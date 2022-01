Pronostici Basket NBA: Martin Luther King Day, oggi tante partite e tanto LIVE betting

Partite 17 Gennaio 2022 di Basket NBA, una giornata speciale negli States visto che è il Martin Luther King Day e tante partite già dal tardo pomeriggio italiano, da seguire comodamente con una specie di Diretta Gol sul basket offerta da SKY, e che seguiremo anche noi con tante scommesse LIVE Betting sui nostri canali TELEGRAM. Ovviamente però nella rubrica del lunedì diamo sempre uno sguardo anche agli aggiornamenti delle quote antepost sulla grande pallacanestro americana in una giornata speciale.

Partite 17 Gennaio 2022: Marting Luther King Day, le partite in prima serata

Vediamo le quote testa a testa sulle sfide in prima serata, al via dalle ore 18:40 italiane, e per ogni sfida vi diamo i top trend per le scommesse, anche se oggi ci concentriamo sul live betting nei nostri canali Telegram.

18:30 Boston Celtics – New Orleans Pelicans 1,35 – 3,00

I Celtics sono Under 6-2 in casa da favoriti, i Pelicans sono Under 4-1 nelle ultime partite e Under 14-6 nei viaggi a Boston.

19:00 New York Knicks – Charlotte Hornets 1,70 – 2,00

I Knicks sono 5-0 ATS in casa ma gli Hornets rispondono con un 4-1 ATS nelle ultime trasferte e con 5-2 ATS nei precedenti contro NYK.

20:00 Washington Wizards – Philadelphia 76ers 2,40 – 1,50

I Wizards sono 0-4 ATS in casa, i 76ers sono 7-1 ATS nelle ultime partite con 4-0 ATS in trasferta. Philadelphia è 4-1 ATS nei precedenti contro Washington.

21:00 Cleveland Cavs – Brooklyn Nets 1,60 – 2,25

I Cavaliers sono Under 13-6 in casa, i Nets sono Under 9-3-1 da underdogs.

21:30 La Clippers – Indiana Pacers 1,70 – 2,00

I Clippers arrivano da 4 Under consecutivi, i Pacers sono Under 10-1 in trasferta da underdogs.

21:30 Memphis Grizzlies – Chicago Bulls 1,30 – 3,15

I Grizzlies sono Under 7-1 in casa, i Bulls sono Under 7-1 in trasferta da underdogs e Under 3-1-1 nei precedenti contro Memphis.

Partite 17 Gennaio 2022: le sfide della notte

00:00 Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 2,60 – 1,43

Gli Hawks hanno un tremendo 0-11 ATS nelle ultime partite in casa. I Bucks sono 4-2 ATS nei precedenti contro Atlanta.

01:00 Orlando Magic – Portland Blazers 1,97 – 1,77

I Magic sono Over 5-1 in casa, i Blazers sono Over 5-1 contro squadre con record perdente e Over 5-1 nei precedenti contro Orlando.

01:30 Miami Heat – Toronto Raptors 1,55 – 2,30

Gli Heat sono 1-7 ATS in casa da favoriti, i Raptors sono 12-3 ATS nelle ultime partite, ma 3-7 ATS nei viaggi a Miami.

02:30 Dallas Mavericks – Okc Thunder 1,10 – 6,00

I Mavericks sono Under 7-0 in casa da favoriti, i Thunder sono Under 5-2 contro squadre con record vincente e Under 6-1 negli ultimi viaggi a Dallas.

02:30 San Antonio Spurs – Phoenix Suns 2,60 – 1,43

Gli Spurs sono 6-0 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali. I Suns sono 2-5-1 ATS in back to back e 1-3-1 ATS nei precedenti contro San Antonio.

04:30 La Lakers – Utah Jazz 2,65 – 1,43

I Jazz sono 3-10-1 ATS da favoriti e 3-8 ATS in back to back. Utah è 2-6 ATS nei precedenti contro i Lakers (1-4 ATS negli ultimi viaggi a LA).

Partite 17 Gennaio 2022: segui il MLK Day con i nostri live

Quote Antepost NBA: settimana positiva per Suns e Jazz che si avvicinano alle favorite per l’anello

Rispetto alla settimana scorsa non cambiano le quote delle 3 grandi favorite, Brooklyn Nets, Golden State Warriors e Milwaukee Bucks. Le uniche a scendere appena dietro sono i Phoenix Suns che passano da 9 a @8.00 volte la posta, e gli Utah Jazz che agganciano gli stabili LA Lakers @12.00 volte la posta.

Nba 2021/22

Brooklyn Nets 3,50

Golden State Warrior 5,50

Milwaukee Bucks 7,50

Phoenix Suns 8,00

La Lakers 12

Utah Jazz 12

Miami Heat 15

Chicago Bulls 20

Philadelphia 76ers 20

La Clippers 25

Memphis Grizzlies 30

Denver Nuggets 30

Dallas Mavericks 40

Boston Celtics 50

Atlanta Hawks 50

Cleveland Cavaliers 75

Portland Trail Blaze 100

Ny Knicks 100

Toronto Raptors 150

Minnesota Timberwolv 150

Washington Wizards 150

Charlotte Hornets 150

Indiana Pacers 250

San Antonio Spurs 300

Sacramento Kings 300

New Orleans Pelicans 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 2,25

Milwaukee Bucks 4,00

Miami Heat 7,00

Chicago Bulls 10

Philadelphia 76ers 10

Boston Celtics 25

Atlanta Hawks 25

Cleveland Cavaliers 33

Ny Knicks 40

Toronto Raptors 40

Charlotte Hornets 40

Washington Wizards 50

Indiana Pacers 75

Orlando Magic 300

Detroit Pistons 300

Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 3,25

Phoenix Suns 4,00

La Lakers 4,75

Utah Jazz 4,75

La Clippers 10

Denver Nuggets 12

Memphis Grizzlies 15

Dallas Mavericks 20

Portland Trail Blaze 50

Minnesota Timberwolv 75

San Antonio Spurs 150

Sacramento Kings 150

New Orleans Pelicans 150

Houston Rockets 250

Oklahoma City Thunde 250

NBA Quote Antepost divisionali

Central Division 2021/22

Milwaukee Bucks 1,77

Chicago Bulls 2,10

Cleveland Cavaliers 16

Indiana Pacers 1.000

Detroit Pistons 1.500

Northwest Division 2021/22

Utah Jazz 1,02

Denver Nuggets 20

Minnesota Timberwolv 100

Portland Trail Blaze 250

Oklahoma City Thunde 500

Pacific Division 2021/22

Phoenix Suns 1,63

Golden State Warrior 2,15

La Lakers 300

La Clippers 400

Sacramento Kings 1.000

Southeast Division 2021/22

Miami Heat 1,14

Charlotte Hornets 9,00

Atlanta Hawks 16

Washington Wizards 25

Orlando Magic 2.000

Southwest Division 2021/22

Memphis Grizzlies 1,28

Dallas Mavericks 3,45

San Antonio Spurs 250

New Orleans Pelicans 350

Houston Rockets 1.000

