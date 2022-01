Pronostici Milwaukee Bucks-Golden State Warriors e partite Basket NBA 13 gennaio

Partite 13 Gennaio 2022, 5 sfide di Basket NBA in programma questo giovedì notte. Lo scontro più atteso è ovviamente Milwaukee Bucks-Golden State Warriors su cui si concentra la rubrica del giovedì, ma vi segnaliamo anche i top trend per ognuna delle altre 4 partite in programma.

Partite 13 Gennaio 2022: le sfide del giovedì

Vediamo le quote Testa a Testa di SNAI per tutte le partite in programma, e i top trend per ognuna di esse.

02:00 Memphis Grizzlies – Minnesota Twolves 1,47 – 2,50

I Timberwolves sono Over 13-3 in trasferta, Over 9-3 dopo un giorno di riposo e Over 14-6 da underdogs. I Grizzlies sono Over 4-1 contro squadre con record negativo e Over 4-1 nei precedenti contro Minnesota.

02:00 New Orleans Pelicans – La Clippers 1,63 – 2,15

I Pelica s sono 6-2 ATS in casa e 5-1 ATS dopo un giorno di pausa. I Clippers sono 1-4 TS in trasferta contro squadre con record interno perdente e 6-21 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans.

02:30 Brooklyn Nets – Okc Thunder 1,18 – 4,25

I Nets sono Under 4-1 dopo una vittoria e Under 5-1 in back to back. I Thunder sono Under 5-2 nelle ultime partite e Under 7-3 dopo un giorno di pausa.

04:00 Denver Nuggets – Portland Blazers 1,18 – 4,25

I Trail Blazers sono 7-15 ATS nelle ultime partite. Ancora peggio il rendimento di Portland nelle recenti trasferta (3-14 ATS). I Nuggets sono 5-2 ATS nei precedenti contro i Trail Blazers.

Partite 13 Gennaio 2022: Big Match Milwaukee Bucks-Golden State Warriors

Matchup. Due big tra le favorite per l’anello che arrivano a questa sfida non al meglio. Chi ne uscirà vincente? I Warriors hanno ritrovato Klay Thompson ma Draymond Green è fuori e Golden State ha perso 3 delle ultime 4 partite, compreso il 108-116 contro i Grizzlies. Anche i Bucks non se la passano bene con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite e sono senza Grayson Allen, George Hill e Jrue Holiday.

Linee. Bucks leggermente favoriti (-1,5 punti di handicap) mentre la linea O/U si gioca a 223,5 punti. Milwaukee è uno dei migliori attacchi della lega, ma Golden State risponde con la miglior difesa per punti concessi (101.3) e percentuale al tiro (42.6%).

Top Players. Nell’ultima partita dei Bucks non sono bastati 26 punti, 13 rimbalzi e 8 assist di Giannis Antetokounmpo per evitare la sconfitta. Attenzione anche al secondo violino Khris Middleton (27 punti + 11 assist) che con tutte queste assenze completa un duo fondamentale per Milwaukee in questo momento. Per i Warriors segnaliamo ovviamente Stephen Curry che dopo qualche passaggio a vuoto ha chiuso una tripla doppia da 27+10+10 (2° tripla doppia della stagione). Si ferma a 14 punti Klay Thompson che dopo l’Over al rientro questa volta fa Under (aveva una linea di 14,5 punti). 15,5 punti col 38.5% da tre per lui in 2 partite dal suo ritorno.

Statistiche. I Warriors sono 13-3 ATS dopo una sconfitta. I Bucks hanno un modesto 6-13 ATS in casa. I Bucks sono Under 4-1 nelle ultime partite. I Warriors sono Under 5-2 negli ultimi viaggi al Fiserv Forum di Milwaukee.

Quote Antepost basket NBA

Nba 2021/22

Brooklyn Nets 3,50

Golden State Warrior 5,00

Milwaukee Bucks 7,00

Phoenix Suns 9,00

La Lakers 12

Utah Jazz 12

Miami Heat 15

Chicago Bulls 20

Philadelphia 76ers 25

La Clippers 25

Memphis Grizzlies 30

Denver Nuggets 30

Dallas Mavericks 40

Boston Celtics 50

Atlanta Hawks 50

Cleveland Cavaliers 75

Portland Trail Blaze 100

Ny Knicks 100

Toronto Raptors 150

Minnesota Timberwolv 150

Washington Wizards 150

Charlotte Hornets 150

Indiana Pacers 250

New Orleans Pelicans 300

San Antonio Spurs 300

Sacramento Kings 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Nba Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 2,25

Milwaukee Bucks 4,00

Miami Heat 7,00

Chicago Bulls 10

Philadelphia 76ers 10

Boston Celtics 25

Atlanta Hawks 25

Cleveland Cavaliers 33

Toronto Raptors 33

Ny Knicks 40

Charlotte Hornets 40

Washington Wizards 50

Indiana Pacers 75

Orlando Magic 300

Detroit Pistons 300

Nba Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 3,25

Phoenix Suns 4,00

Utah Jazz 4,50

La Lakers 6,00

La Clippers 13

Denver Nuggets 13

Dallas Mavericks 18

Memphis Grizzlies 18

Portland Trail Blaze 50

Minnesota Timberwolv 75

San Antonio Spurs 150

Sacramento Kings 150

New Orleans Pelicans 150

Houston Rockets 250

Oklahoma City Thunde 250

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.