Pronostici Basket NBA: le migliori prestazioni giocatori del 19 gennaio. Attenzione a Bucks-Grizzlies

Partite 19 Gennaio 2022 di Basket NBA, un ricco mercoledì notte da 13 partite, compreso il big match Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies e come sempre al mercoledì la nostra rubrica sulla pallacanestro americana si concentra sulle prop bet, le scommesse sulle prestazioni dei giocatori, con tante statistiche e matchup chiave per indirizzarvi sulle migliori giocate NBA.

Risultati NBA: un altra giornata di profitto

Arriviamo da una notte con due sole partite, ma nel VIP BETTING MANIAC siamo comunque riusciti a cavarne un altra notte di profitto, in particolare grazie alla partita di Golden State vinta in scioltezza dai Warriors contro i Pistons, mentre i Timberwolves hanno sbancato il Madison Square Garden. Siamo andati molto vicino al All Green che non si concretizza per un canestro mancante di RJ Barrett che non è stato molto preciso ieri.

Partite 19 Gennaio 2022: Prop shop dei match sulla costa Est

01:00 Philadelphia 76ers – Orlando Magic 1,09 – 6,50

Joel Embiid ha segnato 30+ punti in 10 delle ultime 11 partite, compresi i 31 ad Orlando il 5 gennaio. Magic 28° difesa NBA per punti concessi (101.6). Embiid ha una linea di 28.5 punti che sembra alla sua portata, ma occhio al garbage.

01:00 Washington Wizards – Brooklyn Nets 1,77 -1,97

Nets senza KD. In sua assenza occhio a Kyrie Irving che gioca solo le trasferte e arriva da una prova da 27 punti. Oggi ha una linea di 23.5 punti che ha superato solo in quest’ultima partita su 4 dal suo rientro. Wizards 20° difesa per punti concessi (109.5).

01:30 Atlanta Hawks – Minnesota Twolves 1,70 – 2,05

Per Atlanta, senza Capela, sta emergendo un Onyeka Okongwu da 8.8 punti e 7.2 rimbalzi in 27.6 minuti di media. Minnesota è in back to back e nonostante KAT rimane deficitaria a rimbalzo.

Partite 19 Gennaio 2022: a Chicago arrivano i Cavaliers

01:30 Boston Celtics – Charlotte Hornets 1,60 – 2,25

Jayson Tatum ha segnato il season high da 41 punt nel precedente di ottobre vinto 140-129 in overtime dai Celtics a Charlotte ma attenzione, lo dicevamo ieri, nelle ultime 10 partite la difesa degli Hornets ha fatto passi in avanti da gigante e oggi a Tatum sono richiesti 26,5 punti

01:30 Miami Heat – Portland Blazers 1,16 – 4,75

Bam Adebayo è rientrato per Miami con 14 punti e 9 rimbalzi in 31 minuti mentre per Portland è tornato CJ McCollum con 16 punti in 28 minuti. Oggi la doppia doppia di Adebayo si gioca @2.60 contro i pessimi Blazers da trasferta.

02:00 Chicago Bulls – Cleveland Cavs 2,15 – 1,67

Le assenze di Chicago lasciano spazio al giovane talento di Ayo Dosunmu che arriva da 2 doppie doppie di fila con 21 punti e 10 assist a Boston e i 15 punti+10 rimbalzi a Memphis. Oggi rimangono out LaVine e Ball per i Bulls, dato in rientro Caruso. Cleveland ha una delle migliori difese della lega e ha fermato Dosunmu a 5 punti, 3 rimbalzi e 0 assist in 34 minuti nel precedente vinto a dicembre.

Big match Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies

Matchup. Grizzlies squadra del momento con 9 vittorie nelle ultime 10 partite mentre i Bucks stanno un pò balbettando, arrivano da 2 sconfitte consecutive e hanno vinto solo 2 delle ultime 8 partite.

Linee. Bucks favoriti a -6.5 in casa. Linea O/U a 226.0 punti totali.

Top Players. I Bucks stanno faticando senza il loro miglior difensore, Jrue Holiday. In 6 partite in sua assenza Kris Middleton ha segnato 24,5 punti, 6,8 assist e 6,5 rimbalzi di media, compresi i 34 punti nell’ultima ad Atlanta dove non sono bastati nemmeno i 27 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di Giannis Antetokounmpo. Grizzlies pericolosi lontano da Memphis. Dal 26 dicembre in avanti hanno vinto 6 partite di fila in trasferta con un Ja Morant da 25,8 punti di media in queste partite. Nell’ultima uscita altri 25 punti di Morant, gli stessi di Desmond Bane, e non dimentichiamo un Jaren Jackson Jr da 16,9 punti, 7,3 rimbalzi e 3,4 stoppate di media nelle ultime 8 partite.

Statistiche. I Bucks sono 1-4 ATS nelle ultime partite e 0-5 ATS da favoriti. I Grizzlies sono 12-1 ATS in trasferta e 4-0 ATS da underdogs. Over 3-0-1 negli ultimi viaggi di Memphis al Fiserv Forum di Milwaukee.

Partite 19 Gennaio 2022: Prop shop delle sfide di Western Conference

02:30 Dallas Mavericks – Toronto Raptors 1,57 – 2,35

Luka Doncic arriva dalla 5° tripla doppia stagionale (20+11+12) alla guida dei Mavericks e in carriera ha ottime medie contro i Raptors (24,2 punti, 9.7 rimbalzi e 8,8 assist in 6 partite contro i canadesi). Un altra tripla doppia dello sloveno si gioca @4.10.

02:30 San Antonio Spurs – Okc Thunder 1,35 – 3,00

Shai Gilgeous-Alexander arriva da una prova da 34 punti e guida OKC con 22.7 punti di media stagionale (30.0 nelle ultime 4). Oggi ha una linea di 25,5 punti contro gli Spurs che come vedremo sono la squadra contro cui si registrano più prestazioni da 25+ punti per gli avversari.

03:00 Utah Jazz – Houston Rockets 1,08 – 7,00

Rockets peggior difesa per punti concessi (116.7). Oggi mancherà il miglior marcatore dei Jazz, Donovan Mitchell, giocatore da 25,5 punti a sera. Occhio a Mike Conley, Bojan Bogdanovic e Rudy Gobert.

Partite 19 Gennaio 2022: Jokic dominerà contro i Clippers?

04:00 Denver Nuggets – La Clippers 1,27 – 3,55

Nikola Jokic ha segnato 2 triple doppie di fila, arrivando a 9 in stagione, dove ha una media di 25,3 punti, 13.9 rimbalzi e 7.4 assist a sera. Clippers leggerini in area e a rimbalzo, con molto small ball. Jokic ha segnato 26+22 e 21+13 nei 2 precedenti stagionali contro LAC. Oggi la doppia doppia di Joker appare scontata @1.13, la tripla doppia è a @3.65.

04:00 Sacramento Kings – Detroit Pistons 1,35 – 3,00

Buddy Hield ha segnato 27 punti dalla panchina con 5/9 da tre contro Houston. Field ha segnato 16 triple nelle ultime 4 partite (4.0 di media). Detroit è in back to back e ha la 28° difesa da tre col 36,6% concesso agli avversari da oltre l’arco. Nel precedente di novembre Hield ha chiuso con un 6/10 dalla lunga distanza contro i Pistons.

04:30 La Lakers – Indiana Pacers 1,50 – 2,50

Myles Turner rimane out per Indiana in cui molti giocatori sembrano avere le valige in mano, compreso Domantas Sabonis che ha segnato 19 punti e 11 rimbalzi nell’ultima partita, 31° doppia doppia stagionale su 43 partite, per un giocatore da doppia doppia di media stagionale (18.9+11.9). Nel precedente di novembre ha chiuso con 16+12 contro i Lakers

Statistiche prop bet

Vi lascio con due statistiche molto interessanti. Andiamo a vedere le squadre che in stagione hanno concesso più prestazioni da 25+ punti agli avversari. Al comando ci sono le difese di Spurs e Pacers dove sembra di valore puntare su grandi prestazioni.

Spurs 33

Pacers 33

Wizards 32

Clippers 31

Lakers 31

Hornets 29

Bucks 29

Qui al contrario abbiamo le squadre contro cui è più difficile fare grandi prove. In particolare contro Mavericks e Nuggets solo 18 prestazioni sono andate sopra i 25 punti.

Mavs 18

Nuggets 18

Raptors 19

Knicks 22

Heat 22

Warriors 22

