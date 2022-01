Pronostici Basket NBA: Nets e Hawks peggiori squadre per gli scommettitori. Volano i Grizzlies

Partite 11 Gennaio 2022 di Basket NBA con 6 match in programma (quote e top trend). Come sempre nella rubrica del martedì diamo spazio anche alle statistiche sulla regular season della grande pallacanestro americana.

Partite 11 Gennaio 2022: le sfide di martedì

Vediamo le quote sui testa a testa proposte da SNAI e i top trend statistici su ognuna delle 6 partite in programma questa notte.

01:00 Washington Wizards – Okc Thunder 1,19 – 4,50

I Wizards sono 1-10-1 ATS contro squadre con record negativo. I Thunder sono 11-4 ATS in trasferta.

01:30 Toronto Raptors – Phoenix Suns 2,35 – 1,55

I Raptors sono 10-1 ATS contro squadre con record vincente e 8-1 ATS in casa. I Suns sono però 4-1 ATS in trasferta e 12-3-1 ATS negli ultimi viaggi a Toronto.

02:00 Chicago Bulls – Detroit Pistons 1,06 – 7,75

I Pistons sono Under 51-24-1 in back to back. I Bulls sono Under 6-0 negli ultimi precedenti contro Detroit.

02:00 Memphis Grizzlies – Gs Warriors 2,05 – 1,70

I Grizzlies sono 10-1 ATS da underdogs mentre i Warriors sono 1-3-1 ATS nelle ultime trasferte da favoriti.

02:00 New Orleans Pelicans – Minnesota Twolves 2,25 – 1,60

I Pelicans sono Over 5-2 in casa da underdogs. I Timberwolves sono Over 12-5 nelle ultime partite (Over 8-1 in casa) e Over 13-3 negli ultimi viaggi a New Orleans.

04:30 La Clippers – Denver Nuggets 2,20 – 1,60

I Clippers sono Under 34-15-2 contro squadre con record vincente. I Nuggets sono Under 5-1 ius trasferta e Under 4-1 contro squadre con record negativo. I Nuggets sono Under 26-8-1 negli ultimi viaggi a LAC.

Statistiche Basket NBA: tornano i trend da Under

Nell’ultima settimana le squadre di casa sono state le migliori su cui scommettere con un 57.7% in ATS. Con le favorite in casa si sale al 58.1% di handicap coperti negli ultimi 7 giorni dove abbiamo assistito anche ad un ritorno dei bassi punteggi con 30 partite chiuse con Under (57.7%) e 22 con Over (42.3%). Ecco le statistiche ATS sull’intera stagione.

Grizzlies e Cavs i migliori squadre su cui puntare. Molto male Nets e Hawks

Momento d’oro per i Memphis Grizzlies e Ja Morant che sono la miglior squadra su cui puntare con 27-15 ATS (64.2%) e grazie a 6 handicap coperti di fila hanno scavalcato anche i Cleveland Cavaliers (26-14-1 ATS) e i sorprendenti Oklahoma City Thunder (25-14 ATS) ma attenzione che da dietro salgono anche i Charlotte Hornets (25-16 ATS) che di recente hanno battuto due volte in tre giorni (in casa e anche fuori) i campioni in carica, i Bucks.

Incredibile pensare che i peggiori su cui puntare sono oggi i Brooklyn Nets con 15-24 ATS, appena il 38.4% di handicap coperti. Sarà anche tornato Kyrie Irving a mezzo servizio, ma i Nets non coprono una linea di handicap da 7 partite consecutive ormai! Allo stesso passo ci sono gli Atlanta Hawks (15-24 ATS) e poi i Portland Trail Blazers (15-24-1 ATS) che hanno migliorato leggermente rispetto alla settimana scorsa.

Statistiche Over/Under

I Golden State Warriors mantengono due primati, il miglior margine medio (+8.87 punti a partita) e la miglior difesa per punti concessi (100.9) e questo porta Stephen Curry e compagni ad essere anche la 2° miglior squadra da Under (O/(13-25-1) dietro solo ai Dallas Mavericks (O/U 13-26-1).

Il miglior attacco è quello degli Utah Jazz (115.7) ma sono sempre le partite dei Charlotte Hornets a regalare i punteggi medi più alti (a differenza dei Thunder dove invece vediamo i punteggi totali medi più bassi). Per gli Hornets funziona il 2° miglior attacco (115.2), il problema rimane la difesa, la 2° peggiore della lega con 115.9 punti concessi di media (solo Houston fa leggi con 116.3).

Houston Rockets è anche una delle squadre che perde con lo scarto medio più alto, -8.93 punti, anche se fanno pure peggio Detroit Pistons (-9,15) e Orlando Magic (-9.24).

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.