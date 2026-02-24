Siamo tornati in campo con la regular season di Basket NBA dopo la pausa per l’All Star Game, e nell’articolo settimanale del martedì andiamo a vedere gli aggiornamenti, le statistiche, i betting trends e le quote antepost, particolarmente interessanti quelle per MVP regular season dove nelle ultime settimane Cade Cunningham si è avvicinato molto al duo che domina questa lavagna da inizio stagione, formato da Shai Gilgeous-Alexander e dal solito Nikola Jokic. Pronostici Basket NBA WEEK 19.

Pronostici Basket NBA WEEK 19: classifiche divisionali

Apriamo il recap settimanale della stagione di Basket NBA 2025-2026 con le classifiche, dall’Eastern Conference con l’Atlantic Division e ovviamente le variazioni saranno poche, ma una c’è già, visto che nel momento in cui scriviamo i sorprendenti Boston Celtics (37-19), su cui ci siamo decisi a giocare in antepost per valore in questa pausa, si riprendono il primo posto sui NY Knicks (37-21) e sui Toronto Raptors (34-23) che perdono un pò di smalto, come i Philadelphia 76ers (31-26) e ovviamente i Brooklyn Nets (15-41) sempre ultimissimi qui.

In Central Division i Detroit Pistons (42-14) continuano a dominare anche se hanno perso un confronto diretto con l’altra sorpresa a Ovest, gli Spurs, perdendo il miglior record della lega in questo momento, anche se Cunningham e compagni rimangono saldamente i migliori a Est. Qui in 2° posizione troviamo sempre i Cleveland Cavaliers (36-22) con un Harden in più per provare a puntare al titolo, e i Milwaukee Bucks (24-31) in crisi nera, come i Chicago Bulls (24-34) che stanno affondando, per non parlare degli Indiana Pacers (15-43) che stanno andando male da tutto l’anno dopo le Finals della scorsa stagione, ma questo era preventivabile senza Haliburton, e al momento hanno il peggior win rate a Est.

Infine la Southeast Division con gli Orlando Magic (30-26) al comando, ma il vantaggio sui Miami Heat (31-27) rimane minimo. Più indietro gli Atlanta Hawks (28-31) che ora devono guardarsi alle spalle anche dai Charlotte Hornets (27-31) in rimonta mentre all’ultimo posto ci sono sempre i Washington Wizards (16-40) che soffrono in particolare le partite fuori casa, con un rendimento in trasferta da 5-21.

Passiamo in Western Conference col la Northwest Division in mano ai campioni in carica, gli OKC Thunder (44-14) che con un win-rate del 75.9% si riprendono il miglior rendimento della lega, che avevano lasciato per qualche tempo a Detroit, complici anche le assenze di SGA e Johnson che hanno un pò rallentato il percorso di OKC che continua comunque a vincere e a tenersi a debita distanza i Denver Nuggets (36-22) che sono ora avvicinati dai Minnesota Timberwolves (35-23). Qui chiudono i Portland Trail Blazers (28-30) e soprattutto gli Utah Jazz (18-40) che negli scontro diretti contro avversari di questa division hanno un record di 1-9 che parla da solo.

Vediamo la Pacific Division, altra classifica combattuta dove i LA Lakers (34-22) cercano di tenersi al comando sui Phoenix Suns (33-25) e sui Golden State Warriors (30-27). Si è un pò interrotto lo slancio del rilancio degli LA Clippers (27-30) invece, mentre all’ultimo posto (non solo della division, non solo della conference, ma dell’intera lega) troviamo i Sacramento Kings (13-46) che almeno hanno aperto la nuova settimana interrompendo la tremenda striscia di 16 sconfitte consecutive.

Chiudiamo con la Southwest Division dove troviamo i San Antonio Spurs (41-16) solidamente al comando, con un buon margine sugli Houston Rockets (35-21). La differenza sembrano farla proprio gli scontri diretti tra queste due franchigie, con San Antonio che ha un record di 10-3 contro avversari divisionali, mentre Houston ha un più modesto 6-5. Al 3° posto, staccatissimi, troviamo i Memphis Grizzlies (21-35) e a chiudere Dallas Mavericks (20-36) e New Orleans Pelicans (16-42).

Statistiche e betting trend basket NBA

Nella settimana di rientro dalla pausa si segnala una prevalenza di partita da Over (56.4%) rispetto a quelle da Under (43.6%) per quanto riguarda le scommesse sui punti totali, mentre nelle scommesse contro lo spread (ATS), il trend più forte è il 60% di linee di handicap coperte da squadre sfavorite in trasferta.

Passiamo ai singoli team, vedendo come sempre i migliori come rendimento nelle scommesse ATS, e qui abbiamo una novità: i Charlotte Hornets (36-22 ATS) sono la miglior squadra su cui puntare, anche se come percentuale i Phoenix Suns (34-20-3 ATS) rimangono davanti con un 62.9% di linee coperte rispetto al 62% ATS degli Hornets. Salgono sul podio i Miami Heat, che si lasciano alle spalle le big di Eastern Conference, Boston Celtics e soprattutto Detroit Pistons.

La certezza è sulla peggior squadra come rendimento nelle scommesse, e anche qui troviamo i Sacramento Kings sul fondo con un 22-35-2 ATS, che si traduce in appena un 38.6% di linee coperte. In ripresa i Cleveland Cavaliers, che però con un 24-34 ATS (41.3%) rimangono tra i peggiori se parliamo di betting, come gli Orlando Magic (22-32-1 ATS) che sono anche alle spalle dei Washington Wizards (24-32 ATS). Stranamente tra i peggiori troviamo anche i Minnesota Timberwolves che completano questa flop-5 con un 25-32 ATS (43.8%).

Quote Antepost Basket NBA: gli ultimi aggiornamenti prima dell’All Star Game

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026 e a seguire anche le quote sull’MVP Regular Season ed è proprio questa la lavagna più interessante visto che da tutto l’anno continua il testa a testa per la conferma di Shai Gilgeous Alexander, o per il poker di MVP a Nikola Jokic, ma nelle ultime settimane è arrivato alla ribalta un nuovo contendente, Cade Cunningham @5, che di fatto ha preso il posto di Luka Doncic, sprofondato @26 volte la posta assieme a Jaylen Brown, e dietro anche a Viktor Wembanyama @19, col francese che dovrebbe portarsi a casa qualche titolo personale, probabilmente l’award per il miglior difensore.