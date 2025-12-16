Articolo settimanale di aggiornamento sulla regular season di Basket NBA arrivata alla 9° settimana e a comandare per il bis dell’anello ci sono sempre i campioni in carica, i Thunder, mentre i Cavaliers sono in crisi e ora sono la peggior squadra di tutta la lega come rendimento nelle scommesse ATS dove invece i Knicks sono i migliori, dopo aver scavalcato i Lakers. Pronostici NBA Week 9.

Pronostici NBA Week 9: le classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division con i NY Knicks (18-7) che si confermano al comando, forti un un ottimo 13-1 in casa al Madison Square Garden. Rimangono in scia i Toronto Raptors (16-11) e i Boston Celtics (15-11), ma anche i Philadelphia 76ers (14-11) non mollano dopo aver recuperato Paul George e Joel Embiid positivi oltre al solito Tyrese Maxey. Chiudono i Brooklyn Nets (7-18) che sono solo 3-10 in casa e 1-7 nelle sfide contro avversari divisionali.

In Central Division i Detroit Pistons (21-5) iniziano a fare il vuoto con un bel vantaggio sui Cleveland Cavaliers (15-12) un po in calo con sole 3 vittorie nelle ultime 9 mentre Cunningham e compagni continuano ad andare forte in casa (11-2) ma anche fuori (9-3). I Cavs sono ancora perfetti contro avversari divisionali (6-0). In 3° posizione i Milwaukee Bucks (11-16) che rischiano di perdere Giannis e che stanno crollando sul campo con sole 3 vittorie nelle ultime 14 partite e l’ultimo 82-127 a Brooklyn è un brutto campanello d’allarme. Più indietro i Chicago Bulls (10-15) e ultimi gli Indiana Pacers (6-20) che pagano in particolare un 1-11 in trasferta.

In Southeast Division lotta serrata a tre, molto vicine. Gli Orlando Magic (15-11) al momento sono davanti sugli Atlanta Hawks (15-12) che senza Young stanno scoprendo il talento di Johnson e una squadra di gregari interessanti, poi ci sono sempre i Miami Heat (14-12) di coach Spoelstra che non sono mai da sottovalutare, a differenza della coppia in fondo con Charlotte Hornets (8-18) e Washington Wizards (4-20) che con una percentuale di appena il 16.7% di vittorie hanno il peggior rendimento di tutta la lega,

Passiamo in Western Conference con la Northwest Division dove ovviamente comandano gli OKC Thunder (24-2) anche se hanno perso la 2° stagionale la scorsa settimana, la semifinale di NBA Cup. OKC rimane imbattuta in casa (12-0) e mantengono una buona distanza sugli inseguitori, i Denver Nuggets (19-6) ma stanno rimontando anche i Minnesota Timberwolves (17-9) con 7 vittorie nelle ultime 8 per Edwards e compagni. A chiudere ci sono sempre gli Utah Jazz (10-15) che hanno scavalcato i Portland Trail Blazers (10-16).

Passiamo in Pacific Division con gli LA Lakers (18-7) sempre al comando e con un ottimo 11-3 in trasferta che gli permette di lasciarsi alle spalle Phoenix Suns (14-12) e Golden State Warriors (13-14). Ultimissimi i Sacramento Kings (6-20) che hanno vinto solo 1 delle ultime 8 partite e gli LA Clippers (6-20) sempre più in crisi con solo 3 vittorie nelle ultime 21 partite!

Chiudiamo in Southwest Division con i San Antonio Spurs (18-7) al comando grazie ad un 9-2 interno e finalmente hanno recuperato tutti i giocatori col rientro di Wembanyama al fianco di Castle, Fox ed Harper. Gli Houston Rockets (16-7) rimangono in scia, anche loro forti di un 8-2 di record interno, ma sono solo 2-2 contro avversari divisionali, rispetto al perfetto 7-0 degli Spurs nelle sfide finora affrontate contro altre squadre di Southwest. In 3° posizione i Memphis Grizzlies (12-14) si tengono alle spalle i Dallas Mavericks (10-17) della scelta #1 Flagg che stanno cominciando ad ingranare, a differenza dei New Orleans Pelicans (5-22) sempre ultimi e con un 18.5% di win rate sono i peggiori a Ovest, oltre al pessimo record di 2-19 contro avversari di conference (1-6 in division).

Statistiche e betting trends basket NBA

Avvicendamento al comando delle classifiche di rendimento nel betting, con i NY Knicks che con 17-8 ATS sono ora la miglior squadra su cui puntare con un 68% di linee di spread coperte, scavalcando gli LA Lakers, secondi al 64%, poi arrivano i Philadelphia 76ers col 62.5% che stanno sorprendendo anche i bookmakers. I New Orleans Pelicans sono tra le squadre peggiori come record, ma non nelle scommesse visto che col 60% di linee coperte (come Phoenix e Denver) rimangono nella top-5.

I Cleveland Cavaliers (8-19 ATS) sono la peggior squadra su cui puntare, l’unica squadra sotto al 30% di linee ATS coperte (29.6% per la precisione), peggio anche dei Clippers e dei Kings al 32% entrambe, ma anche dei Wizards al 33.3%, poi arrivano i Timberwolves al 38.4% a completare questa flop-5.

Nelle altre statistiche Houston si conferma la miglior squadra a rimabalzo mentre nessuno sta segnando quando Denver con i Nuggets che con 125.6 punti a sera hanno il miglior attacco, meglio anche dei Thunder 2° con 123.1 punti segnati, ma OKC domina anche le statistiche difensive che comanda con 106.3 punti subiti di media.

Ancora Thunder, nettamente i migliori come margine medio visto che SGA e compagni stanno chiudendo le partite con un margine medio di +16.7 punti, un dato esagerato se pensiamo che al 2° posto di questa classifica ci sono i Rockets, ma con “solo” +9.6 punti a partita. Lo scarto peggiore in termini di punti lo stanno subendo i Wizards che chiudono le partite mediamente con -13.9 punti di scarto.

Quote Antepost: OKC domina per l’anello e anche per NBA Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. Rimangono nettamente avanti i Thunder @2 che staccano i Nuggets @8 e i Rockets @12. Più indietro i Knicks @13 e i Lakers @15 volte la posta.