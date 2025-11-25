Martedì di recap sulla stagione di pallacanestro americana con classifiche, ultime notizie, curiosità, betting trends e l’aggiornamento delle quote antepost per il Basket NBA dove dominano sempre gli OKC Thunder per il bis, intanto da Est continuano a vincere e a sorprendere Detroit Pistons e Toronto Raptors. Pronostici NBA Week 6.

Pronostici NBA Week 6: le classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division dove continuano a volare i Toronto Raptors con un record di 13-5 dopo 8 vittorie consecutive che permettono ai canadesi di tenersi a distanza i NY Knicks con un record di 10-6, poi abbiamo 76ers e Celtics più indietro, per non parlare dei Nets sempre ultimi con un record di 3-14 e ancora a caccia del primo successo interno (0-8).

In Central Division l’altra sorpresa, i Detroit Pistons che di vittorie ne hanno messe in fila 13 consecutive e con un record di 15-2 sono i migliori non solo in division, ma in tutta la conference a Est, con i Cleveland Cavaliers staccati con un record di 12-7. I Milwaukee Bucks soffrono le assenze di Giannis e con un record di 8-10 rimangono dietro ai Chicago Bulls con 9-8. Qui chiudono i Pacers in crisi con 2-15 di record (sempre battuti in trasferta con 0-9 fuori dall’Indiana) alla 10° sconfitta nelle ultime 10.

In Southeast Division battaglia aperta tra i Miami Heat (che sono 12-6 e hanno finalmente visto il debutto stagionale di Tyler Herro subito protagonista) sugli Atlanta Hawks con 11-7 che però non hanno mai perso in scontri divisionali al momento (3-0). In 3° posizione provano a risalire gli Orlando Magic (10-8), poi il distacco è netto con le ultime, Charlotte Hornets (4-13) e soprattutto Washington Wizards (1-15).

Passiamo in Western Conference che apriamo con la Northwest Division dove comandando i campioni in carica, gli OKC Thunder che con un record di 17-1 hanno il miglior rendimento dell’intera lega, con i Denver Nuggets che non stanno andando male con 13-4, ma non tengono il passo di SGA e compagni. Si rilanciano anche i Minnesota Timberwolves con 10-7, davanti ai Portand Trail Blazers, unici in grado di battere OKC finora in stagione. Chiudono gli Utah Jazz che pagano un 1-7 in trasferta.

In Pacific Division continuano a comandare gli LA Lakers con un record di 12-4, e che oltre all’ottimo Luka Doncic, hanno finalmente recuperato anche LeBron James. 2° posto per i Phoenix Suns che si tengono ancora alle spalle (di poco) i Golden State Warriors, forti di un 6-1 in casa (ma 4-8 in trasferta). Chiudono con sole 5 vittorie a testa LA Clippers e Sacramento Kings.

In Southwest Division gli Houston Rockets con 11-4 si prendono il comando, con un ottimo rendimento da 6-2 anche in trasferta, che si lasciano alle spalle i San Antonio Spurs (11-5) che sono in calo senza Wemby e Castle. Staccate tutte le altre, con i Memphis Grizzlies da 6-12, i Dallas Mavericks da 5-14 e i New Orleans Pelicans da 3-15 e con un record di 1-13 contro avversari di conference.

Statistiche e betting trends basket NBA

I Detroit Pistons si prendono anche il miglior rendimento nelle scommesse con un 70.59% di linee coprerte (12-5 ATS), davanti ai Lakers col 68.75% mentre calano dal 1° al 3° posto i 76ers al 66.67%, raggiunti da Heat e Rockets. Non è una sorpresa la peggior squadra su cui puntare: i Washington Wizards con un 25% di linee coperte (4-12 ATS); male anche i Clippers al 29.41%, uniche due squadre sotto al 30% di win rate contro gli spread.

Quote Antepost: OKC sempre in fuga

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. Gli OKC Thunder @2.70 sono sempre in fuga per la vittoria dell’anello, il bis dopo il successo dello scorso anno, con i Denver Nuggets @7 primi avversari, poi si staccano in doppia cifra @10 Cavaliers e Rockets, con i Lakers che zitti zitti risalgono @15, lasciandosi alle spalle Knicks @16 e Warriors @19.