Siamo al rush finale della regular season per il grande basket americano della NBA, con le squadre impegnate a qualificarsi per i playoffs, o a migliorare la propria posizione evitando il play-in. Vediamo tutti gli aggiornamenti nel recap settimanale con i Pronostici Basket NBA WEEK 25.

Pronostici Basket NBA WEEK 25: classifiche divisionali

Apriamo il recap settimanale della stagione di Basket NBA 2025-2026 con le classifiche, dall’Eastern Conference con l’Atlantic Division dove i Boston Celtics (53-25) si confermano al comando sui New York Knicks (51-28). Entrambe sono già certe di andare ai playoffs, a differenza di Toronto Raptors (43-35) e Philadelphia 76ers (43-36) in piena lotta per le posizioni dal 6° al 9° posto in una corsa a Est molto complicata e serrata. Attualmente in canadesi sarebbero riusciti ad evitare i play-in a differenza dei Sixers. Sempre fuori dai giochi i Brooklyn Nets (19-59).

In Central Division ovviamente ci sono i Detroit Pistons (57-22) al comando, che con un win rate del 72.2% si prendono anche il miglior record a Est. Staccati ma già certi di andare ai playoffs i Cleveland Cavaliers (50-29), staccate tutte le altre con Milwaukee Bucks (31-47) e Chicago Bulls (29-49), per non parlare degli Indiana Pacers (18-60).

In Southeast Division rimane la situazione più aperta, con gli Atlanta Hawjks (45-34) che continuano a vincere con costanza, mentre al 2° posto guadagnano di colpo un paio di posizioni i sorprendenti Charlotte Hornets (43-36) che si lasciano alle spalle le due big della Florida che per quasi tutta la stagione si sono alternati al primo posto, ovvero Orlando Magic (43-36) e Miami Heat (41-37), con i Magic che stanno meglio con 3 vittorie di fila (tra cui il successo pasquale su Detroit) mentre gli Heat sono calati con sole 3 vittorie nelle ultime 11 partite. Sempre ultimi i Washington Wizards (17-61) che con un win rate del 21.8% non hanno solo il peggior record a Est, ma il peggior rendimento di tutta la lega.

Passiamo in Western Conference con la Northwestern Division dove gli Oklahoma City Thunder (62-16) sono al comando e il 79.5% di win rate rimane sempre il migliore della NBA. OKC, campione in carica, è ad un passo dalla certezza del seed #1 ai playoffs, nonostante il momento positivo di Jokic e dei Denver Nuggets (51-28) che sono certi della post-season, ma vogliono il 2° posto a Ovest, specialmente adesso che San Antonio ha perso Wemby per infortunio e che sono in grande forma grazie a 9 vittorie consecutive. Tornando a questa division al 3° posto abbiamo i Minnesota Timberwolves (46-32) che hanno perso le ultime 3 partite e rischiano di perdere il 6° posto a Ovest che eviterebbe i play-in. Più indietro i Portland Trail Blazers (40-39) e gli Utah Jazz (21-58) che sono sempre ultimi qui.

In Pacific Division i Los Angeles Lakers (50-28) staccano tutti, anche se sono preoccupati dagli infortuni di Doncic e Reaves che potrebbero impattare pesantemente anche in post-season. Al 2° posto i Phoenix Suns (43-35) che non mollano la speranza di top-6 in conference, e più indietro abbiamo Los Angeles Clippers (40-38) e Golden State Warriors (36-42) che invece presumibilmente passeranno dai play-in. Ultimi i Sacramento Kings (21-58).

Chiudiamo con la Southwest Division dove al comando troviamo i San Antonio Spurs (60-19) che tornano ai playoffs di certo, non succedeva dal 2019, ma ci sono anche delle brutte notizie, come l’infortunio di Wembanyama. Al 2° posto abbiamo gli Houston Rockets (49-29) anche loro certi della post-season a Ovest, mentre sono tagliate fuori tutte le altre, i Dallas Mavericks (25-53), i New Orleans Pelicans (25-54) e i Memphis Grizzlies (25-54) che sono crollati all’ultimo posto qui.

Statistiche e Betting trends basket NBA

Continua l’alternanza tra due squadre per il primo posto come miglior squadra sul rendimento nelle scommesse ATS (contro lo spread, o handicap). La settimana scorsa erano i Phoenix Suns (60%) che questa settimana si tornano a far superare dai soliti Charlotte Hornets saliti al 63.3% di linee coperte (9-2 ATS nelle ultime 11 partite). A completare questo podio salgono ancora i Boston Celtics al 59.2% ATS.

Al contrario i Cleveland Cavaliers sono i peggiori su cui puntare con un 38.9% ATS, unica squadra sotto al 40% di linee coperte, visto che perfino le pessime Sacramento (42.1%) e Washington (42.3%) stanno facendo meglio dei Cavs. Un altra big che sta deludendo molto gli scommettitori in stagione è quella di Houston con un 42.3% ATS e completano la flop-5 i Dallas Mavericks con un 42.8% ATS.

Quote Antepost Basket NBA: ultimi aggiornamenti per l’anello ed MVP

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. I Thunder sono sempre al comando per il bis dell’anello, con gli Spurs al 2° posto, agganciati dai Celtics. Approposito di Spurs, l’infortunio di Wemby sembra chiudere i giochi per MVP con Shai Gilgeous-Alexander @1.02 che ha già in mano il suo secondo titolo personale consecutivo, ma per come sta giocando anche quest’anno è quasi ridicolo vedere Nikola Jokic @51 volte la posta!

Ogni giorno segui le analisi e le free pick sulle prestazioni giocatori NBA

Ogni giorno nel nostro articolo quotidiano trovi le analisi dei big match di giornata e le stime più interessanti per le scommesse sulle prestazioni giocatori.

VAI A NBA BIG MATCH & PROPS QUOTIDIANE

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.