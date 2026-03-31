Articolo settimana di aggiornamento sulla regular season della pallacanestro americana NBA quando siamo agli sgoccioli e le squadre sono impegnate per centrare la post-season e migliorare la propria posizione. A Est Atlanta si conferma in grande forma, mentre a Ovest Wembanyama e gli Spurs provano ad insidiare OKC e Shai Gilgeous Alexander per il migliori record e per il titolo di MVP a livello personale nella sfida a distanza tra le due stelle più splendenti sulla costa Ovest. Pronostici Basket NBA WEEK 24.

Pronostici Basket NBA WEEK 24: classifiche divisionali

Apriamo il recap settimanale della stagione di Basket NBA 2025-2026 con le classifiche, dall’Eastern Conference con l’Atlantic Division dove i Boston Celtics (50-25) mantengono il primato con un paio di partite di vantaggio sui New York Knicks (48-27) mentre si staccano Toronto Raptors (42-32) e Philadelphia 76ers (41-34) che però rimangono invischiate per migliorare la propria posizione con un piazzamento ai play-in già assicurato. Chiudono i Brooklyn Nets (18-57) che pagano in particolare il rendimento esterno (8-31) e le sfide contro altre squadre di questa division (3-12).

In Central Division comandano sempre i Detroit Pistons (54-21) che continuano ad andare bene anche senza Cade Cunningham e con un win-rate del 72% rimangono anche i migliori a Est, con un buon vantaggio sui Cleveland Cavaliers (47-28). Staccatissimi tutti gli altri, ad iniziare da Milwaukee Bucks (29-45) e Chicago Bulls (29-46) che vanno verso un finale di stagione deludente e mesta, per non parlare degli Indiana Pacers (17-58) che da finalisti dello scorso anno, in questa stagione al momento si spartiscono con Washington il peggior record di Eastern Conference.

In Southeast Division è finalmente arrivato il sorpasso dei caldissimi Atlanta Hawks (43-33) che hanno vinto 16 delle ultime 18 partite, e si lasciano alle spalle le franchigie della Florida che avevano dominato fino a quel momento, gli Orlando Magic (39-35) che sono 1-7 nelle ultime 8, e i Miami Heat (40-36) che hanno recuperato pezzi importanti del roster, ma sono solo 2-7 nelle ultime 9 partite. Rimangono competitivi e motivati anche i Charlotte Hornets (39-36) nella division più combattuta, se escludiamo i pessimi e già citati Washington Wizards (17-58).

Passiamo a Ovest con la Northwest Division dominata dagli Oklahoma City Thunder (60-16) che hanno il miglior win rate di tutta la lega (78.9%), hanno già matematicamente vinto la division, e sono forti di un 32-6 in casa e di un 11-3 contro altre squadre di Northwest. Staccati i Denver Nuggets (48-28) che pagano un pù modesto 8-5 nelle sfide divisionali, così come i Minnesota Timberwolves (46-29) che sono 9-7 contro squadre di Northwest. A chiudere troviamo Portland Trail. Blazers (38-38) che però sono tornati al 50% di win e sono in corsa per il play-in, mentre gli Utah Jazz (21-55) sono ultimi e con un 1-13 nelle sfide divisionali in cui sono stati quasi sempre dominati.

In Pacific Division le cose si stanno mettendo sempre meglio per i Los Angeles Lakers (49-26) al comando con un buon margine sui Phoenix Suns (42-33) che sembrano aver mollato un pò il colpo nonostante le ultime 2 vittorie (ma prima 1-6 in 7 partite) ma sono in piena corsa playoffs, come i Los Angeles Clippers (39-36) che dopo 4 sconfitte di fila si sono rimessi in moto con 5 vittorie consecutive di recente. Anche i Golden State Warriors (36-39) hanno passato una stagione difficile, ma potranno giocarsi almeno il play-in. Ultimo posto per i Sacramento Kings (19-57) che hanno vinto solo 1 delle ultime 7 partite.

Chiudiamo in Southwest Division, e anche qui abbiamo già i vincitori a livello matematico, i San Antonio Spurs (57-18) che hanno vinto le ultime nove partite e hanno un record di 25-3 negli ultimi due mesi, tanto da insidiare pure il primato di OKC. Wemby e compagni hanno dominato con un record di 29-7 in casa e un 12-3 nelle sfide divisionali. Al 2° posto sono indietro gli Houston Rockets (45-29) che comunque sono sopra al 60% di win rate. Staccati tutti gli altri, ad iniziare dai Memphis Grizzlies (25-50) e si è interrotta anche la rimonta dei New Orleans Pelicans (25-51) tornati a crollare con 5 sconfitte di fila, anche se all’ultimo posto rimangono i Dallas Mavericks (24-51).

Statistiche e Betting trends basket NBA

I Phoenix Suns si sono ripresi il titolo di migliori squadra su cui puntare con un 62.5% ATS di linee di spread coperte, con gli Hornets che scendono al 2° posto, ma comunque con un corposo 61.3%. Completano la top-5 Miami (58.6% ATS), Boston (58.1% ATS) e New Orleans (56.5%), ma stanno risalendo anche a livello betting pure Spurs (56.1%), Lakers (55.4%) ed Hawks (53.9%).

Non cambia granché tra le peggiori squadre su cui puntare, con i Sacramento Kings che si prendono questo scomodo titolo col 40.5% ATS, pari ai Cavaliers, anche loro molto deludenti. Risalgono i Washington Wizards che col 42.6% ATS fanno meglio di Houston e Golden State, entrambe con un negativo 41.8% ATS nelle scommesse.

Quote Antepost Basket NBA: ultimi aggiornamenti per l’anello ed MVP

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. Per l’anello i Thunder @2.35 continuano a comandare sui Celtics @6.50 agganciati dagli Spurs @6.50 mentre perdono terreno i Nuggets @10, seguiti da Cavaliers @12, Knicks @17 e i migliori a Est, i Pistons @26, ancora snobbati, come i Lakers @31 dall’altra parte.

La lavagna più interessante è quella di MVP regular season. I giochi sembrano già fatti per un altro titolo a Shai Gilgeous Alexander @1.33, ma i ranking NBA danno al comando Viktor Wembanyama @3.25 che guadagna terreno anche nelle quote e a più di 3x sarebbe da valutare. Grande stagione anche di Luka Doncic @21 che però perdere ulteriormente terreno, come Nikola Jokic @61.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.