Pronostici Basket NBA: i Bucks e Giannis calano nelle quote antepost per anello ed mvp

Partite 10 Gennaio 2022, questa notte ci sono 7 match di Basket NBA e come sempre al lunedì spendiamo del tempo sulle quote antepost aggiornate sulla grande pallacanestro americana.

Partite 10 Gennaio 2022: le quote e le sfide del lunedì

Vediamo le quote sui testa a testa di SNAI di questo lunedì con ben 7 partite in programma e i top trend per ogni sfida. Iniziamo dai primi scontri in programma sulla costa est.

01:00 Detroit Pistons – Utah Jazz 5,75 – 1,11

I Pistons sono Under 8-3 contro squadre con record vincente. I Jazz sono Under 4-1-1 in trasferta da favoriti. Detroit e Utah sono Under 10-3 negli ultimi precedenti.

01:30 Boston Celtics – Indiana Pacers 1,35 – 3,05

I Celtics sono Under 5-2 in casa e Under 6-2 dopo un giorno di pausa. I Celtics sono Under 12-3 in trasferta e Under 11-4 da underdogs.

01:30 New York Knicks – San Antonio Spurs 1,37 – 2,90

I Knicks sono 6-17 ATS dopo un giorno di pausa mentre gli Spurs sono 4-1 ATS in back to back.

Partite 10 Gennaio 2022: le partite a Ovest

02:00 Houston Rockets – Philadelphia 76ers 5,25 – 1,14

I Rockets sono 1-10 ATS nelle ultime partite, 1-12 ATS da underdogs e 0-4 ATS in back to back. I 76ers sono 4-0 ATS nelle ultime partite e 7-3 ATS nei precedenti contro Houston.

04:00 Portland Blazers – Brooklyn Nets 4,75 – 1,17

I Trail Blazers sono 2-6 ATS nelle ultime partite e 3-10 ATS anche in casa. I Nets sono 4-1 ATS in trasferta e 4-0 ATS negli ultimi viaggi a Portland.

04:00 Sacramento Kings – Cleveland Cavs 2,55 – 1,47

I Kings sono Under 4-0 in back to back. Anche I Cavaliers sono Under 6-2 in back to back e Under 5-1 in trasferta. Sempre Under negli ultimi 4 precedenti tra Sacramento e Cleveland.

Partite 10 Gennaio 2022: big match Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks

Matchup. Le squadre si tornano ad affrontare a campi invertiti e due giorni dopo il 114-106 corsaro degli Hornets a Milwaukee. Charlotte è alla 5° vittoria nelle ultime 7 e ha approfittato delle assenze di Milwaukee (Holiday, Connaughton, Allen, Hill, DiVincenzo, Lopez). Per i Bucks è stata la 3° sconfitta nelle ultime 4 partite. I Bucks avevano però vinto il primo scontro interno di dicembre contro gli Hornets per 127-125.

Linee. Hornets leggermente sfavoriti (+2.0) in casa. Linea O/U a 234,5 punti totali.

Top Players. Nel precedente dell’altro giorno non sono bastati 43 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo troppo solo, anche se aiutato dai 19+10 di Kris Middleton (che ha sfiorato la tripla doppia con 9 assist) e dai 19+13 di Bobby Portis. Per gli Hornets il miglior marcatore è stato Terry Rozier con 28 punti (11/19 al tiro con 6 triple a bersaglio su 10 tentativi). Bene anche Miles Bridges con altri 21 punti e Lamelo Ball con 19 punti, 9 rimbalzi e 8 assist.

Statistiche. I Bucks sono 4-1 ATS in trasferta, gli Hornets sono però 7-1 ATS in casa da underdog. I Bucks sono inoltre 1-8 ATS negli ultimi viaggi a Charlotte. Gli Hornets sono la squadra con i punteggi complessivi più alti in questa stagione, ma sono Under 6-2 nelle ultime partite. I Bucks sono Under 5-1 nelle ultime prestazioni allo Spectrum Center.

Tutte le quote antepost aggiornate

Al lunedì ci prendiamo un pò più di spazio per aggiornare le quote antepost e per vedere le variazioni e le situazioni più interessanti. Non cambiano le quote delle due favorite per la vittoria finale dell’anello con i Brooklyn Nets @3.50 davanti ai Golden State Warriors @5. Entrambe hanno avuto rientri importanti la settimana scorsa, Kyrie Irving per i Nets (ma non giocherà le partite in casa) e Klay Thompson per i Warriors. A calare leggermente sono però le quote dei campioni in casa, i Milwaukee Bucks che passano da 8 a @7.00.

Nba 2021/22

Brooklyn Nets 3,50

Golden State Warrior 5,00

Milwaukee Bucks 7,00

Phoenix Suns 9,00

La Lakers 12

Utah Jazz 12

Miami Heat 15

Chicago Bulls 20

Philadelphia 76ers 25

La Clippers 25

Denver Nuggets 33

Memphis Grizzlies 40

Dallas Mavericks 40

Boston Celtics 50

Atlanta Hawks 50

Cleveland Cavaliers 75

Portland Trail Blaze 100

Ny Knicks 100

Toronto Raptors 150

Minnesota Timberwolv 150

Washington Wizards 150

Charlotte Hornets 150

Indiana Pacers 250

San Antonio Spurs 300

Sacramento Kings 300

New Orleans Pelicans 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Le quote su Conference e Division NBA

Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 2,25

Milwaukee Bucks 4,00

Miami Heat 7,00

Chicago Bulls 10

Philadelphia 76ers 10

Boston Celtics 25

Atlanta Hawks 25

Toronto Raptors 33

Cleveland Cavaliers 33

Ny Knicks 40

Charlotte Hornets 40

Washington Wizards 50

Indiana Pacers 75

Orlando Magic 300

Detroit Pistons 300

Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 3,25

Phoenix Suns 4,00

Utah Jazz 4,50

La Lakers 6,00

Denver Nuggets 13

La Clippers 13

Dallas Mavericks 18

Memphis Grizzlies 18

Portland Trail Blaze 50

Minnesota Timberwolv 75

San Antonio Spurs 150

Sacramento Kings 150

New Orleans Pelicans 150

Houston Rockets 250

Oklahoma City Thunde 250

Atlantic Division 2021/22

Brooklyn Nets 1,15

Philadelphia 76ers 5,50

Boston Celtics 28

Toronto Raptors 28

Ny Knicks 80

Central Division 2021/22

Milwaukee Bucks 1,70

Chicago Bulls 2,15

Cleveland Cavaliers 22

Indiana Pacers 500

Detroit Pistons 1.000

Northwest Division 2021/22

Utah Jazz 1,01

Denver Nuggets 18

Minnesota Timberwolv 80

Portland Trail Blaze 150

Oklahoma City Thunde 400

Pacific Division 2021/22

Golden State Warrior 1,83

Phoenix Suns 1,95

La Lakers 200

La Clippers 200

Sacramento Kings 750

Southeast Division 2021/22

Miami Heat 1,20

Atlanta Hawks 8,50

Charlotte Hornets 10

Washington Wizards 22

Orlando Magic 1.500

Southwest Division 2021/22

Memphis Grizzlies 1,45

Dallas Mavericks 2,70

San Antonio Spurs 100

New Orleans Pelicans 225

Houston Rockets 500

Basket NBA: le quote antepost sui premi individuali

La stessa cosa la vediamo anche per l’mvp. Steph Curry e Kevin Durant rimangono i favoriti ma con quote cristallizzate rispetto alla scorsa settimana mentre a scendere è Giannis Antetokounmpo che passa da 7.5 a @6.00. In picchiata anche la quota di Ja Morant che rimane lontano @40.00, ma fino alla settimana scorsa era ben lontano dalle prime posizioni e ricordo ancora alcune critiche al suo rientro dall’infortunio a Memphis dove ora è celebrato e un premio che può ambire a vincere è quello di Most Improved Player dove comanda la lavagna.

Per il Rookie of the Year cala ancora la quota di Evan Mobley @1.75 e ovviamente si allontanano tutti gli altri, ad eccezione di Franz Wagner che vede calare ancora la sua quota fino @10 (appena due settimane fa si prendeva ancora @25).

Mvp Regular Season 2021/22

Curry, Stephen 2,25

Durant, Kevin 3,00

Antetokounmpo, Giann 6,00

Jokic, Nikola 12

Derozan, Demar 25

James, Lebron 25

Morant, Ja 40

Embiid, Joel 40

Doncic, Luka 40

Booker, Devin 50

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,75

Barnes, Scottie 4,50

Cunningham, Cade 6,00

Wagner, Franz 10

Giddey, Josh 15

Green, Jalen 25

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Green, Draymond 1,65

Gobert, Rudy 3,50

Antetokounmpo, Giann 10

Embiid, Joel 25

Turner, Myles 40

Allen, Jarrett 40

Sixth Man Of The Year 2021 / 2022

Herro, Tyler 1,35

Oubre Jr., Kelly 12

Harrell, Montrezl 25

Clarkson, Jordan 33

Poole, Jordan 33

Brunson, Jalen 33

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,60

Bridges, Miles 3,75

Murray, Dejounte 12

Garland, Darius 15

Bane, Desmond 20

Ball, Lamelo 25

Coach Of The Year 2021 / 2022

Kerr, Steve 3,50

Williams, Monty 4,00

Donovan, Billy 4,00

Bickerstaff, Jb 5,00

Nash, Steve 12

Jenkins, Taylor 12

