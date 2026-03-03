Procede spedita la regular season del campionato di pallacanestro americana, la NBA, e come ogni martedì facciamo il punto della situazione tra classifiche, statistiche, ultime news e gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria dell’anello. Pronostici Basket NBA WEEK 20.

Pronostici Basket NBA WEEK 20: classifiche divisionali

Apriamo il recap settimanale della stagione di Basket NBA 2025-2026 con le classifiche, dall’Eastern Conference con l’Atlantic Division dove troviamo sempre i Boston Celtics (41-20) al comando sui New York Knicks (39-22) mentre sono più indietro Toronto Raptors (35-25) e Philadelphia 76ers (33-27). Sempre ultimissimi i Brooklyn Nets (15-45). Boston sta facendo la differenza col rendimento interno (20-9 al TD Garden) ma anche i Knicks vanno forte in casa (23-8 al Madison Square Garden) e sono quasi infallibili negli scontri diretti contro avversari divisionali (10-3). Vediamo le quote antepost e tra parentesi le nostre % di vittoria della division a fine regular season, anche in base alla difficoltà dello schedule delle ultime partite che rimangono da giocare alle varie squadre. Per esempio in Atlantic valutiamo ancora da 50-50 la corsa tra Boston e NYK, quindi la quota @2.80 dei Knicks potrebbe avere valore.

CELTICS @1.43 (50%)

KNICKS @2.80 (50%)

RAPTORS @151

76ERS @301

In Central Division comandano sempre i Detroit Pistons (45-14) che con un win-rate del 76.3% sono la miglior squadra di tutta la lega, e staccano nettamente i Cleveland Cavaliers (38-24) qui. Sono affondati sia i Milwaukee Bucks (26-34) che i Chicago Buklls (25-36) mentre in ultima posizione troviamo gli Indiana Pacers (15-46) col peggior win rate della Eastern Conference (24.6%). Da segnalare l’ottimo 30-7 di record di Detroit nelle sfide contro avversari a Est (10-3 contro avversari di Central, statistica in cui i Cavs arrancano con un 7-5).

PISTONS @1.002 (95%)

CAVALIERS @26 (5%)

In Southeast Division abbiamo il testa a testa della Florida, con Orlando Magic (31-28) e Miami Heat (32-29) praticamente alla pari con un win rate del 52.5%, che stacca gli Atlanta Hawks (31-31) che però rimangono in corsa nella division più aperta al momento, visto che continua anche la rimonta dei Charlotte Hornets (30-31). Indietro ovviamente i Washington Wizards (16-44). Le squadre hanno record simili negli scontri diretti di Division, Orlando è 6-5, Miami è 5-5 ed Atlanta è 7-6; clamorosamente chi fa meglio qui è proprio Charlotte con un 9-4. Gli Hornets probabilmente non ce la faranno a recuperare e a vincere, ma la quota @4.50 è comunque interessante, in ogni caso vediamo Orlando messa meglio, anche rispetto a Miami, ma non escluderei ancora Atlanta che con quota @10 volte la posta non è male.

MAGIC @2.50 (40%)

HEAT @2.60 (30%)

HORNETS @4.50 (20%)

HAWKS @10 (10%)

Passiamo a Ovest con la Northwest Division in mano ai campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder (47-15) che hanno un win rate del 75.8% e hanno il migliore rendimento interno di tutta la lega (25-6), questo permette ad OKC di staccare abbastanza nettamente i Denver Nuggets (38-23), che negli ultimi giorni si sono fatti rimontare e superare anche dai Minnesota Timberwolves (38-23). A chiudere ci sono i Portland Trail Blazers (29-33) e gli Utah Jazz (18-43). Qui non abbiamo le quote antepost, con i book che danno la division già in mano ad OKC (giustamente).

Anche la Pacific Division rimane combattuta con i Los Angeles Lakers (36-24) sempre al vertice, ma i Phoenix Suns (34-26) non sono lontani e possono contare su un ottimo rendimento interno (20-12), mentre i Lakers fanno meglio in trasferta (19-12). Al 3° posto i Golden State Warriors (31-30) stanno pagando l’assenza prolungata di Curry, oltre che di Butler (e non solo), e si sono avvicinati moltissimo anche i Los Angeles Clippers (29-31). Ultimi i Sacramento Kings (14-48) che mantengono sempre anche il peggior win rate della NBA (22.6%). I Lakers sono avanti, anche nelle quote, ma per noi ha maggior valore Phoenix, che se recuperasse Booker e Brooks potrebbe ancora giocarsela e @3.10 è interessante, quindi i Lakers rimangono favoriti, ma non abbastanza, e se dovessimo investire soldi lo faremmo per valore sui Suns.

LAKERS @1.43 (50%)

SUNS @3.10 (40%)

WARRIORS @36 (5%)

CLIPPERS @41 (5%)

Infine la Southwest Division con i San Antonio Spurs (43-17) che recentemente hanno interrotto la striscia di 11 win consecutive, ma rimangono ampiamente al comando sugli Houston Rockets (38-22) che vanno forte in casa (20-7), ma molto meno in trasferta (18-15). La vera differenza la stanno facendo gli scontri diretti divisionali, gli Spurs sono 10-3 contro avversari di Southwest, i Rockets solo 6-5. In 3° posizione abbiamo poi i Memphis Grizzlies (23-36) staccatissimi come i Dallas Mavericks (21-39), per non parlare dei New Orleans Pelicans (19.43) sempre ultimi, anche per colpa del pessimo 8-22 di record esterno (buon 6-7 invece negli scontri divisionali).

SPURS @1.01 (85%)

ROCKETS @17 (15%)

Statistiche e betting trend basket NBA

Conferma sulla miglior squadra come rendimento nelle scommesse, sono sempre i Charlotte Hornets (39-22 ATS) la miglior squadra su cui puntare, davanti ai Phoenix Suns (35-22-3 ATS), e queste sono le uniche due sopra al 60% di linee di spread coperte in stagione. Salgono anche i Boston Celtics (35-24-1 ATS) che si mettono alle spalle Miami Heat e Detroit Pistons. Tornando a Charlotte, gli Hornets hanno coperto 7 linee di fila nel momento in cui scriviamo, e sono 11-1 ATS nelle ultime 12 partite!

La peggior squadra su cui puntare è sempre quella dei Sacramento Kings (23-37-2 ATS) che non sono solo la squadra che sta vincendo di meno, ma anche quella che sta coprendo meno linee di spread (38.33%), unica sotto al 40% visto che poi nelle altre posizioni negative troviamo Cleveland Cavaliers (41.94%) ed Orlando Magic (41.38%). Male anche i Minnesota Timberwolves (26-35 ATS) che stanno risalendo in classifica, ma rimangono pessimi per gli scommettitori.

Quote Antepost Basket NBA: gli ultimi aggiornamenti prima dell’All Star Game

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026 e a seguire anche le quote sull’MVP Regular Season. I Thunder continuano a tenere tutti a distanza, ad iniziare dai Nuggets, per la difesa del titolo, ma anche gli Spurs iniziano a fare paura. Si è un pò spento l’effetto Harden per i Cavaliers che rimangono indietro, ad aprire la lista di squadra in doppia cifra assieme ai Celtics, con i Pistons che da leader di Eastern Conference devono comunque accodarsi.