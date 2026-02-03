Come ogni martedì ecco il nostro articolo di riassunto settimanale sulla regular season di Basket NBA che entra nel vivo verso il giro di boa dell’All Star Game, e i Charlotte Hornets ci arrivano come squadra del momento, anche un pò a sorpresa, con una striscia di 7 vittorie consecutive nel momento in cui scriviamo. Pronostici Basket NBA WEEK 16.

Pronostici Basket NBA WEEK 16: classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA dalle basi, le classifiche, con l’Eastern Conference aperta dall’Atlantic Division dove, dopo un paio di settimane, i New York Knicks (31-18) si riprendono il primato, che devono però spartirsi con i Boston Celtics (31-18) e i Toronto Raptors (30-21) rimangono in zona, come i Philadelphia 76ers (28-21). Sempre staccatissimi i Brooklyn Nets (13-35). I Knicks hanno un ottimo 20-6 in casa al Madison Square Garden, ma pagano un pò il rendimento esterno (10-12) mentre i Celtics sono più equilibrati tra casa e fuori casa.

In Central Division i Detroit Pistons (36-12) continuano a viaggiare al comando della division, ma anche di tutta la conference orientale. Inseguono a distanza i Cleveland Cavaliers (30-21), poi abbiamo i Chicago Bulls (24-26) che pagano un 9-15 in trasferta ma anche un 3-8 di record nelle sfide contro avversari di Central (dove al contrario i Pistons hanno un ottimo 8-3). Chiudono i Milwaukee Bucks (18-29), in una stagione e tremenda in Wisconsin, e potrebbero perdere anche la stella, Antetokounmpo, con i rumors di trade che tornano a farsi insistenti. Qui sono nettamente ultimi gli Indiana Pacers (13-37) che in particolare in trasferta hanno un patetico 3-20.

Sempre combattuta anche la Southeast Division con i Miami Heat (27-24) che al momento sono al comando, ma i rivali della Florida, gli Orlando Magic (25-23) rimangono vicini e anche gli Atlanta Hawks (24-27) possono ancora ambire alla vittoria, se miglioreranno il rendimento interno che al momento vede gli Hawks con un record negativo di 9-14 nelle sfide giocate in Georgia. Stanno rimontando alla grande anche i Charlotte Hornets (23-28) con 7 vittorie di fila. LaMelo Ball e compagni possono rientrare davvero nella vittoria divisionale o nella corsa playoffs? Di sicuro non ci pensano i Washington Wizards (13-35) sempre ultimi.

Passiamo in Western Conference con la Northwest Division sempre comandata dai campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder (39-11) che in casa mantengono un solido 21-4, oltre al 8-3 di record contro avversari divisionali. I Denver Nuggets (33-17) hanno passato abbastanza indenni il periodo senza Jokic, e ora possono tornare a mettere pressione e ad allungare sui Minnesota Timberwolves (31-20) al terzo posto. Indietro le ultime 2, con i Portland Trail Blazers (23-27) e soprattutto gli Utah Jazz (15-35) che pagano un orribile 1-8 negli scontri diretti contro altre squadre di Northwest.

Lotta aperta in Pacific Division con i Los Angeles Lakers (29-19) sempre primi, ma i Phoenix Suns (30-20) sorprendenti non mollano, anche grazie al 17-7 delle partite interne giocate in Arizona. Al 3° posto i Golden State Warriors (27-23) mentre si è un pò raffreddata la rinascita dei Los Angeles Clippers (23-26) che hanno interrotto la striscia vincente perdendo 2 delle ultime 3. Ultimi i Sacramento Kings (12-39) che con un win rate di appena il 23.5% sono la peggior squadra della lega al momento.

Chiudiamo in Southwest Division, e anche qui la lotta non manca, anche se in questo caso è nettamente un testa a testa, con i San Antonio Spurs (33-16) avanti agli Houston Rockets (31-17). Entrambe le squadre vanno forte in casa ma Wemby e compagni sono meglio negli scontri diretti contro avversari divisionali (8-3 contro il record di 6-5 dei Rockets in questi match). Indietro tutte le altre, ad iniziare dai Memphis Grizzlies (19-29), seguiti dai Dallas Mavericks (19-30), decenti in casa ma che in trasferta proprio non vanno (5-15), per non parlare dei New Orleans Pelicans (13-39) sempre ultimissimi, ma con un onorevole 6-7 contro avversari divisionali, un dato inaspettato per una squadra all’ultimo posto.

Statistiche e betting trend basket NBA

Per la terza settimana di fila in NBA dominano le partite da Under, uscite al 56.6% contro il 43.4% degli Over. Non spicca nessun trend netto nelle scommesse contro gli spread (ATS), se non il 56% di linee coperte dagli sfavoriti in casa.

Passando alle singole squadre, vediamo come sempre con curiosità i rendimenti nelle scommesse, dove i Phoenix Suns con un 66.6% ATS rimangono nettamente i migliori, ma anche qui va segnalata la crescita dei Charlotte Hornets che salgono al 2° posto con un 58.8% ATS (5-2 ATS nella recente striscia vincente). Sul podio anche i Miami Heat al 58% ATS, come i Denver Nuggets.

La peggior squadra nelle scommesse cambia non sono più i Cleveland Cavaliers che hanno fatto qualche piccolo passo in avanti al 39.2%, sempre penultimi, ma anche qui i Sacramento Kings sono un disastro con 36.7% delle linee coperte, il peggior rendimento della lega. Nel betting sugli handicap vanno male anche Orlando (39.5% ATS), Milwaukee (40.4%) e Memphis (42.5%).

Quote Antepost Basket NBA: OKC ed SGA dominano le lavagne

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026 e a seguire anche le quote sull’MVP Regular Season, dove è cambiato davvero poco rispetto alla scorsa settimana se non i Knicks che risalgono al 3° posto, superando Spurs e Celtics (ancora snobbati i Pistons a Est) e Luka Doncic che perde terreno per MVP dove domina sempre Shai Gilgoeus-Alexanders, anche se è tornato Nikola Jokic, suo principale avversario per questo premio.