Siamo arrivati a metà della stagione regolare di Basket NBA, e come ogni martedì facciamo il punto della situazione nel nostro articolo settimanale di recap. A Ovest i Thunder e a Est i Pistons continuano a dominare le rispettive conference, mentre a livello di rendimento betting i Suns sono sempre i migliori, mentre i Cavaliers sono un disastro per gli scommettitori. Pronostici NBA Week 14.

Pronostici NBA Week 14: classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division dove c’è una novità in testa, i Boston Celtics (26-16) che hanno aperto la settimana perdendo il big match a Est contro Detroit, ma in una stagione che doveva essere di calo in pochi avrebbero previsto la squadra di Mazzulla davanti ai NY Knicks a metà regular season, e la squadra della Grande Mela deve anche guardarsi alle spalle dai Toronto Raptors che rimangono in scia, e anche dai Philadelphia 76ers, in una division molto competitiva e serrata, ben lontana dalle previsioni di dominio di NYK che ci eravamo fatti nel pre-season. Sempre ultimissimi i Brooklyn Nets.

Abbiamo già accennato ai Detroit Pistons che hanno vinto ancora e con un record di 31-10 non dominano solo la Central Division, ma sono anche i migliori dell’intera conference a Est, con i Cleveland Cavaliers ormai molto staccati, per non parlare dei Chicago Bulls e dei deludenti Milwaukee Bucks. Anche qui la squadra nettamente indietro è quella degli Indiana Pacers che pagano sempre un tremendo rendimento esterno (2-18), oltre al 2-8 di record negli scontri diretti contro avversari divisionali.

Combattuta anche la Southeast Division dove gli Orlando Magic (23-19) rimangono di poco avanti sui Miami Heat, ma ci sono anche gli Atlanta Hawks che possono dire ancora la loro nonostante la recente trade di Young passato ai Washington Wizards che chiudono questa division, alle spalle anche dei Charlotte Hornets che ultimamente hanno fatto vedere buone cose. Tornando in testa, sia Orlando che Miami vanno bene in casa (13-6 e 15-7 i rispettivi record interni) ma sono negativi in trasferta (9-11 e 7-14) mentre Atlanta al contrario paga il rendimento negativo in casa (7-13), rispetto al 13-12 in trasferta.

Passiamo in Western Conference con la Northwest Division sempre comandata dagli Oklahoma City Thunder (36-8) che continuano ad andare come treni e hanno un grande vantaggio sui Denver Nuggets che si confermano al secondo posto nonostante l’assenza di Jokic, con i Minnesota Timberwolves ancora alle spalle. Chiudono i Portland Trail Blazers e soprattutto gli Utah Jazz che non hanno ancora vinto uno scontro diretto nella propria division (0-8).

In Pacific Division il testa a testa tra Los Angeles Lakers (25-16) e Phoneix Suns diventa un trio visto che i Golden State Warriors non mollano, e attenzione perchè si stanno riprendendo pure i Los Angeles Clippers, che però avrebbero bisogno di una grande rimonta, e di migliorare il rendimento esterno (8-13) ben lontano da quello interno (17-6). Interessante anche il 5-3 di LAC nelle sfide divisionali, mentre i Lakers qui sono in negativo (4-5) e tra le tre squadre di testa in questi scontri diretti i migliori sono i Suns (8-4) che hanno anche un solido 14-5 in casa in Arizona. Ultimissimi qui i Sacramento Kings.

Chiudiamo in Southwest Division con i San Antonio Spurs (30-13) al comando, ottimi con un 16-5 interno e dominanti nelle sfide divisionali (7-1), dove invece gli Houston Rockets pagano un record di 3-4 e rimangono staccati al 2° posto. In 3° posizione i Memphis Grizzlies sempre alle prese col caso Ja Morant che però sembra aver messo a tacere i rumors di possibile trade e di saluti al Tennessee. Intanto i Grizzlies vengono quasi agganciati dai Dallas Mavericks e in chiusura troviamo i New Orleans Pelicans che con un win rate del 22.2% sono i peggiori dell’intera lega NBA.

Statistiche e betting trends basket NBA

La miglior squadra come rendimento nelle scommesse è sempre quella dei Phoenix Suns con un 70.7% di linee ATS coperte (29-12-2 ATS), staccando i Denver Nuggets che hanno comunque un buon 60.4% e i Philadelphia 76ers al 60%. Crescono i Charlotte Hornets (58.1%) e anche i Miami Heat che entrano in top-5 con un 55.8% ATS, lo stesso degli Utah Jazz che a livello scommesse non stanno facendo male.

Male stanno facendo invece i Cleveland Cavaliers che con un 14-30 ATS e con appena un 31.8% di linee di spread coperte da inizio stagione, sono sempre la peggior squadra su cui puntare. Discesa negli inferi anche per gli scommettitori degli Orlando Magic ora solo al 38.1% ATS, poi completano la flop-5 Washington (40.4%) e la coppia formata da Milwaukee e Sacramenti, entrambe col 42.8% ATS.

Quote Antepost Basket NBA: OKC ed SGA dominano le lavagne

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026 e a seguire anche le quote sull’MVP Regular Season. Ci sono pochi cambiamenti, i Thunder favoriti per il titolo ed SGA che stacca nettamente tutti (Doncic compreso) per il titolo di miglior giocatore della stagione regolare.