambi con un record di 7-4, poi i Chicago Bulls che hanno un pò rallentato e ora sono 6-4. Malissimo i finalisti dello scorso anno, gli Indiana Pacers che hanno iniziato la stagione con un 1-9 di record e con O/U 2-8 sono anche la miglior squadra da Under.

In Southeast Division lotta aperta con i Miami Heat al comando al comando con un record di 7-4 (ancora imbattuti in casa con 5-0) sugli Atlanta Hawks con 6-5, poi arrivano gli Orlando Magic (5-6). Più staccati come al solito Charlotte Hornets (3-7) e soprattutto Washington Wizards (1-9) che finora hanno vinto l’unica partita in trasferta, e sono ancora a secco in casa nella Capitale (0-5) oltre al 0-8 nelle sfide dirette contro avversari a Est.

Passiamo in Western Conference partendo dalla Northwest Division dei campioni in carica, gli OKC Thunder, che con 10-1 al momento hanno il miglior record della lega, ancora imbattuti in casa (4-0) e con un buon margine sui Denver Nuggets che a loro volta hanno iniziato bene con un record di 7-2 (6-0 in casa) e sui Minnesota Timberwolves che in vece stanno facendo la differenza in trasferta (5-2) piuttosto che tra le mura amiche (2-2). I Portland Trail Blazers con un record di 5-5 lasciano sul fondo gli Utah Jazz con 3-7.

In Pacific Division gli LA Lakers aspettano ancora LeBron James, ma rimangono al comando con un record di 8-3 e l’ottimo 5-1 in trasferta, oltre ad essere la miglior squadra sui punteggi alti con O/U 9-2. Seguono i Golden State Warriors con un record di 6-6, raggiunto grazie al rendimento interno da 5-0, ben diverso rispetto al 1-5 in trasferta. Record di 6-5 anche per i Phoenix Suns (a loro volta ottimi con un 5-1 in casa, ma pagano l’1-4 in trasferta) e sul fondo ci sono Sacramento Kings e a sorpresa anche gli LA Clippers, entrambi con un record di 3-7.

Chiudiamo in Southwest Division dove è battaglia aperta tra San Antonio Spurs (al momento al comando con un record di 8-2 e ancora perfetti in casa con 5-0) e Houston Rockets (6-3) mentre sono più indietro i Memphis Grizzlies con 4-7, per non parlare di Dallas Mavericks (3-8) e soprattutto New Orleans Pelicans, ultimi con un 2-8.

Statistiche e Betting Trends NBA

Il trend migliore per gli scommettitori NBA nell’ultima settimana è stato quello sui Favoriti in Casa che hanno coperto il 67.7% delle linee di spread (ATS) mentre sono state in grande equilibrio, quasi perfetto, le giocate O/U con una leggerissima prevalenza i Over al 50.9%.

I Philadelphia 76ers con 8-1-1 ATS sono al momento la miglior squadra su cui scommettere con handicap, ovvero un 88.89% ATS di linee coperte al momento. Seguono i Lakers e gli Heat entrambi con 8-3 ATS, ma fanno anche meglio i Bulls ce con 7-2-1 ATS hanno il 77.7% ATS. Al contrario la squadra peggiore su cui puntare è sicuramente quella degli LA Clippers fermi con un 1-9 ATS (10% ATS), peggio anche di Washington (2-9 ATS) e della coppia formata da Memphis e Cleveland, entrambe a 3-8 ATS. A seguire la top-10 delle migliori squadre sui rendimenti ATS e le statistiche principali di attacco, difesa e rimbalzi, con le top-5 per ogni categoria.

Quote Antepost: OKC favorita per il bis

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026 e anche sul titolo di MVP della regular season. Entrambe le lavagne sono dominate dai Thunder, con OKC favorita @3.00 per il bis e con Shai Gilgeous Alexander davanti a tutti per MVP regular season. In entrambi i casi i principali rivali di OKC sono i Nuggets, con Denver 2° con quota @6.50 e Nikola Jokic @4.50 (assieme a Luka Doncic) per MVP.