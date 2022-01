Pronostici Knicks-Pelicans, Mavericks-Suns e Warriors-Pacers di Basket NBA

Partite 20 Gennaio 2022 di Basket NBA. Questo giovedì notte abbiamo solo tre partite in programma: NY Knicks-New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks-Phoenix Suns e Golden State Warriors-Indiana Pacers. Siamo andati ad analizzarle per i migliori pronostici sulla pallacanestro americana.

Risultati scommesse NBA

Partite 20 Gennaio 2022: NY Knicks-New Orleans Pelicans

I Knicks arrivano da 2 sconfitte interne consecutive e provano a riprendersi contro i Pelicans che in stagione hanno un record di 6-17 lontano da New Orleans.

I Pelicans arrivano dalle sconfitte a Brooklyn e Boston, e hanno perso 117-123 la prima sfida stagionale contro i Knicks, giocata in casa ad ottobre, nonostante tutto il quintetto in doppia cifra e i 27 punti + 14 rimbalzi di Jonas Valanciunas, anche se in quell’occasione non c’era Brandon Ingram

Per i Knicks RJ Barrett ha segnato 35 punti nel precedente contro New Orleans, proprio i punti che ha sommato nelle ultime 2 partite, dopo aver tenuto una media di 29.6 punti nelle precedenti 3 prestazioni.

Partite 20 Gennaio 2022: Big match Dallas Mavericks-Phoenix Suns

Matchup. Dallas è in back to back ed è anche in ripresa con 4 vittorie consecutive. Anche i Suns arrivano da 2 vittorie, e hanno vinto anche le prime 2 sfide stagionali dell’anno contro i Mavericks (anche se Dallas ha sempre coperto l’handicap con un 2-0 ATS nelle scommesse). In entrambi i casi Dallas era senza Doncic.

Linee. Mavericks sfavoriti a +2.5 in casa. Linea O/U salita di un paio di punti fino a 216,5 di totale, anche se i Suns hanno un ottima difesa (mancherà però Ayton a presidiare l’area) e Dallas è la miglior squadra da Under della lega (O/U 13-31-1).

Top Players. Ieri Luka Doncic ha segnato 41 punti con anche 14 rimbalzi e 7 assist, supportato dai 18 punti di Kristaps Porzingis e dai 16 di Tim Hardaway Jr per la 10° vittoria nelle ultime 11 dei Mavs. Per i Suns Devin Booker ha segnato 37.7 punti di media nelle ultime 3 partite che Phoenix non ha solo vinto, ma ha dominato con un margine medio di +19.7 punti.

Statistiche. I Mavericks sono Under 34-16-1 in casa e Under 13-3 in back to back. I Suns sono Under 8-3-1 in trasferta e Under 8-1 dopo due giorni di pausa. Phoenix è Under 15-7 negli ultimi viaggi a Dallas. I Mavericks sono 1-8 ATS negli ultimi precedenti interni contro i Suns.

Partite 20 Gennaio 2022: Golden State Warriors-Indiana Pacers

I Warriors hanno un record interno di 19-3 e hanno passeggiato nell’ultima partita contro i Pistons, col rientro da 18 punti di Steph Curry, ma il migliore è stato Klay Thompson che ha segnato 21 punti in 22 minuti.

Rumors di trade, giocatori con le valigie in mano ed altri assenti (tra cui il migliore del momento, Domantas Sabonis in dubbio ed è out l’altro lungo, Myles Turner, anche se sono tornati LeVert e Brogdon) non è un grande momento cestistico nell’Indiana ma i Pacers ieri sono passati a sorpresa 111-104 in casa dei Lakers.

Il 13 dicembre nell’Indiana i Warriors vinsero 102-100 grazie a 26 punti di Steph Curry mentre per Indiana non bastarono i 72 punti combinati dal trio di punta: Sabonis (30), Brogdon (23) e LeVert (19).

