Come ogni martedì arriva puntuale il nostro aggiornamento settimanale sulla regular season di Basket NBA 2025-2026, con classifiche, le statistiche e i betting trends più interessanti e le quote antepost per l’anello ed MVP aggiornate al 18 novembre 2025. Pronostici NBA Week 5.

Pronostici NBA Week 5: le classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division dove troviamo la leader che non ti aspetti, i Toronto Raptors che con un record di 9-5 si lasciano alle spalle NY Knicks e Philadelphia 76ers, entrambe con 8-5. Proprio i Sixers hanno interrotto una striscia di 5 vittorie consecutive dei canadesi, con Philadelphia che si porta 4-1 nelle sfide contro avversarie divisionali. Rimangono in corsa i Boston Celtics con un record di 7-7, chiudono i pessimi Brooklyn Nets con 2-11, ancora a caccia della prima vittoria interna di questa stagione (0-6).

Passiamo in Central Division con i Detroit Pistons al comando, anzi il 12-2 è il miglior record dell’intera Eastern Conference (10 vittorie di fila), con Detroit che è forte di un 7-1 in casa e anche di un 4-1 in trasferta. Seguono i Cleveland Cavaliers con un record di 10-5, poi arrivano i Milwaukee Bucks da 8-7. Dopo un buon avvio continua il calo dei Chicago Bulls che ora sono 6-6, grazie all’ottimo record di 5-1 in casa, ma in trasferta stanno faticando (2-5). Anche qui ultimi posto netto, con gli Indiana Pacers che sono 1-13 e hanno sempre perso in trasferta (0-8).

In Southeast Division prendono il comando gli Atlanta Hawks grazie ad una striscia di 5 vittorie consecutive e un ottimo 7-2 in trasferta, ma in casa hanno un negativo 2-3. I Miami Heat inseguono con 8-6, e al contrario ddi Atlanta sono quasi perfetti in casa (6-1), molto meno in trasferta (2-5). In corsa anche gli Orlando Magic (7-7), sempre deludenti i Charlotte Hornets (4-10), per non parlare dei soliti Washington Wizards sempre ultimi con un record di 1-12, e anche loro a caccia del primo successo interno dell’anno (0-6).

Passiamo in Western Conference con la Northwest Division dei campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder, che sono al comando con un 14-1 di record (6-0 in casa). Seguono i Denver Nuggets di Jokic con un record di 10-2 e i Minnesota Timberwolves di Edwards a 9-5, poi arrivano i Portland Trail Blazers (6-7), gli unici in grado di battere OKC al momento. Infine gli Utah Jazz ultimi con un record di 5-8, ma che hanno dato segnali di ripresa.

In Pacific Division comandano gli LA Lakers con 10-4 di record, e anche 10-1 ATS nelle scommesse, con un 3-2 interno, ma un ottimo rendimento esterno (7-2). Seguono i Golden State Warriors (9-6) che sono ancora imbattuti in casa (5-0), ma pagano il 4-6 in trasferta. In 3° posizione i Phoenix Suns (8-6) che si lasciano alle spalle i deludenti LA Clippers (4-10) e Sacramento Kings (3-11).

Infine la Southwest Division con gli Houston Rockets davanti a tutti con 9-3, e attenzione perchè KD e soci sono la miglior squadra da Over al momento (O/U 10-2). In 2° posizione rimangono vicini i San Antonio Spurs (9-4) anche se è arrivata la notizia che Wembanyama potrebbe saltare un paio di settimane. Staccatissime tutte le altre con Memphis Grizzlies a 4-10, Dallas Mavericks 4-11 e infine i New Orleans Pelicans con un record di 2-12.

Statistiche e Betting Trends NBA

Nell’ultima settimana di regular season c’è stato un trend forte sulle scommesse O/U, una pioggia di alti punteggi col 56.9% delle partite chiuse con Over contro il 43.1% di Under. Nelle scommesse contro gli spread (ATS), il trend migliore è stato il 57.9% di linee coperte da squadre sfavorite in trasferta.

I Philadelphia 76ers calano un po, ma il 9-3-1 ATS rimane ancora il miglior rendimento nelle scommesse sugli spread con un 75% di linee coperte, meglio anche di LA Lakers e Detroit Pistons, entrambe 10-4 ATS per un 71.43% di linee coperte. Completano la top-5 i Denver Nuggets col 69.23% e i Chicago Bulls con gli Houston Rockets, a parimerito con un 66.67% di linee coperte, ma stanno andando bene anche i Miami Heat al 64.29%.

Al contrario nessuno sta facendo male come i Washington Wizards che sono 2-11 ATS, un misero 15.38% di linee coperte. Molto male anche LA Clippers e Memphis Grizzlies, entrambe con 4-10 ATS (28.57%) e stanno deludendo pure i Cleveland Cavaliers (5-10 ATS, 33.33%) per non parlare dei Sacramento Kings (4-8-1 ATS, 33.33%) e dei finalisti dello scorso anno, gli Indiana Pacers (5-9 ATS, 35.71% come i Boston Celtics).

Washington è anche la squadra che sta perdendo col passivo più pesante, -16.77 punti a partita mentre gli OKC Thunder stanno schiacciando gli avversari con un margine medio di +15.53 punti. Abbiamo già detto di Houston miglior squadra da Over, anche se in generale la squadra che sta segnando più punti col proprio attacco (135.08 a sera) sono i Denver Nuggets mentre la difesa più solida è quella degli OKC Thunder (106.4). I Rockets hanno comunque il miglior rendimento a rimbalzo, davanti agli Spurs e poi anche qui ritroviamo i Nuggets.

Quote Antepost: Thunder sempre davanti a tutti per il bis

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. Gli OKC Thunder @2.75 staccano sempre tutti, con i Nuggets @6 primi avversari, poi salgono i Cavaliers @7.50 che si lasciano alle spalle un trio di squadre che aprono la lista di team in doppia cifra: Rockets. Lakers e Knicks, tutti @12 volte la posta.

Ogni giorno segui le analisi e le free pick sulle prestazioni giocatori NBA

Ogni giorno nel nostro articolo quotidiano trovi le analisi dei big match di giornata e le stime più interessanti per le scommesse sulle prestazioni giocatori.

VAI A NBA BIG MATCH & PROPS QUOTIDIANE

