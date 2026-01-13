Come ogni martedì vediamo gli aggiornamenti della regular season di Basket NBA negli USA, con i rendimenti nelle scommesse e le quote antepost. Nelle scommesse Cleveland continua ad avere numeri tremendi mentre Phoenix fa felice gli scommettitori con quasi il 73% ATS. Arriviamo da una settimana da Under, con quasi il 68% dei match che hanno chiuso sotto la linea O/U punti totali proposta. Pronostici NBA Week 13.

Pronostici NBA Week 13: classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division con i New York Knicks al comando, forti di un 16-4 interno (ma 8-10 in trasferta), anche se il vantaggio sui Boston Celtics è minimo, e non mollano nemmeno i Toronto Raptors e i Philadelphia 76ers. Chiudono sempre i Brooklyn Nets nettamente ultimi.

In Central Division comandano sempre i Detroit Pistons che in casa viaggiano con un record di 14-4, oltre al 7-3 nelle sfide dirette contro avversarie divisionali, come i Cleveland Cavaliers che sono 2°, anche loro con un 7-3 in division. In 3° posizione sono molto più staccati i Chicago Bulls che al contrario delle prime della classe pagano un 3-7 nelle sfide contro avversari divisionali. Ancora più indietro i Milwaukee Bucks poi chiudono gli Indiana Pacers che con un record di 9-31 hanno il peggior rendimento a Est, con un 2-16 in trasferta.

In Southeast Division continua il testa a testa tra Orlando Magic di poco avanti sui Miami Heat, poi arrivano gli Atlanta Hawks che stanno reggendo dopo la trade di Trae Young ai Washington Wizards che chiudono proprio questa division, alle spalle anche dei Charlotte Hornets.

In Western Conference apriamo dalla Northwest Division sempre dominata dai campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder, con un record di 33-7, win rate del 82.5%, il miglior dato di tutta la lega, con un 19-2 in casa, ma anche un solido 14-4 in trasferta. Perdono terreno, dopo lo stop di Jokic (che torna a febbraio) i Denver Nuggets che ora hanno il fiato sul collo dei Minnesota Timberwolves titolari di un buon 15-6 interno. Più indietro Portland Trail Blazers e Utah Jazz che finora hanno sempre perso negli scontri diretti divisionali (0-8).

In Pacific Division i Los Angeles Lakers rimangono al comando, ma il vantaggio sui Phoenix Suns è ridotto al minimo mentre perdono terreno dalla coppia di testa i Golden State Warriros, che pagano il negativo rendimento in trasferta (8-13). Infine i Los Angeles Clippers che hanno dato segnali di ripresa, e sono 4-4 negli scontri tosti di questa division. Chiudono i Sacramento Kings con un tremendo 3-17 in trasferta.

Infine la Southwest Division controllata dai San Antonio Spurs di Wemby che sono 7-1 negli scontri diretti divisionali, e proprio qui pagano gli Houston Rockets che sono 2°, ma hanno un record negativo di 2-4 nelle sfide contro altre franchigie di Southwest. Più indietro troviamo i Memphis Grizzlies, che però hanno un positivo 5-3 negli scontri divisionali, e i Dallas Mavericks che pagano un pessimo 4-14 in trasferta. Chiudono i New Orleans Pelicans che col loro win rate del 22% sono al momento la peggior squadra dell’intera lega.

Statistiche e betting trends basket NBA

Nell’ultima settimana di regular season ci sono stati due trend davvero netti. Per le scommesse contro gli spread (handicap ATS) abbiamo registrato un corposo 63% ATS di linee coperte dalle squadre sfavorite in casa, mentre nelle scommesse sui Punti Totali è ancora più netto il dato degli Under, usciti nel 67.9% delle partite giocate negli ultimi sette giorni, rispetto ad un misero 32.1% di Over.

Tra le singole squadre i Phoenix Suns rimangono nettamente la miglior squadra su cui puntare con quasi il 73% di linee coperte, uno stacco netto sui Philadelphia 76ers al 2° posto con 62.1% e sui Denver Nuggets con un 61.5% ATS. Scendono sotto al 60% i San Antonio Spurs col 57.9% e poi ci sono Charlotte Hornets e Portland Trail Blazers entrambe con un 57.5%.

Gli OKC Thunder sono in negativo nelle scommesse con 19-21 ATS, nonostante siano nettamente la squadra col miglior margine medio, visto che SGA e compagni vincono con +13.0 punti a partita, un dato impressionante a questo punto della stagione, soprattutto se pensiamo che al 2° posto in questa statistica ci sono i Pistons ma con +6.58 punti di margine medio. Allora perchè OKC è in negativo nelle scommesse sugli spread? Perchè i bookmakers stanno mettendo linee di handicap davvero alte per i Thunder. La squadra che sta perdendo con lo scarto medio maggiore sono i Washington Wizards con -11.18 punti a partita, ma ultimamente i Kings stanno andando malissimo anche qui, e portano il loro scarto a -11.05 punti a partita!

Denver Nuggets e Utah Jazz sono le due migliori squadre da Over, entrambe con O/U 24-15, mentre la squadra migliore per bassi punteggi è quella degli Indiana Pacers che sono O/U 14-26 al momento.

E le squadre da evitare ATS? La peggior formazione NBA come rendimento nelle scommesse è sempre, nettamente, quella dei Cleveland Cavaliers che con un 12-29 ATS hanno coperto appena il 29.2% delle linee ATS, ma stanno facendo male anche gli Orlando Magic, sorprendentemente fermi con un 37.5% ATS, peggio anche dei Wizards che qui sono al 39.4% ATS.

Quote Antepost: OKC e SGA sempre più in fuga

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. Stranamente, rispetto alla scorsa settimana, gli OKC Thunder @2.15 rimangono favoriti, ma salgono leggermente (da 2.00), mentre i Denver Nuggets @8.00, assorbita l’assenza di Jokic, addirittura scendono da 9 volte la posta. Stabili Houston Rockets e NY Knicks entrambe @13, che provano a giocare il ruolo da terzi incomodi, una da Ovest e l’altra da Est. La coppia viene raggiunta alla stessa quota dai San Antonio Spurs, e scendono anche i leader della Eastern Conference, i Detroit Pistons @19.00 (la settimana scorsa si giocavano a 21).