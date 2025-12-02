Martedì di recap sulla stagione di pallacanestro americana con classifiche, ultime notizie, curiosità, betting trends e l’aggiornamento delle quote antepost per il Basket NBA. I campioni in carica di OKC non accennano a rallentare mentre i Phoenix Suns sono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse assieme ai Rockets (malissimo i Clippers). Pronostici NBA Week 7.

Pronostici NBA Week 7: le classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division dove i NY Knicks (13-6) si sono ripresi il comando anche grazie ad un perfetto 4-0 contro gli avversari divisionali finora affrontati, ma i Toronto Raptors (14-7) rimangono vicini. Più staccati Boston Celtics (11-9) e Philadelphia 76ers (10-9) mentre i Brooklyn Nets (4-16) sono sempre nettamente ultimi, anche se si sono sbloccati col primo successo interno (1-9).

In Central Division abbiamo sempre i Detroit Pistons (17-4) al comando e col miglior record a Est. Detroit sta avendo lo stesso rendimento sia in casa (8-2) che in trasferta (8-2). Dietro i Cleveland Cavaliers (13-9) ancora perfetti contro avversari divisionali (6-0) mentre sono in calo i Chicago Bulls (9-11) dopo un buon avvio. Male anche i Milwaukee Bucks (9-13) mentre ultimi sono sempre gli Indiana Pacers (4-17) che le 4 vittorie le hanno fatte tutte in casa, mentre sono 0-10 in trasferta.

In Southeast Division continua il testa a testa tra Miami Heat (14-7) ed Orlando Magic (13-8) in forte crescita, in particolare con il record di 8-3 in casa (bene anche Miami con 10-2 in casa), che superano anche gli Atlanta Hawks (13-9) che stanno ancora giocando senza Young. Chiudono le due peggiori squadre, Charlotte Hornets (6-15) con 1-9 in trasferta e Washington Wizards (3-16) con 1-10 in trasferta e 2-12 contro avversari di conference a Est).

Passiamo in Western Conference con la Northwest Division dei campioni in carica, gli OKC Thunder (20-1) che continuano ad andare fortissimo e sono imbattuti in casa (10-1) e finora hanno perso solo una partita contro Portland. In 2° posizione i Denver Nuggets (14-6) non riescono a tenere il passo, per colpa di un modesto 6-4 in casa in Colorado (ma 8-2 fuori). Rimangono in scia i Minnesota Timberwolves (12-8) poi abbiamo più staccati i Portland Trauil Blazers (8-12) e Utah Jazz (7-13).

In Pacific Division gli LA Lakers (15-5) sono sempre al comando sui Phoenix Suns (13-9) che gli hanno battuti di recente. Non tengono il passo i Golden State Warriors (11-10) che però staccano nettamente le ultime due della classe, entrambe con un record di 5-16: Sacramento Kings (pessimi contro avversari di conference su cui sono 4-14) e LA Clippers tra i più deludenti in questo primo mese e mezzo di regular season.

Chiudiamo in Southwest Division con gli Houston Rockets (13-5) al comando approfittando del momento dei San Antonio Spurs (13-6) senza Wemby. Al 3° posto i Memphis Grizzlies (9-12) e poi i Dallas Mavericks (7-15) e i New Orleans Pelicans (3-18) che hanno il peggior record a Ovest e sono 1-9 in trasferta e 1-16 contro avversari di conference (1-5 in division).

Statistiche e betting trends basket NBA

I Phoenix Suns sono la nuova miglior squadra su cui puntare in NBA con 14-7-1 ATS, un 66.67% di linee coperte nelle scommesse contro lo spread (handicap), la stessa percentuale degli Houston Rockets (12-6 ATS) e subito dietro troviamo un altra squadra di Western Conference, gli LA Lakers (13.7 ATS, 65%) mentre i NY Knicks (12-7 ATS, 63.16%) sono la prima squadra a Est in questa classifica. OKC Thunder dominano come record (20-1) ma nelle scommesse sono molto più modesti con un 10-11 ATS, anche se i campioni in carica sono quelli che stanno vincendo nettamente col margine maggiore, +15.48 punti di vantaggio a partita.

Gli LA Clippers sono i peggiori nelle scommesse con 5-16 ATS (23.81%), ma stanno deludendo nel betting anche i Cleveland Cavaliers (7-15 ATS, 31.82%) che fanno quasi peggio dei pessimi Washington Wizards (6-13 ATS, 31.58%). Completano la flop-5 del betting i Sacramento Kings (7-13-1 ATS, 35%) e un paio di squadre al 40% con 8-12 ATS: Minnesota e Brooklyn. Washington è anche la squadra che sta perdendo con lo scarto più pesante, -14.21 punti a partita.

Quote Antepost: OKC sempre in fuga

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. Si abbassa ancora la quota per il bis degli OKC Thunder @2.40 che ormai staccano nettamente tutti, anche i Nuggets @7, primi rivali, poi si sale subito in doppia cifra con Rockets @11, Cavaliers @12 e Lakers @13. Stanno rientrando anche i Knicks @17 volte la posta.