Pronostici Basket NBA: Big Match e statistiche sul weekend del 14-15-16 Gennaio

NBA Weekend 14-15-16 gennaio, andiamo a vedere le sfide che ci attendono per questo fine settimana con linee, statistiche, prestazioni giocatori e tanti altri consigli per le scommesse sulla pallacanestro americana di metà gennaio.

NBA Weekend 14-15-16 gennaio: le sfide di venerdì

9 partite in programma. Segnaliamo in particolare Philadelphia 76ers-Boston Celtics che è la sfida tra Jayson Tatum e Jaylen Brown contro Joel Embiid che cerca di entrare nella storia con l’8° partita consecutiva sopra i 30 punti, ma nella sfida contro Boston non sarà facile, tanto che consigliamo Under su una linea che è calata da 212,5 a 210.0 punti totali anche se tra le fila dei Celtics mancherà Marcus Smart. Nei primi 2 scontri stagionali doppio Under (211 e 175 punti totali).

Chicago Bulls-Golden State Warriors è un altra partita interessante con i Warriors che giocano in back to back dopo la pesante sconfitta del giorno prima a Milwaukee. Momento difficile per Golden State senza Green, e con un Curry freddo al tiro, alla 4° sconfitta nelle ultime 5 nonostante il rientro di Thompson. I Bulls a loro volta devono riscattare lo stop nel big match perso in casa contro i Nets. Chi la spunterà? A novembre a Chase Center furono i Warriors a vincere 119-93.

In conclusione vi segnaliamo Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks. I Grizzlies sono la squadra del momento con 11 vittorie di fila e un super Morant. Oggi giocano in back to back contro i Mavericks che dopo 6 vittorie in ripresa col rientro di Doncic si sono fermati a NY. Nei primi 2 scontri di dicembre è arrivata una vittoria per parte, sempre per la squadra in trasferta e sempre da Under. I Mavericks del resto rimangono la miglior squadra da Under della lega.

NBA Weekend 14-15-16 gennaio: le partite di sabato

Altre 10 partite al sabato, aperto da Milwaukee Bucks-Toronto Raptors. La schiacciante vittoria sui Warriors ha rilanciato i Bucks che sfidano un altra squadra in ripresa, i Toronto Raptors che hanno già battuto 2 volte Giannis Antetokounmpo e compagni, prima a dicembre in casa (97-93), ma anche l’altro giorno a Milwaukee (117-111 con 33 punti di Siakam ma per i Bucks non c’era Giannis).

Sempre a Est vi segnaliamo anche Boston Celtics-Chicago Bulls tra le partite più interessanti, con entrambe le squadre che giocheranno questa sfida in back to back e dopo due impegni importanti la sera prima come abbiamo visto, Questo potrebbe incidere su questo scontro del sabato. A novembre i Bulls passarono 128-114 a Boston.

In chiusura Denver Nuggets-LA Lakers. I Lakers stanno vivendo una stagione difficile, sono senza Davis in questo momento, Westbrook sta giocando male e LeBron James non può bastare da solo a tirare la carretta. Problemi di assenze anche per i Nuggets che si affidano a Jokic chiamato agli straordinari visto che il giorno dopo a Denver arrivano anche i Jazz che sono sempre un avversario scomodo, seppur privi di Gobert, un assenza che sta pesando molto sulla franchigia dello Utah.

NBA Weekend 14-15-16 gennaio: i match domenicali

Domenica con 4 partite. Abbiamo già accennato a Denver Nuggets-Utah Jazz ma il Sunday Night ad un comodo orario italiano riguarda Detroit Pistons-Phoenix Suns. Sulla carta non c’è storia ma attenzione perché recentemente Detroit qui ha già fatto lo scherzetto ai Jazz qualche giorno fa.

Nella notte sono in campo anche Sacramento Kings-Houston Rockets. I Rockets hanno il 3° peggior record della lega e anche il 3° peggior scarto medio visto che perdono con -8.63 punti. I Kings a loro volta non stanno andando bene nelle scommesse (19-25 ATS) e sono molto altalenanti per colpa di una difesa che concede 113.6 punti di media, la 3° peggiore in NBA. Indovinate la peggiore? Sì, Houston con 116,5 punti concessi di media. Avremo un riferimento visto che le squadre si sfideranno sulle stesso campo anche venerdì.

In chiusura ci sono Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors. Nel primo scontro nella baia non andò bene ai Timberwolves che uscirono sconfitti 110-123 nonostante 48 punti di uno straordinario Anthony Edwards che inoltre si presenta a questo appuntamento in grande forma con 25.1 punti di media nelle ultime 6 partite, anche se i Warriors hanno sempre la miglior difesa NBA per punti concessi (101.7).

Quote Antepost Basket NBA

Nba 2021/22

Brooklyn Nets 3,50

Golden State Warrior 5,00

Milwaukee Bucks 7,00

Phoenix Suns 9,00

Utah Jazz 12

La Lakers 12

Miami Heat 15

Chicago Bulls 20

La Clippers 25

Philadelphia 76ers 25

Memphis Grizzlies 30

Denver Nuggets 30

Dallas Mavericks 40

Boston Celtics 50

Atlanta Hawks 50

Cleveland Cavaliers 75

Portland Trail Blaze 100

Ny Knicks 100

Toronto Raptors 150

Minnesota Timberwolv 150

Washington Wizards 150

Charlotte Hornets 150

Indiana Pacers 250

New Orleans Pelicans 300

San Antonio Spurs 300

Sacramento Kings 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.