Articolo settimanale di recap e aggiornamento sulla regular season di basket NBA che sta entrando sempre più nel vivo in questa corsa finale alla post-season. I Boston Celtics ritrovano Jayson Tatum e tornano i primi avversari dei Thunder per l’anello, con i Nuggets in forte calo, scavalcati anche dagli Spurs e quasi agganciati pure dai Cavaliers. Pronostici Basket NBA WEEK 21.

Pronostici Basket NBA WEEK 21: classifiche divisionali

Apriamo il recap settimanale della stagione di Basket NBA 2025-2026 con le classifiche, dall’Eastern Conference con l’Atlantic Division con i Boston Celtics (43-21) che si confermano al comando sui New York Knicks (41-25) e c’è un altra buona notizia, il ritorno subito positivo di Jayson Tatum, con i Celtics che tornano una vera contender per il titolo. Si staccano i Toronto Raptors (36-27) e come sempre gli infortuni stanno limitando molto i Philadelphia 76ers (34-30). Chiudono come sempre i Brooklyn Nets (17-47).

Passiamo in Central Division dove i Detroit Pistons (45-18) continuano a comandare, anche come miglior squadra a Est con un win rate del 71.4%, ma Cunningham e compagni sono tornati con i piedi per terra con 4 sconfitte di fila nel momento in cui scriviamo. Dietro attendono sornioni i Cleveland Cavaliers (40-25) che sono 11-4 nelle ultime 15 in un testa a testa che esclude tutte le altre pessime squadre di questa division, a partire dai Milwaukee Bucks (27-36), ma anche Chicago Bulls (26-38) e ovviamente Indiana Pacers (15-49).

In Southeast Division è sempre lotta aperta praticamente a 4 squadre, con i Washington Wizards (16-47) ultimissimi e unici esclusi da questa corsa che al momento vede in vantaggio gli Orlando Magic (35-28) seguiti dai Miami Heat (36-29), ma ci sono anche gli Atlanta Hawks (33-31) che non mollano e i Charlotte Hornets (32-33) in rimonta.

In Western Conference apriamo dalla Northwestern Division degli Oklahoma City Thunder (51-15), i campioni in carica, che con un win rate del 77.3% si sono ripresi nettamente anche il miglior rendimento di tutta la lega. Staccati al 2° posto ci sono i Minnesota Timberwolves (40-24) e poi arrivano i Denver Nuggets (39-26) che hanno aperto la nuova settimana perdendo proprio il big match, lo scontro diretto con OKC. A chiudere troviamo sempre Portland Trail Blazers (31-34) e Utah Jazz (20-45) che pagano un imbarazzante record di 1-10 quando sfidano altre squadre di questa division.

In Pacific Division abbiamo i Los Angeles Lakers (39-25) al vertice, ma il vantaggio sui Phoenix Suns (37-27) rimane esiguo, e continuano la rimonta anche i Los Angeles Clippers (32-32) che agganciano i Golden State Warriors (32-32) sempre più in affanno con tante assenze importanti. La certezza è rappresentata dall’ultimo posto dei Sacramento Kings (15-50) che con un win rate del 23.1% si confermano anche questa settimana la peggior squadra di NBA.

Statistiche e betting trends basket NBA

I Sacramento Kings non solo solo i peggiori come record, ma anche come rendimento nelle scommesse con un patetico 38.1% di linee coperte, nettamente peggio di tutti, visto che i Wizards sono al 41.27% mentre i deludenti Timberwolves e Cavaliers sono al 42.19% ATS. Completa la flop-5 Brooklyn con un 43.55% ATS.

Passiamo invece alle migliori squadre per gli scommettitori, e qui si confermano i Charlotte Hornets con un 41-24 ATS che vale un 63.08% di linee coperte, che stacca abbastanza Miami, Phoenix e Boston, comunque tutte sopra al 60% di linee coperte. A completare la top-5, molto stacca ma comunque sorprendente, troviamo New Orleans con 37-29 ATS (56.06%).

Nell’ultima settimana si è segnato non poco, ma di meno, e lo vediamo dal 58.5% delle partite chiuse con Under sulla linea punti totali, rispetto al 41.5% di match da Over. Il trend migliore sulle scommesse contro gli spread è senza dubbio quello degli Sfavoriti in casa che nell’ultima settimana hanno coperto il 68,8% delle linee ATS.

Quote Antepost Basket NBA: gli ultimi aggiornamenti prima dell’All Star Game

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026 e a seguire anche le quote sull’MVP Regular Season dove SGA è sempre più lanciato, fresco anche dell’aggancio al mitico Wilt Chaberleain per il maggior numero di partite consecutive con almeno 20 punti a referto (126).

Tra le squadre invece il buon rendimento e il ritorno di Tatum spingono i Celtics come nuovi primi avversari dei Thunder che rimangono nettamente favoriti mentre perdono molto terreno i Nuggets, scavalcati anche dagli Spurs.

