Chiusa la trade deadline entriamo nella settimana dell’All Star Game e andiamo come sempre a fare il Weekly recap di Basket NBA, con i movimenti che hanno portato James Harden a Cleveland che sembrano ripagare i Cavs, anche nelle quote antepost dove si avvicinano al duo di testa (OKC e Denver), lasciandosi alle spalle tutte le rivali a Est, ad iniziare da Knicks e Pistons. Pronostici Basket NBA WEEK 17.

Pronostici Basket NBA WEEK 17: classifiche divisionali

Apriamo il recap settimanale della stagione di Basket NBA 2025-2026 con le classifiche, dall’Eastern Conference con l’Atlantic Division sempre combattuta tra New York Knicks (34-19) e Boston Celtics (34-19) che continuano alla pari, con i Toronto Raptors (23-22) che non mollano, ma neanche i Philadelphia 76ers (30-23), poi abbiamo il solito stacco con i Brooklyn Nets (15-37). I punti di forza dei Knicks rimangono il rendimento interno (21-6) e gli scontri diretti contro avversari divisionali (9-3), statistica in cui Boston (7-5) e soprattutto Toronto (4-9) hanno rendimenti nettamente inferiori a NYK.

In Central Division i Detroit Pistons (39-13) continuano a dominare e ad essere in testa anche alla conference con un win rate del 75% (solo OKC fa di poco meglio nell’intera lega). Ormai Cunningham e compagni non sono più una sorpresa, e anche loro, come NYK, vanno forte con un 21-6 in casa e 8-3 contro avversari di Central. Dietro rimontano i Cleveland Cavaliers (33-21) per molti tra i vincitori della trade deadline con l’arrivo di Harden che si è subito inserito alla grande nella franchigia dell’Ohio che ora torna a fare paura anche per l’anello. In 3° posizione rimangono lontani i Chicago Bulls (24-30) mentre i Milwaukee Buycks (21-30) hanno trattenuto Giannis, ma è un annata davvero pessima in Wisconsin, e solo gli Indiana Pacers (13-40) rimangono dietro.

Chiudiamo a Est in Southeast Division, la più combattuta con gli Orlando Magic (28-24) di poco in vantaggio sui Miami Heat (28-27), ma sono della corsa anche gli Atlanta Hawks (26-29) e i sorprendenti Charlotte Hornets (25-29), che però hanno iniziato la settimana perdendo il big match interno con Detroit, e interrompendo la striscia di 9 vittorie consecutive. Ultimissimi i Washington Wizards (14-38) che pensano già al prossimo anno dopo alcuni momenti di mercato, su tutti l’arrivo (da infortunato) di Anthony Davis.

Passiamo in Western Conference con la Northwest Division degli Oklahoma City Thunder (41-13), campioni in carica e ancora la squadra col miglior rendimento di tutta la lega (75.9% di win rate). Seguono i Denver Nuggets (34-20) che hanno ritrovato uno Jokic tornato e subito impegnato a sfornare triple doppie su triple doppie. Tengono il passo anche i Minnesota Timberwolves (33-2) mentre sono indietro Portland Trail Blazers (26-28) e soprattutto Utah Jazz (17-37).

Lotta aperta in Pacific Division sempre controllata dai Los Angeles Lakers (32-20), ma i Phoenix Suns (31-22) non mollano, forti di un ottimo rendimento interno da 17-9. Alti e bassi per i Golden State Warriors (29-25) che sono martoriati dagli infortuni e sembrano arrivati a fine ciclo. Si è un pò spenta la carica dei Los Angeles Clippers (25-27) da rimonta, specialmente dopo la cessione del Barba. Chiudono sempre i Sacramento Kings (12-43) che con un win rate di appena il 21.8% sono anche questa settimana la peggior squadra di tutta la NBA.

Infine la Southwest Division, e anche qui la situazione è aperta anche se i San Antonio Spurs (36-16) si sono presi un pò di margine sugli Houston Rockets (32-19). Wemby e compagni fanno la differenza proprio negli scontri diretti, con un record di 10-3 nelle sfide divisionali, statistica dove Houston è solo 6-5. In 3° posizione sono però staccatissimi i Memphis Grizzlies (20-32) che corrono con i Dallas Mavericks (19-33), discreti in casa (14-16) ma che pagano il tremendo 5-16 in trasferta. Sempre ultimi i New Orleans Pelicans (15-40), anche loro decisamente squadra no per le trasferte (6-21), ma che quando sfidano avversarie di division diventano competitivi con un record di 6-7, meglio anche di Dallas (3-9) e Memphis (5-6) e ai livelli della già citata Houston su questa statistica.

Statistiche e betting trend basket NBA

Approposito di statistiche, approfondiamo come sempre i betting trends stagionali della lega. Dopo 3 settimane di dominio delle partite da Under, negli ultimi 7 giorni tornano a dominare le scommesse su Over, col 56.4% delle partite sopra la linea dei punti totali proposta. Nell’ultima settimana segnaliamo anche un trends sugli spread, con i Favoriti in Trasferta che hanno coperto il 63.2% delle linee di handicap.

Passiamo alle singole squadre e i Phoenix Suns (64.7% ATS) rimangono la miglior squadra su cui puntare, nonostante lo sprint e l’ascesa anche qui dei Charlotte Hornets (59.2%) al 2° posto, davanti a Miami e Denver, entrambe con un 57.4% ATS, poi arrivano i 76ers col 56.6%, di poco avanti sugli Utah Jazz che con un 55.5% ATS non stanno facendo così male nelle scommesse.

Vanno male invece i Sacramento Kings (37.7% ATS) che si confermano la peggior squadra come rendimento nelle scommesse. Continua la ripresa dei Cleveland Cavaliers (40.7%) che però rimangono penultimi, mentre scendono pesantemente gli Orlando Magic (40.3%) che stanno facendo peggio anche di Washington (42.3%) e Milwaukee (43.1%). Deludenti per gli scommettitori anche i Timberwolves fermi ad un 43.6% ATS, dietro anche a Dallas (44.2%).

Quote Antepost Basket NBA: gli ultimi aggiornamenti prima dell’All Star Game

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026 e a seguire anche le quote sull’MVP Regular Season. La trade deadline porta Harden ai Cleveland Cavaliers che scendono in quota, passando da 19 della settimana scorsa, all’attuale @13.00, dietro solo alle due grandi favorite, Denver @6.50 e soprattutto OKC che domina @2.20 per il bis. I Cavs si mettono di colpo alle spalle Knicks @14 e Pistons @15 ad Est.