Pronostici Basket NBA WEEK 15: i Phoenix Suns si confermano un bancomat nelle scommesse

Pronostici Basket NBA WEEK 15
Pronostici NBA
Avatar
di
27 Gennaio 2026

Come ogni martedì ecco il nostro articolo di aggiornamento settimanale sulla regular season di Basket NBA con le migliori e le peggiori squadre, statistiche, classifiche, quote antepost per la vittoria dell’anello e rendimento nelle scommesse dove i Suns rimangono nettamente i migliori. Pronostici Basket NBA WEEK 15.

Pronostici Basket NBA WEEK 15: classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division  dove per la seconda settimana di fila sono i Boston Celtics al comando con un record di 29-17, e i New York Knicks (27-18) ora si ritrovano addirittura solo 3°, scavalcati anche dai Toronto Raptors (29-19). A chiudere ci sono sempre i Philadelphia 76ers (24-21) e soprattutto i Brooklyn Nets (12-32).

In Central Division i Detroit Pistons (33-11) mantengono un buon vantaggio, forti anche dell’ottimo record di 22-6 contro avversari a Est. Staccati i Cleveland Cavaliers (28-20) che cercano continuità e anche loro possono mettere in mostra un punto forte nei record, il 7-3 contro avversari divisionali, proprio uno dei punti deboli dei Chicago Bulls (23-23) che al contrario sono 3-7 nelle sfide contro franchigie di Central, anche se i Bulls si tengono alle spalle i Milwaukee Bucks (18-26) e soprattutto gli Indiana Pacers (11-36) sempre ultimi.

In Southeast Division i Miami Heat (25-22) si prendono il primato in solitaria, ma Orlando Magic (23-22) ed Atlanta Hawks (23-25) rimangono abbastanza vicini. Fuori dai giochi i Charlotte Hornets (19-28) e i Washington Wizards (10-34) che arrivano da 9 sconfitte consecutive e con un win rate del 22.7% sono la squadra peggiore di tutta la lega al momento.

Passiamo in Western Conference con la Northwest Division degli Oklahoma City Thunder (37-10) che hanno un pò calato l’incredibile rendimento della prima parte di stagione che era insostenibile, ma mantengono un comodo vantaggio sui Denver Nuggets (31-15) e il loro 78.7% di win rate rimane il migliore dell’intera NBA. In 3° posizione i Minnesota Timberwolves (28-19) che pagano il negativo 4-5 nelle sfide di division (mentre qui OKC ha un record di 7-2 ed è ottimo anche Denver con 4-1). Qui a chiudere ci sono i Portland Trail Blazers (23-24) e gli Utah Jazz (15-31) che si sono sbloccati vincendo il primo scontro diretto di Northwest (1-8).

Sempre combattuta la Pacific Division con i Los Angeles Lakers (28-17) che rimangono di poco avanti ai Phoenix Suns (27-19) che continuano ad andare meglio del previsto in questa stagione (e lo vedremo anche dal rendimento ATS nelle scommesse tra poco), specialmente in casa (14-6) mentre i gialloviola hanno un rendimento migliore in trasferta (16-9) rispetto alla franchigia dell’Arizona. Al 3° posto i Golden State Warriors (26-22) e continua la rimonta dei Los Angeles Cippers (21-24) che hanno vinto 8 delle ultime 9 partite compreso un recente derby di LA. Ultimissimi i Sacramento Kings (12-35) che pagano un imbarazzante 3-19 in trasferta.

Chiudiamo con la Southwest Division con in testa i San Antonio Spurs (31-15) che negli scontri diretti divisionali mantengono un dominante record di 7-3, rispetto al più modesto 5-4 degli Houston Rockets (28-16) che li seguono al secondo posto mentre in terza posizione salgono i Dallas Mavericks (19-27) che si lasciano alle spalle i Memphis Grizzlies (18-26) e qui all’ultimo posto ci sono nettamente i New Orleans Pelicans (12-36).

Pronostici Basket NBA WEEK 15

Pronostici Basket NBA WEEK 15

Statistiche e betting trend basket NBA

Negli ultimi 7 giorni di regular season NBA ci sono un paio di betting trends davvero forti. Ancora prevalenza di Under sui punti totali nei match della scorsa settimana, al 57.1% sotto la linea richiesta, con gli Over fermi al 42.9% ma è ancora più impressionante nelle scommesse sugli spread (handicap) il 70% ATS delle squadre favorite in trasferta.

Andando a vedere le singole squadre, la migliore come rendimento nelle scommesse rimane quella dei Phoenix Suns che volano con un 68,18% ATS di linee coperte. In crescita anche qui il rendimento dei Miami Heat che agganciano i Denver Nuggets con un 58.7% ATS, molto staccati dai primi. A livello di scommesse attenzione ai Charlotte Hornets, sempre sorprendenti con un 57.4% ATS, al pari con i Portland Trail Blazers, ed entrambi si lasciano alle spalle la leader a Est, i Detroit Pistons al 55.8%.

La peggior squadra cu cui puntare si conferma quella dei Cleveland Cavaliers al 37.5% ATS, ma si avvicinano i Sacramento Kings e soprattutto i deludenti Orlando Magic, entrambi con un 37.7% ATS. Completano la flop-5 degli scommettitori i Washington Wizards al 40.9% ATS e i Minnesota Timberwolves al 42.5%.

Screenshot 2026-01-27 alle 14.36.03.png

Quote Antepost Basket NBA: OKC ed SGA dominano le lavagne

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026 e a seguire anche le quote sull’MVP Regular Season. 