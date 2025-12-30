Come ogni martedì vediamo gli aggiornamenti della regular season di Basket NBA negli USA, con i rendimenti nelle scommesse che premiano i Suns come migliori, ma fanno bene soprendentemente anche i Pelicans, che a livello di risultati rimangono però i peggiori a Ovest. Vediamo anche le statistiche più interessanti della stagione e le quote antepost. Pronostici NBA Week 11.

Pronostici NBA Week 11: classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division dove ci sono sempre i NY Knicks (23-9) al comando, sempre con un grande rendimento interno (15-2 al Madison Square Garden). In 2° posizione resistono i Boston Celtics (19-12) e provano a rimettersi in marcia anche i Toronto Raptors (20-14) che lasciano sul fondo i Philadelphia 76ers (16-14) e soprattutto i Brooklyn Nets (10-20).

In Central Division comandano sempre i Detroit Pistons (24-8) che si lasciano alle spalle, e con buon margine, i Cleveland Cavaliers (18-16) che però stanno tornando a giocare bene, mentre rimangono al 3° posto i Chicago Bulls (15-17), con i Milwaukee Bucks (14-19) che hanno ritrovato Giannis. Sempre ultimissimi gli Indiana Pacers (6-27), particolarmente pessimi in trasferta (1-15). Il 18.2% di win rate di Indiana è il più basso dell’intera lega, dalle stelle alle stalle per i finalisti della scorsa stagione.

In Southeast Division come sempre la lotta più accesa. Il primo posto ora se lo sono presi gli Orlando Magic (18-15) che viaggiano con un record di 11-5 in casa, ma sono negativi in trasferta (7-9), stessa cosa per i Miami Heat (18-15) con lo stesso record, con un 12-5 in casa ma un 6-10 fuori. Recuperano Young, ma continuano a perdere, gli Atlanta Hawks (15-19) che al contrario delle prime due pagano un pessimo 5-11 interno, rispetto al 10-8 in trasferta, e Atlanta deve anche considerare l’infortunio di Johnson che stava giocando un ottima stagione. Sempre tagliate fuori Charlotte Hornets (11-21) e Washington Wizards (7-24).

In Western Conference c’è sempre il dominio degli OKC Thunder (28-5) che comandano la Northwest Division anche se hanno perso la prima in casa (16-1). Continuano a seguire a distanza i Denver Nuggets (22-10) di un impressionante Jokic che però è uscito infortunato dall’ultima sconfitta a Miami, e saranno da valutare le condizioni della stella serba. Si avvicinano i Minnesota Timberwolvers (21-12) mentre in fondo ci sono Portland Trail Blazers (14-1) e gli Utah Jazz (12-19).

In Pacific Division gli LA Lakers (20-10) rimangono al comando, ma devono iniziare a guardarsi alle spalle dai Phoenix Suns (19-13) che non mollano mentre i Golden State Warriors (17-16) sembrano più in affanno, specialmente nel rendimento esterno (7-12 di record fuori casa rispetto al 10-4 in casa). Provano a dare piccoli segnali di ripresa gli LA Clippers (10-21) che lasciano sul fondo i Sacramento Kings (8-24) che hanno malissimo in particolare in trasferta (3-14) e contro avversarie di Western Conference (6-20).

Chiudiamo come sempre in Southwest Division, anche qui molto combattuta tra San Antonio Spurs (23-9) e Houston Rockets (20-10), con questi ultimi forti di un record di 10-2 in casa mentre gli Spurs sono ancora imbattuti negli scontri diretti di Division con un perfetto 7-0. Più indietro troviamo i Memphis Grizzlies (15-17) e i Dallas Mavericks (12-22) che sono 9-9 in casa, ma crollano in trasferta (3-12). Sul fondo i New Orleans Pelicans (8-26), al momento peggior squadra a Ovest, e anche peggior rendimento contro avversari di Conference (4-21).

Statistiche e betting trends basket NBA

Questa settimana vi segnaliamo subito un trend molto forte negli ultimi 7 giorni, con un 60.7% di linee ATS coperte dagli sfavoriti in casa. Tornando alle singole squadre, i Phoenix Suns sono la miglior squadra su cui puntare con 20-10-1 ATS, un 66.67% di win rate che sta facendo felici gli scommettitori della Valley che si lasciano alle spalle gli LA Lakers al 60%, poi si scende al 59.38% con Knicks e sorprendentemente con i Pelicans.

Nonostante l’ultima vittoria a San Antonio, la peggior squadra su cui puntare è sempre quella dei Cleveland Cavaliers (10-24 ATS, 29.41%) anche se hanno recuperato rispetto alla settimana scorsa. Tra i peggiori in flop 5 ci sono anche LA Clippers e Washington Wizards, ma con percentuali decisamente migliori dei Cavs visto che sono entrambe a 12-19 ATS (38.71%). Male anche Minnesota col 39.39% e Orlando al 40.62% di linee ATS coperte.

I Denver Nuggets con O/U 21-10 sono la miglior squadra da Over della lega mentre la migliore da Under è quella dei Toronto Raptors con O/U 13-21. Il margine migliore è sempre quello dei Thunder che stanno vincendo con una media di +14.15 punti mentre lo scarto peggiore è quello dei Wizards con -11.87 punti a partite, seguiti dai Kings che perdono con -10.34 punti a partita, uniche con uno scarto medio in doppia cifra.

Quote Antepost: OKC domina per l’anello e anche per NBA Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. I Thunder @2.00 continuano a dominare, e allungano sui Nuggets @9.00, poi si sale subito in doppia cifra con i Knicks e gli Spurs entrambi @13.00 volte la posta.