Come ogni martedì vediamo gli aggiornamenti sulla regular season di Basket NBA, nella fase finale e calda per la corsa alla post-season. Gli Atlanta Hawks si confermano la squadra del momento ma nelle scommesse attenzione ai Pelicans, stranamente positivi negli ultimi giorni per quanto riguarda le puntate contro gli spread (ATS). Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost per l’anello, per MVP ma anche per tutti gli altri premi individuali. Pronostici Basket NBA WEEK 23.

Pronostici Basket NBA WEEK 23: classifiche divisionali

Apriamo il recap settimanale della stagione di Basket NBA 2025-2026 con le classifiche, dall’Eastern Conference con l’Atlantic Division dove i Boston Celtics (47-24) mantengono il primato in un testa a testa serrato con i New York Knicks (47-25), con questi ultimi che nel momento in cui scriviamo hanno vinto 6 partite di fila. Più staccati i Toronto Raptors (40-31) e i Philadelphia 76ers (39-33) che si giocano gli ultimi posti playoffs a Est. In chiusura, ultimissimi, i Brooklyn Nets (17-55) che pagano un 3-12 nelle sfide dirette contro avversari divisionali.

In Central Division abbiamo i Detroit Pistons (52-19) al comando e sempre migliori a Est con un win rate del 73.2%, anche se stanno giocando senza Cade Cunnigham, e l’assenza prolungata della stella preoccupa la squadra della MoTown, che mantiene comunque un comodo vantaggio sui Cleveland Cavaliers (44-27), due squadre che staccano tutte le altre di Central, ad iniziare da Milwaukee Bucks (29-42) e Chicago Bulls (29-42). Sono ultimi gli Indiana Pacers (16-56) che con un win rate di 22.2% sono i peggiori di tutta la lega,

In Southeast Division gli Atlanta Hawks (40-32) si sono finalmente presi la vetta visto che sono la squadra più calda della NBA nelle ultime settimane, con un record di 13-1 nelle ultime 14 partite, che ha permesso alla franchigia della Georgia di staccare le due contendenti della Florida, gli Orlando Magic (38-33) e i Miami Heat (38-34), ma qui rimangono pienamente in corsa pure i Charlotte Hornets (37-34) in una division combattuta ed equilibrata come non mai, se escludiamo i soli Washington Wizards (16-55) sempre ultimissimi, con un record di 5-29 in trasferta, il peggior rendimento esterno di tutta la lega.

Passiamo ad Ovest con la Northwest Division che invece non ha concorrenti visto che i campioni in casa, gli Oklahoma City Thunder (57-15) che sono sempre al comando e con un win rate quasi al 80% rimangono anche i migliori di tutta la NBA. Dominante il record di 11-3 contro altri avversari di Northwest, mentre al secondo posto i Denver Nuggets (44-28) pagano proprio un più modesto 7-5 contro avversari divisionali. La franchigia del Colorado è in piena corsa in un testa a testa con i Minnesota Timberwolvres (44-28) e a chiudere abbiamo Portland Trail Blazers (36-27) e gli Utah Jazz (21-51) a chiudere e anche qui è interessante il record contro avversari divisionali per i Jazz che sono 1-12 in questi scontri diretti.

In Pacific Division, dopo settimane di testa a testa, i Los Angeles Lakers (46-26) si sono presi un pò di margine sui Phoenix Suns (40-32) mentre rimangono più indietro i Los Angeles Clippers (36-36) mentre le assenze continuano a limitare i Golden State Warriors (34-38) che di questo passo dovranno impegnarsi anche solo per piazzarsi ai play-in. Chiudono i Sacramento Kings (19-53) che ultimamente hanno messo in cascina qualche win inattesa (5-3 nelle ultime 8).

Chiudiamo in Southeast Division dove abbiamo al comando i San Antonio Spurs (54-18) che hanno un buon vantaggio ormai sugli Houston Rockets (43-28). Indietro tutti gli altri, ad iniziare dai New Orleans Pelicans (25-47) che sono però in ripresa, e dopo aver passato praticamente tutta la stagione all’ultimo posto, sono saliti al 3°, lasciandosi alle spalle i Memphis Grizzlies (24-47) con l’infermeria piena, e anche i Dallas Mavericks (23-49).

Statistiche e Betting trends basket NBA

A livello statistico segnaliamo una pioggia di Over nell’ultima settimana, col 55.4% di match che si sono chiusi sopra la linea di punti totali richiesta, lasciando un 44.6% di match da Under. Nei trends sulle scommesse contro gli Handicap (ATS) la giocata migliore negli ultimi sette giorni è stata quella sui Favoriti in casa che hanno coperto il 60.7% delle linee di spread proposte.

Tra le singole squadre i Charlotte Hornets si riprendono il primato di miglior squadra sulle scommesse, con un 61.9% ATS che torna a lasciarsi alle spalle Phenix (60.8%) e Miami (59.1%). Forte crescita anche qui per i Pelicans (58.3%) che prima dell’ultimo ko netto contro i Cavs erano 8-0 ATS nelle scommesse. Boston completa la top-5 con un 57.1% ATS, davanti a Lakers (56.3%), Spurs (55.7%) e Nuggets (55.5%). La squadra più calda, Atlanta, migliora anche nelle scommesse con un 54.1% ATS degli Hawks che sono 12-2 ATS nelle ultime 14 partite.

Vediamo anche i perdenti, e pure qui abbiamo una novità, i Sacramento Kings che con un 40% ATS sono la peggior squadra su cui puntare, seguiti dai deludenti Cavaliers (41.4%), dai pessimi Wizards (42.2%) alla pari con Rockets (42.2%) e Mavericks (42.2%) mentre risalgono i Timberwolves che la settimana scorsa erano ultimi come rendimento nel betting, e ora risalgono uscendo dalla flop-5 con un 43% ATS.

Quote Antepost Basket NBA: ultimi aggiornamenti per l’anello ed MVP

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. I campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder @2.30, sono sempre nettamente favoriti per il bis, e allungano su Boston @6.50, prima contender, agganciata da San Antonio @6.50.

In doppia cifra troviamo Denver @10 e alle spalle di Jokic e compagni abbiamo Cleveland @13 e New York @15. Da sempre snobbati, i Pistons senza Cunningham, salgono ulteriormente, ora abbiamo Detroit @26 volte la posta.

Approposito di Nikola Jokic @41, la stella dei Nuggets sembra aver abdicato la corsa a quello che sarebbe il 4° titolo MVP Regular Season per il serbo, con Shai Gilgeous-Alexander @1.08 che ha ormai una quota solo simbolica per vincere questo titolo per il secondo anno di fila, con Luka Doncic @12 che sta giocando alla grande ma sembra troppo lontano, come Viktor Wembanyama @21 che dovrebbe accontentarsi del titolo di miglior difensore dove il francese domina in lavagna @1.05, e andiamo a vedere anche gli aggiornamenti i principali premi stagionali dove la lavagna del miglior 6° Uomo sembra quella più equilibrata e ancora combattuta.