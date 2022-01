Pronostici Basket NBA: i Charlotte Hornets si trasformano in squadra da Under

Partite 18 Gennaio 2022 di Basket NBA, oggi solo 2 sfide dopo la scorpacciata del Martin Luther King dove ci siamo divertiti anche seguendo le partite col live betting. Vediamo le analisi di NY Knicks-Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors-Detroit Pistons ma come sempre nella rubrica del martedì parliamo anche di statistiche per aiutarvi ed indirizzarvi nelle scommesse della grande pallacanestro americana.

Partite 18 Gennaio 2022: le sfide di martedì

Vediamo le quote sui testa a testa proposte da SNAI e i top trend statistici sulle sole 2 partite in programma questa notte.

01:30 New York Knicks – Minnesota Twolves 2,10 – 1,65

I Knicks sono 5-1 ATS in casa e 10-3 ATS in back to back. I Timberwolves sono più riposati e sono 8-3-1 ATS in trasferta, ma sono anche 1-4 ATS negli ultimi viaggi a NY.

04:00 Gs Warriors – Detroit Pistons 1,04 – 8,75

I Warriors sono in crisi nelle ultime partite, ma sono anche 14-4 ATS nelle uscite dopo una sconfitta e 35-17-1 ATS in casa. I Pistons sono 1-4 ATS in trasferta e 0-3 ATS nei precedenti contro Golden State.

Partite 18 Gennaio 2022: le statistiche stagionali

Negli ultimi 7 giorni il trend più interessante rimane quello sugli underdogs in casa che hanno coperto il 61.1% di linee ATS. Tornano a pareggiarsi quasi i rendimenti O/U col 51.9% di partite chiuse sotto al punteggio richiesto e il 48.1% si sono chiuse con Over. Di seguito il rendimento complessivo stagionale.

Partite 18 Gennaio 2022: gli Hornets si trasformano in squadra da Under

I Cleveland Cavaliers (29-14-2 ATS) tornano in cima alle statistiche di rendimento ATS sulle linee di handicap, con i Memphis Grizzlies (30-16 ATS) che in percentuale scendono anche sotto ai sempre più sorprendenti Oklahoma City Thunder (28-14-1 ATS). I peggiori sono gli Atlanta Hawks (16-27 ATS) che hanno peggiorato anche il rendimento dei Brooklyn Nets (17-6 ATS) mentre completano questo scomodo podio i Portland Trail Blazers (17-25-1 ATS), poco meglio rispetto a LA Lakers (18-26 ATS) e Denver Nuggets (18-24 ATS).

Nonostante le difficoltà, il miglior margine medio rimane quello dei Golden State Warriors (+7.93 punti) seguiti da Phoenix Suns (+7.91) e Utah Jazz (+7.57). Più staccati i Cleveland Cavaliers (+5.11) e i Miami Heat (+4.41). Salgono anche qui i Memphis Grizzlies (+3.89). Il peggior scarto è quello dei Detroit Pistons (-9.86) seguiti da Orlando Magic (-8.89) e Houston Rockets (-8.38).

La pessima difesa, la peggiore del campionato, spinge gli Houston Rockets (O/U 26-19) ad essere la miglior squadra da Over, tallonata da Miami Heat (O/U 26-18) ed LA Lakers (O/U 24-19-1). Da segnalare il calo dei Charlotte Hornets (O/U 23-20-1) scesi rapidamente al 8° posto di questa statistica visto che nelle ultime 10 partite sono stati tra le migliori difese NBA e ha segnato 7 Under in questo arco di tempo.

In assoluto però la miglior squadra da Under rimane senza dubbio quella dei Dallas Mavericks (O/U 13-30-1) che staccano anche i Philadelphia 76ers (O/U 16-25-2) che hanno segnato 5 Under nelle ultime 6 partite, superando di colpo anche Golden State Warriors (O/U 16-26-1) e Cleveland Cavaliers (O/U 17-28).

Martin Luther King: divertimento e casse in live

Nel ricco lunedì di MLK Day, con tante partite di Basket NBA, diverse delle quali ad un comodo orario italiano, abbiamo deciso di seguirle insieme in diretta facendo giocate pre-game ma anche live betting

Quote Antepost Basket NBA 2021-22

Vediamo le quote antepost stagionali aggiornate da SNAI.

Nba 2021/22

Brooklyn Nets 3,75

Golden State Warrior 6,00

Phoenix Suns 7,50

Milwaukee Bucks 7,50

Utah Jazz 12

Miami Heat 15

La Lakers 15

Chicago Bulls 20

Philadelphia 76ers 20

Memphis Grizzlies 25

Denver Nuggets 25

La Clippers 33

Dallas Mavericks 40

Boston Celtics 66

Atlanta Hawks 66

Cleveland Cavaliers 75

Toronto Raptors 100

Minnesota Timberwolv 100

Charlotte Hornets 100

Portland Trail Blaze 150

Washington Wizards 150

Ny Knicks 150

New Orleans Pelicans 300

Indiana Pacers 300

San Antonio Spurs 300

Sacramento Kings 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 2,50

Milwaukee Bucks 3,75

Miami Heat 7,50

Chicago Bulls 10

Philadelphia 76ers 10

Atlanta Hawks 25

Cleveland Cavaliers 33

Boston Celtics 33

Charlotte Hornets 40

Washington Wizards 50

Ny Knicks 50

Toronto Raptors 50

Indiana Pacers 75

Orlando Magic 300

Detroit Pistons 300

Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 3,50

Utah Jazz 4,00

Phoenix Suns 4,00

La Lakers 5,00

Denver Nuggets 10

La Clippers 12

Memphis Grizzlies 15

Dallas Mavericks 20

Portland Trail Blaze 50

Minnesota Timberwolv 75

San Antonio Spurs 150

Sacramento Kings 150

New Orleans Pelicans 150

Houston Rockets 250

Oklahoma City Thunde 250

Quote Antepost NBA: i premi individuali

Mvp Regular Season 2021/22

Curry, Stephen 2,25

Antetokounmpo, Giann 4,00

Jokic, Nikola 7,50

Durant, Kevin 7,50

Embiid, Joel 15

Morant, Ja 15

Derozan, Demar 20

James, Lebron 33

Doncic, Luka 50

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,60

Barnes, Scottie 4,50

Cunningham, Cade 6,50

Wagner, Franz 10

Giddey, Josh 15

Green, Jalen 33

Duarte, Chris 40

Sixth Man Of The Year 2021 / 2022

Herro, Tyler 1,15

Oubre Jr., Kelly 15

Harrell, Montrezl 33

Clarkson, Jordan 40

Brunson, Jalen 40

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,60

Bridges, Miles 4,50

Garland, Darius 10

Murray, Dejounte 12

Bane, Desmond 20

Allen, Jarrett 25

Coach Of The Year 2021 / 2022

Williams, Monty 4,00

Donovan, Billy 4,00

Kerr, Steve 4,00

Bickerstaff, Jb 5,00

Jenkins, Taylor 7,50

