Pronostici Basket NBA WEEK 22. Atlanta allunga la striscia vincente. Momento positivo anche per San Antonio. Calano gli Hornets

Pronostici Basket NBA WEEK 16
Pronostici NBA
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17 Marzo 2026

Come ogni martedì vediamo l’aggiornamento sulla regular season di Basket NBA con statistiche, rendimenti nelle scommesse, classifiche e quote antepost. Atlanta da una parte e San Antonio dall’altra sono le squadre più calde. Cala un pò il rendimento ATS di Charlotte (con Phoenix che torna la migliore per gli scommettitori), e nelle scommesse sono i Timberwolves i peggiori in assoluto, un dato inatteso. Pronostici Basket NBA WEEK 22.

Pronostici Basket NBA WEEK 22: classifiche divisionali

Apriamo il recap settimanale della stagione di Basket NBA 2025-2026 con le classifiche, dall’Eastern Conference con l’Atlantic Division dove i Boston Celtics (45-23) rimangono al comando con un 7-3 nelle ultime 10 partite, mantenendo dietro, anche se di poco, i New York Knicks (44-25) reduci da 3 vittorie di fila nel momento in cui scriviamo, e più indietro arrivano i Toronto Raptors (38-29) e i Philadelphia 76ers (37-31). Ultimissimi i Brooklyn Nets (17-31), reduci da 4 sconfitte consecutive in cui in attacco non hanno mai segnato più di 100 punti.

In Central Division si sono rimessi in moto i Detroit Pistons (48-19) con 3 vittorie prima del ko a Toronto, e mantengono anche il primato di tutta la Eastern Conference con un win rate del 71.6%. Rimangono staccati i Cleveland Cavaliers (41-27), altalenanti con 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5. Dopo il salto è netto con Milwaukee Bucks (28-39) e Chicago Bulls (28-40), per non parlare degli Indiana Pacers (15-53) che in questo momento sono tornati ad essere la squadra col peggior win rate di tutta la lega, 22.1%, nel pieno di una striscia negativa di 13 sconfitte consecutive.

In Southeast Division sempre la situazione più intricata, con gli Orlando Magic (38-29) che rimangono al comando sui Miami Heat (38-30) e sugli Atlanta Hawks (37-31) contro cui hanno perso il recente scontro diretto. Quell’importante successo ha inoltre allungato a 10 vittorie di fila la striscia positiva di Atlanta, che torna a staccare i Charlotte Hornets (34-34) tornati a rallentare con 3 sconfitte nelle ultime 5 partite. Chiudono come sempre i Washington Wizards (16-51).

Passiamo a Ovest, con la Northwest Division in mano ai campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder (53-15) che hanno anche il miglior win rate (77.9%) di tutta la NBA, un rendimento che ha permesso ad OKC di allungare sui Denver Nuggets (41-27) sempre in piena lotta con i Minnesota Timberwolves (41-27) per il secondo posto. A chiudere ci sono Portland Trail Blazers (33-36) e soprattutto Utah Jazz (20-48).

In Pacific Division i Los Angeles Lakers (43-25) sono in forma con 6 vittorie di fila e un 9-1 nelle ultime 10 che permette ai gialloviola di allungare sui Phoenix Suns (39-29) e anche sui cugini dei Los Angeles Clippers (34-34) che continuano la loro rimonta, lasciandosi alle spalle i Golden State Warriors (33-35) in piena crisi con sole 4 vittorie nelle ultime 14 partite. Chiudono i Sacramento Kings (18-51) che ultimamente hanno messo a segno colpi a sorpresa con 4 vittorie su 5, compreso il successo esterno proprio sul campo dei Clippers.

Chiudiamo con la Southwest Division dove comandano i San Antonio Spurs (50-18) che stanno dominando come rendimento contro avversari divisionali su cui hanno un record di 11-3, molto meglio rispetto al 7-6 divisionale degli Houston Rockets (41-26) che rimangono staccati al 2° posto. Inoltre San Antonio ha perso solo 2 delle ultime 20 partite! Tolte queste due squadre, tutte le altre sono nettamente sotto al 50% di vittorie, ad iniziare dai Memphis Grizzlies (23-44) mentre i New Orleans Pelicans (23-46) con 4 vittorie nelle ultime 6 (compreso il recente scontro diretto vinto sui Mavs) hanno agganciato i Dallas Mavericks (23-46).

Pronostici Basket NBA WEEK 22

Pronostici Basket NBA WEEK 22

Statistiche e betting trends basket NBA

Novità sulla miglior squadra nel rendimento nelle scommesse, con i Phoenix Suns che recuperano dal terzo posto e si riprendono il primato con un 61.5% ATS, meglio dei Miami Heat al 2° posto con un 61.1% mentre i Charlotte Hornets calano dal primo al terzo posto con un 60.2% ATS. Rimangono clamorosamente in top-5 i New Orleans Pelicans (57.9% ATS), dietro di poco sui Boston Celtics (58.2%).

Novità anche per la peggior squadra su cui scommettere, i Minnesota Timberwolves che non stanno andando male, ma non stanno coprendo gli handicap proposti dai bookmakers, con solo un 41.1% ATS, peggio anche di Washington e Sacramento al 41.7% ATS, come i deludenti Cavaliers che fanno peggio anche di Indiana (42.6%) a livello di scommesse contro gli spread.

Quote Antepost Basket NBA: gli ultimi aggiornamenti prima dell’All Star Game

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. I Thunder @2.25 sono sempre largamente al comando sui Celtics @7 che si prendono il ruolo di prima contender dei campioni in carica di OKC, ma attenzione anche agli Spurs @7.50.

Perdono terreno i Nuggets @9.50, poi abbiamo i Cavaliers @13 che aprono le squadre in doppia cifra, davanti a Knicks @17 e Pistons @19, poi c’è un salto netto con Houston e Minnesota @41 volte la posta, meglio dei Lakers @51.

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