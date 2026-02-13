Dal 13 al 15 febbraio si gioca la 75° edizione del NBA All Star Game con un format rivoluzionato per le sfide tra i big, oltre ad un ricco programma di impegni con anche il Rising Star delle giovani stelle della pallacanestro americana. Pronostici NBA All Star Game 2026.

Pronostici NBA All Star Game 2026: il programma completo

Dal 13 al 15 febbraio torna l’NBA All Star Game 2026 con un format del tutto rinnovato per cercare di far riprendere importanza ad un evento ormai snobbato dai giocatori stessi. Si giocherà nel nuovo e futuristico Intuit Dome (casa dei Clippers).

Il calendario dell’NBA All-Star Weekend 2026 si sviluppa su tre giornate. Si parte nella notte italiana tra venerdì e sabato con il Celebrity Game, in programma all’01:00 al Kia Forum, seguito alle 03:00 dal Rising Stars Challenge che mette insieme rookie, sophomore e protagonisti della G League. A chiudere la prima giornata, alle 05:00, l’NBA HBCU Classic, con la sfida tra Hampton University e North Carolina A&T State.

Sabato nel tardo pomeriggio italiano, c’è il Media Day, poi spazio alla G League con la gara delle schiacciate e infine, dalle 23:00, l’All-Star Saturday Night all’Intuit Dome, con Skills Challenge, gara del tiro da tre e Slam Dunk Contest.

Domenica 15 febbraio si arriva al momento più atteso, il NBA All-Star Game, che prende il via alle 23:00 italiane e chiude il weekend delle stelle con una formula rinnovata, pensata per tenere alto il ritmo e l’attenzione fino all’ultimo possesso.

Il nuovo format della sfide della stelle NBA

Addio al classico Est contro Ovest, spazio a un mini torneo a tre squadre costruite sulla nazionalità dei giocatori. In campo ci saranno Team USA Stars, formato dagli americani più giovani, Team USA Stripes, che raccoglie i veterani statunitensi, e Team World, composto esclusivamente da stelle internazionali, con nomi come Nikola Jokić, Luka Dončić e Victor Wembanyama a rappresentare il volto globale della lega. Ogni squadra conta almeno otto giocatori e il torneo si sviluppa su quattro partite da dodici minuti: prima USA Stars contro Team World, poi i due incroci con Team USA Stripes, infine una finale tra le due squadre con il miglior rendimento complessivo.

Il rinnovamento passa anche dalla selezione dei giocatori. Per la prima volta gli All Star sono scelti senza vincoli di ruolo, niente più obblighi legati a guardie o ali, mentre resta l’equilibrio tra conference con dodici giocatori dall’Est e dodici dall’Ovest. La composizione delle squadre è stata gestita direttamente dalla lega, con l’obiettivo di garantire almeno sedici statunitensi e otto internazionali nel gruppo dei ventiquattro.

A rendere il tutto più competitivo ci pensa anche l’aspetto economico. In palio c’è un montepremi complessivo da 1,8 milioni di dollari, con 125.000 dollari per ogni giocatore della squadra vincitrice, 50.000 per i secondi classificati e 25.000 per i terzi. Un incentivo in più per trasformare lo spettacolo in qualcosa di un po’ più vicino a una vera sfida.

I team e i convocati dell’All Star Game della NBA

NBA All-Star Game del 15 febbraio 2026, in scena all’Intuit Dome, riunisce 24 stelle divise nel nuovo formato a tre squadre. Ecco i roster completi:

Team USA Stars

Scottie Barnes (Raptors)

Devin Booker (Suns)

Cade Cunningham (Pistons)

Jalen Duren (Pistons)

Anthony Edwards (Timberwolves)

Chet Holmgren (Thunder)

Jalen Johnson (Hawks)

Tyrese Maxey (76ers)

Team USA Stripes

Jaylen Brown (Celtics)

Jalen Brunson (Knicks)

Kevin Durant (Rockets)

Brandon Ingram (Raptors)

LeBron James (Lakers)

Kawhi Leonard (Clippers)

Donovan Mitchell (Cavaliers)

Norman Powell (Heat)

Team World

Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Deni Avdija (Trail Blazers)

Luka Dončić (Lakers)

Nikola Jokić (Nuggets)

Jamal Murray (Nuggets)

Alperen Şengün (Rockets)

Pascal Siakam (Pacers)

Karl-Anthony Towns (Knicks)

Victor Wembanyama (Spurs)

Şengün prende il posto dell’infortunato Shai Gilgeous-Alexander, mentre Brandon Ingram sostituisce Stephen Curry, costretto anche lui a dare forfait.

Guida TV Basket: dove vedere NBA All Star Game 2026?

L’NBA All-Star Game 2026 e tutti gli eventi dell’All Star Weekend, in programma dal 13 al 15 febbraio, saranno trasmessi in esclusiva su Sky Sport, con copertura completa tra dirette, approfondimenti e repliche.

Per chi preferisce lo streaming, le stesse trasmissioni saranno disponibili su NOW, mentre NBA League Pass resta l’opzione ideale per seguire ogni evento live e on demand, con il commento originale e la massima libertà di scelta.

Quote NBA All Star Game 2026

Vediamo le lavagne delle linee sui singoli match dell’All Star Game e a seguire le quote antepost per la squadra vincente a fine torneo delle stelle, con anche MVP dove Viktor Wembanyama @5 stacca tutti, con Jaylen Brown @10, Cade Cunningham @12, Devin Booker @12, Tyrese Maxey @12 e Jalen Brunson @13 primi avversari. Vediamo anche le quote per il torneo Rising Stars.