Come ogni martedì vediamo gli aggiornamenti della regular season di Basket NBA negli USA, con i rendimenti nelle scommesse e le quote antepost dove l’infortunio di Jokic fa perdere ancora più terreno ai Nuggets sui favoriti Thunder, e allo stesso tempo Shai-Gilgeous Alexander ora domina per MVP regular season. Pronostici NBA Week 12.

Pronostici NBA Week 12: classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division dove c’è subito una novità, i Boston Celtics, che dovevano passare una stagione da incubo dopo gli addii dal mercato e l’infortunio di Tatum, non ci pensano proprio ad arrendersi, e anzi, al momento sono al comando della division e con un win rate del 65.7% sono dietro solo a Detroit a Est. Calano i NY Knicks che di recente hanno perso lo scontro al vertice a Est proprio contro i Pistons, 4° sconfitta di fila per la squadra della Grande Mela che si tiene comunque alle spalle Raptors, 76ers e ovviamente Nets sempre ultimi.

In Central Division abbiamo già accennato ai Detroit Pistons che dominano e con il 75% di vittorie sono sempre i migliori anche nella conference, forti di un 13-3 interno. Seguono a distanza i Cleveland Cavaliers che si stanno riprendendo, poi c’è un grande gap con tutto il resto dei team di questa division chiusa da Bulls, Bucks e Pacers che con un 16.7% di vittorie e un tremendo 1-16 in trasferta, hanno al momento il peggior rendimento di tutta la lega.

In Southeast Division continua il testa a testa tra Orlando Magic e Miami Heat, che al momento hanno lo stesso identico record di 20-16. Più indietro gli Atlanta Hawks che perdono terreno, e potrebbero perdere anche la stella Trae Young, ci sono rumors di mercato verso la trade deadline per lui. Sempre smaccatissima Hornets e Wizards ma la squadra della Capitale è nel suo momento migliore con 4 vittorie nelle ultime 6.

Passiamo in Western Conference e iniziamo dalla Northwest Division dei campioni in carica, gli OKC Thunder che col 81.1% di vittorie hanno sempre il miglior rendimento della lega, ma ultimamente hanno un pò abbassato i ritmi e di recente hanno perso a sorpresa in casa contro gli Hornets! Il rendimento interno di OKC rimane però da 17-2. Indietro i Denver Nuggets che hanno perso anche Nikola Jokic, ovviamente una notizia tremenda in Colorado, e si riavvicinano i Minnesota Timberwolves. Chiudono Trail Blazers e Jazz, con la squadra dello Utah che non ha ancora vinto una singola sfida contro avversari divisionali (0-7).

In Pacific Division le cose sono sempre nette, gli LA Lakers sono al comando (66.7%), e dietro si giocano la 2° piazza i Phoenix Suns e i Golden State Warriors, ma attenzione perchè dopo settimane tremende sono in ripresa anche gli LA Clippers e Kawhi Leonard, reduci da 7 vittorie in 8 partite, l’ultima proprio contro GSW. Rimangono nettamente sul fondo i Kings che pagano anche un record di 1-6 contro gli avversari divisionali.

Infine la Southwest Division in mano ai San Antonio Spurs che allungano col 71.4% di win rate, mentre gli Houston Rockets vanno bene, ma non hanno la stessa costanza, pagando il particolare il record di 12-10 contro avversari di conference (2-4 in division), rispetto al 14-8 di San Antonio (7-0 in division) in queste sfide. I Memphis Grizzlies seguono molto indietro al 3° posto poi arrivano Mavericks (10-10 in casa ma pessimo 3-12 in trasferta) e Pelicans (anche loro pessimi in trasferta con 2-13, e anche contro avversari a Ovest con 4-22).

Statistiche e betting trends basket NBA

Nell’ultima settimana di basket NBA, praticamente la prima del nuovo anno, ci sono stati tanti match da bassi punteggi con un 57.7% di Under rispetto al 42.3% di match da Over.

Se andiamo a vedere le statistiche stagionali delle squadre, i Phoenix Suns rimangono i migliori per gli scommettitori, con un 66,6% di linee di spread coperte, ma anche qui al 2° posto crescono i Boston Celtics (62.8%). A completare il podio abbiamo gli Spurs con un 61.7% di win rate in ATS mentre le note dolenti arrivano anche qui dai Sacramento Kings (34.2%), peggior squadra su cui puntare in ATS, seguiti dai Cavaliers che provano a riprendersi anche qui, ma rimangono ancora con un pessimo 35.1%. L’unica altra squadra sotto al 40% ATS sono i Wizards (38.2%).

Quote Antepost: OKC e SGA sempre più in fuga

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. Pochi cambiamenti con i Thunder @2.00 che allungano sui Nuggets @9 che hanno perso Nikola Jokic, e questo si fa sentire anche sulle lavagne per MVP Regular Season dove adesso Shai-Gilgeous Alexander @1.22 domina, con Luka Doncic @5.50 ora primo antagonista, ma ben staccato, poi c’è Cade Cunningham @31 volte la posta.

Tornando alle quote per l’anello, al 3° posto ci sono i Rockets @13, al pari con i Knicks che sono la prima squadra da Est, e l’unica tra le prime 5 in lavagna visto che dietro ci sono gli Spurs @15 mentre gli attuali leader di Eastern Conference, i Pistons, sono ancora un pò snobbati @21.