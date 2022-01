Pronostici Basket NBA: le migliori prestazioni giocatori del 12 gennaio

Partite 12 Gennaio 2022 di Basket NBA. Abbiamo 9 sfide in programma e come sempre nella rubrica del mercoledì ci prendiamo tempo e spazio per discutere i possibili protagonisti con il nostro Prop Shop, le prestazioni giocatori più interessanti per la grande pallacanestro americana.

Partite 12 Gennaio 2022: Prop shop dei match sulla costa Est

Indiana Pacers – Boston Celtics 2,15 – 1,60

Rematch a due giorni di distanza e a campi invertiti dopo il 101-98 di Boston con 50 punti sommati da Jayson Tatum e Jaylen Brown mentre per i Pacers non bastò la tripla doppia (11 punti, 23 rimbalzi, 10 assist) di Domantas Sabonis.

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 1,47 – 2,50

Joel Embiid ha segnato 30+ punti in ognuna delle ultime 7 partite e sfida la pessima difesa di Charlotte che concede 115.9 punti di media e a cui ha segnato 32+43 punti nelle due vittorie di dicembre a Charlotte.

Washington Wizards – Orlando Magic 1,40 – 2,80

Senza Bradley Beal ieri ci ha pensato Kyle Kuzma a guidare i Wizards al successo con 29 punti contro OKC e Kuzma aveva portato già 22 rimbalzi nella vittoria precedente 102-100 proprio ad Orlando.

Atlanta Hawks – Miami Heat 1,67 – 2,10

Tyler Herro ha segnato altri 33 punti nell’ultima partita e guida dalla panchina l’attacco di Miami con 20.7 punti di media.

New York Knicks – Dallas Mavericks 2,10 – 1,67

Luka Doncic è reduce dalla 3° tripla doppia stagionale con 22 punti, 14 assist e 14 rimbalzi contro Chicago. Neanche oggi ci sarà Kristaps Porzingis (grande ex di NYK) ad aiutarlo tra le fila dei Mavericks che però difensivamente hanno lasciato 6 degli ultimi 7 avversari incontrati sotto al centello. Occhio alle prop bet sugli Over punti dei Knicks.

Partite 12 Gennaio 2022: Prop shop delle sfide di Western Conference

San Antonio Spurs – Houston Rockets 1,40 – 2,65

Molte assenze per gli Spurs che hanno perso l’ultima a NYK nonostante 24 punti di Dejounte Murray che aveva sfiorato la tripla doppia la sera prima a Brooklyn. Oggi sfida Houston, peggior difesa NBA per punti concessi (116.4).

Utah Jazz – Cleveland Cavs 1,40 – 2,80

I Cavaliers hanno una delle migliori difese NBA, l’avrebbero anche i Jazz ma nelle ultime 3 sconfitte senza Rudy Gobert hanno concesso 124,3 punti di media. Attenzione a Jarrett Allen che sta giocando una grande stagione da 16,9 punti e 10.9 rimbalzi con Cleveland. Potrebbe andare in doppia-doppia per la 5° partita nelle ultime 6.

Sacramento Kings – La Lakers 2,15 – 1,63

LeBron James ha segnato 34,2 punti, 9.5 rimbalzi e 6,3 assist di media nelle ultime 11 partite, compresi i 31 punti segnati l’altra settimana contro i Kings. 30+11+7 anche nel primo scontro di novembre contro Sacramento.

Partite 12 Gennaio 2022: Big match Chicago Bulls-Brooklyn Nets

Matchup. Due delle migliori squadre ad Est si affrontano allo United Center dove i Bulls hanno un record di 15-4 dopo il dominante 133-87 di ieri sui Pistons, una passeggiata. Momento difficile invece per i Nets che hanno ritrovato Kyrie Irving (nelle partite di trasferta ma oggi è in forse come James Harden che ha già saltato l’ultima, out anche Lamarcus Aldridge, Joe Harris e Nicolas Claxton) ma hanno perso 5 delle ultime 7 partite, compreso il recente 108-114 a Portland.

Linee. Bulls leggermente favoriti a -2.0 punti di handicap. Linea O/U a 232.5 punti totali.

Top Players. Kevin Durant in questo momento rimane la certezza dei Nets con 29.8 punti segnati di media. Per i Bulls facile dire la coppia DeMar DeRozan-Zach LaVine ma nell’area di Brooklyn potrebbe tornare a dire la sua anche Nikola Vucevic a cui ieri sono bastati 27 minuti per segnare 22 punti e 8 rimbalzi. Nei primi 2 scontri stagionali doppio successo dei Bulls con 27.5 punti di media di LaVine e 28,5 di DeRozan mentre ai Nets non sono bastati i 33.0 di KD.

Statistiche. I Bulls sono 5-1 ATS in casa. I Nets sono 0-7 ATS nelle ultime partite e 0-5 ATS dopo un giorno di riposo, ma Brooklyn è 5-2 ATS negli ultimi viaggi a Chicago. I Bulls sono Over 7-3 quando giocano da favoriti e Over 4-0 in back to back. I Nets sono Over 4-1 in trasferta ma Brooklyn e Chicago hanno sempre segnato Under negli ultimi 6 scontri diretti.

Basket NBA: tutte le quote antepost aggiornate

Nba 2021/22

Brooklyn Nets 3,50

Golden State Warrior 5,00

Milwaukee Bucks 7,00

Phoenix Suns 9,00

La Lakers 12

Utah Jazz 12

Miami Heat 15

Chicago Bulls 20

Philadelphia 76ers 25

La Clippers 25

Denver Nuggets 33

Memphis Grizzlies 40

Dallas Mavericks 40

Boston Celtics 50

Atlanta Hawks 50

Cleveland Cavaliers 75

Portland Trail Blaze 100

Ny Knicks 100

Toronto Raptors 150

Minnesota Timberwolv 150

Washington Wizards 150

Charlotte Hornets 150

Indiana Pacers 250

New Orleans Pelicans 300

San Antonio Spurs 300

Sacramento Kings 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 2,25

Milwaukee Bucks 4,00

Miami Heat 7,00

Chicago Bulls 10

Philadelphia 76ers 10

Boston Celtics 25

Atlanta Hawks 25

Cleveland Cavaliers 33

Toronto Raptors 33

Ny Knicks 40

Charlotte Hornets 40

Washington Wizards 50

Indiana Pacers 75

Orlando Magic 300

Detroit Pistons 300

Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 3,25

Phoenix Suns 4,00

Utah Jazz 4,50

La Lakers 6,00

Denver Nuggets 13

La Clippers 13

Dallas Mavericks 18

Memphis Grizzlies 18

Portland Trail Blaze 50

Minnesota Timberwolv 75

San Antonio Spurs 150

Sacramento Kings 150

New Orleans Pelicans 150

Houston Rockets 250

Oklahoma City Thunde 250

Basket NBA: Quote antepost sui premi individuali

Mvp Regular Season 2021/22

Curry, Stephen 2,25

Durant, Kevin 3,00

Antetokounmpo, Giann 7,00

Jokic, Nikola 10

Morant, Ja 25

Derozan, Demar 25

James, Lebron 33

Embiid, Joel 40

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,75

Barnes, Scottie 4,50

Cunningham, Cade 6,00

Wagner, Franz 10

Giddey, Josh 15

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Green, Draymond 1,65

Gobert, Rudy 3,50

Antetokounmpo, Giann 10

Embiid, Joel 25

Sixth Man Of The Year 2021 / 2022

Herro, Tyler 1,35

Oubre Jr., Kelly 12

Harrell, Montrezl 25

Poole, Jordan 33

Brunson, Jalen 33

Clarkson, Jordan 33

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,60

Bridges, Miles 3,75

Murray, Dejounte 12

Garland, Darius 15

Bane, Desmond 20

Ball, Lamelo 25

Coach Of The Year 2021 / 2022

Kerr, Steve 3,50

Williams, Monty 4,00

Donovan, Billy 4,00

Bickerstaff, Jb 5,00

