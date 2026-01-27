Come ogni martedì ecco il nostro articolo di aggiornamento settimanale sulla regular season di Basket NBA con le migliori e le peggiori squadre, statistiche, classifiche, quote antepost per la vittoria dell’anello e rendimento nelle scommesse dove i Suns rimangono nettamente i migliori. Pronostici Basket NBA WEEK 15.

Pronostici Basket NBA WEEK 15: classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division dove per la seconda settimana di fila sono i Boston Celtics al comando con un record di 29-17, e i New York Knicks (27-18) ora si ritrovano addirittura solo 3°, scavalcati anche dai Toronto Raptors (29-19). A chiudere ci sono sempre i Philadelphia 76ers (24-21) e soprattutto i Brooklyn Nets (12-32).

In Central Division i Detroit Pistons (33-11) mantengono un buon vantaggio, forti anche dell’ottimo record di 22-6 contro avversari a Est. Staccati i Cleveland Cavaliers (28-20) che cercano continuità e anche loro possono mettere in mostra un punto forte nei record, il 7-3 contro avversari divisionali, proprio uno dei punti deboli dei Chicago Bulls (23-23) che al contrario sono 3-7 nelle sfide contro franchigie di Central, anche se i Bulls si tengono alle spalle i Milwaukee Bucks (18-26) e soprattutto gli Indiana Pacers (11-36) sempre ultimi.

In Southeast Division i Miami Heat (25-22) si prendono il primato in solitaria, ma Orlando Magic (23-22) ed Atlanta Hawks (23-25) rimangono abbastanza vicini. Fuori dai giochi i Charlotte Hornets (19-28) e i Washington Wizards (10-34) che arrivano da 9 sconfitte consecutive e con un win rate del 22.7% sono la squadra peggiore di tutta la lega al momento.

Passiamo in Western Conference con la Northwest Division degli Oklahoma City Thunder (37-10) che hanno un pò calato l’incredibile rendimento della prima parte di stagione che era insostenibile, ma mantengono un comodo vantaggio sui Denver Nuggets (31-15) e il loro 78.7% di win rate rimane il migliore dell’intera NBA. In 3° posizione i Minnesota Timberwolves (28-19) che pagano il negativo 4-5 nelle sfide di division (mentre qui OKC ha un record di 7-2 ed è ottimo anche Denver con 4-1). Qui a chiudere ci sono i Portland Trail Blazers (23-24) e gli Utah Jazz (15-31) che si sono sbloccati vincendo il primo scontro diretto di Northwest (1-8).

Sempre combattuta la Pacific Division con i Los Angeles Lakers (28-17) che rimangono di poco avanti ai Phoenix Suns (27-19) che continuano ad andare meglio del previsto in questa stagione (e lo vedremo anche dal rendimento ATS nelle scommesse tra poco), specialmente in casa (14-6) mentre i gialloviola hanno un rendimento migliore in trasferta (16-9) rispetto alla franchigia dell’Arizona. Al 3° posto i Golden State Warriors (26-22) e continua la rimonta dei Los Angeles Cippers (21-24) che hanno vinto 8 delle ultime 9 partite compreso un recente derby di LA. Ultimissimi i Sacramento Kings (12-35) che pagano un imbarazzante 3-19 in trasferta.

Chiudiamo con la Southwest Division con in testa i San Antonio Spurs (31-15) che negli scontri diretti divisionali mantengono un dominante record di 7-3, rispetto al più modesto 5-4 degli Houston Rockets (28-16) che li seguono al secondo posto mentre in terza posizione salgono i Dallas Mavericks (19-27) che si lasciano alle spalle i Memphis Grizzlies (18-26) e qui all’ultimo posto ci sono nettamente i New Orleans Pelicans (12-36).

Statistiche e betting trend basket NBA

Negli ultimi 7 giorni di regular season NBA ci sono un paio di betting trends davvero forti. Ancora prevalenza di Under sui punti totali nei match della scorsa settimana, al 57.1% sotto la linea richiesta, con gli Over fermi al 42.9% ma è ancora più impressionante nelle scommesse sugli spread (handicap) il 70% ATS delle squadre favorite in trasferta.

Andando a vedere le singole squadre, la migliore come rendimento nelle scommesse rimane quella dei Phoenix Suns che volano con un 68,18% ATS di linee coperte. In crescita anche qui il rendimento dei Miami Heat che agganciano i Denver Nuggets con un 58.7% ATS, molto staccati dai primi. A livello di scommesse attenzione ai Charlotte Hornets, sempre sorprendenti con un 57.4% ATS, al pari con i Portland Trail Blazers, ed entrambi si lasciano alle spalle la leader a Est, i Detroit Pistons al 55.8%.

La peggior squadra cu cui puntare si conferma quella dei Cleveland Cavaliers al 37.5% ATS, ma si avvicinano i Sacramento Kings e soprattutto i deludenti Orlando Magic, entrambi con un 37.7% ATS. Completano la flop-5 degli scommettitori i Washington Wizards al 40.9% ATS e i Minnesota Timberwolves al 42.5%.

Quote Antepost Basket NBA: OKC ed SGA dominano le lavagne

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026 e a seguire anche le quote sull’MVP Regular Season.