Si torna in campo dopo l’All Star Game di Los Angeles, e andiamo a vedere gli aggiornamenti delle quote antepost, e le scommesse stagionali di valore quando manca solo un terzo di regular season da giocare. OKC sempre favorita su Denver, poi arrivano NY e Cleveland, ma occhio a Boston come sorpresa a Est (soprattutto se rientrerà davvero Tatum) e Minnesota per valore a Ovest. Pronostici Basket NBA WEEK 18.

Pronostici Basket NBA WEEK 18: le quote antepost aggiornate

Nel report di Basket NBA questa settimana, più che replicare le statistiche già discusse nello scorso report (che sarebbero identiche visto che nell’ultima settimana non ci sono state partite per la pausa All Star Game), ci concentriamo sulle analisi delle lavagne delle quote antepost, andando a caccia di possibili quote di valore, ma iniziamo dalle favorite.

Al comando ci sono sempre gli Oklahoma City Thunder @2.30 che puntano al bis dopo il successo dello scorso anno e che staccano tutti, ad iniziare dai Denver Nuggets @6.00 che sempre da Ovest rimangono i principali avversari. A Est i Cleveland Cavaliers, dopo l’acquisto di Harden, hanno agganciato a quota @13 i New York Knicks, ma ci sono anche i Boston Celtics a questa quota (e ne parliamo dopo dei C’s), che si lasciano alle spalle i Detroit Pistons @15 che rimangono un pò snobbati a Est, come lo sono i San Antonio Spurs (sempre @15) a Ovest.