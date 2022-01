NBA Weekend 21-22-23 gennaio, come ogni venerdì andiamo a vedere cosa ci aspetta per il fine settimana di Basket NBA con tante statistiche, quote, big match e consigli per le scommesse sulla grande pallacanestro americana di questo fine settimana.

NBA Weekend 21-22-23 gennaio: le sfide di venerdì

Ben 11 partite in programma venerdì notte. Si inizia Philadelphia 76ers-LA Clippers. Ci sono anche Lebron James e compagni impegnati in trasferta in Orlando Magic-LA Lakers. In apertura di giornata c’è anche Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder. Abbiamo già parlato del caso degli Hornets che si sono trasformati in squadra da Under ultimamente (O/U 3-7 nelle ultime 10). I Thunder sono O/U 18-26 in stagione per colpa di uno dei peggiori attacchi della lega: 30° per punti segnati (100.7), tiri da campo (41.7%) e percentuale dalla lunga distanza (31.2% da tre).

Si prosegue con Atlanta Hawks-Miami Heat (gli Heat hanno vinto i primi 2 precedenti della scorsa settimana, in casa e fuori, con anche un perfetto 2-0 ATS nelle scommesse), Boston Celtics-Portland Trail Blazers (i Blazers hanno ritrovato McCollum ma in trasferta rimangono pessimi con 4-15 di record rispetto al 15-9 dei Celtics al TD Garden) e. Con Washington Wizards-Toronto Raptors (i Raptors arrivano da 6 Under di fila e sono Under 4-1 nei precedenti contro i Wizards).

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls è probabilmente la sfida più interessante della giornata a Est. I Bucks hanno battuto i Grizzlies, la squadra del momento, al contrario dei Bulls che dopo 4 sconfitte sono tornati alla vittoria contro Cleveland, ma sono senza LaVine e anche Lonzo Ball è fuori per molto tempo. Il rientro di Caruso è importante, in particolare sul fronte difensivo dove anche Milwaukee ritrova l’ottimo Holiday. I Bucks sono comunque 1-5 ATS nelle ultime partite da favoriti, con i Bulls che sono 6-2 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee.

Si continua con San Antonio Spurs-Brooklyn Nets, Denver Nuggets-Memphis Grizzlies (Jokic e compagni chiamarti al riscatto dopo le prime 2 sconfitte di novembre a Memphis), Utah Jazz-Detroit Pistons e Golden State Warriors-Houston Rockets, partita da non sbagliare per Curry e compagni che nonostante il rientro di Klay Thompson (ma pesa di più l’assenza di Draymond Green) hanno perso 6 delle ultime 9 partite e sfidano la peggior squadra a Ovest.

NBA Weekend 21-22-23 gennaio: le partite di sabato

Un sabato molto più contenuto con sole 3 partite. Si inizia con Milwaukee Bucks-Sacramento Kings, e i Bucks che giocheranno questa partita in back to back. I Kings stanno deludendo, specialmente in trasferta dove hanno un record di 6-13.

Si continua con Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder. Anche I Thunder giocano in back to back e i Cavi vorranno riprendersi dopo la sconfitta a Chicago che ha interrotto una striscia vincente di 5 partite.

Infine Phoenix Suns-Indiana Pacers. Anche quest’anno i Suns sembrano una macchina perfetta. Manca Ayton, ma CP3 e compagni hanno il miglior record della NBA e in casa hanno un record dominante di 17-5. Arrivano i Pacers da 5-17 in trasferta, senza i giocatori principali, e con molti di essi con le valige in mano. Questo non ha impedito ad Indiana di andare a vincere a sorpresa a Golden State giovedì notte. Non sarà facile però replicare a Phoenix questa volta.

NBA Weekend 21-22-23 gennaio: i match domenicali

Ricca domenica invece da 11 partite. Ad un comodo orario italiano abbiamo NY Knicks-LA Clippers, due squadre con problemi. I Knicks cercano di interrompere la striscia di 3 sconfitte consecutive al Madison Square Garden. A seguire ci sarà Washington Wizards-Boston Celtics (i Wizards hanno vinto le prime 2 sfide di ottobre contro i Celtics).

Nella notte sono in campo anche: Orlando Magic-Chocago Bulls, Toronto Raptors-Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets-Atlanta Hawks, San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets e Denver Nuggers-Detroit Pistons.

Ho lasciato per ultime le due partite più interessanti. Iniziamo da Miami Heat-LA Lakers, finaliste un paio di stagioni fa, e che si sono già affrontati quest’anno a novembre con 120-117 OT per i Lakers in casa, in una partita in cui non c’era nemmeno Lebron James, il giocatore di riferimento in questo momento di grande forma. Per Miami invece non bastarono i 28 punti + 10 rimbalzi di Bam Adebayo nella sfida sotto canestro con Anthony Davis che è dato in rientro a breve (entro fine mese) per i gialloviola.

Si chiude col big match più atteso a Ovest: Golden State Warriors-Utah Jazz. Abbiamo già detto di come arrivano all’appuntamento i Warriors, e di fronte ci sono i Jazz che a loro volta hanno perso 6 delle ultime 7 partite, compresa la più recente contro Houston. Parliamo comunque di due delle due migliori squadre a Ovest come record e pure come margine medio. Golden State è 2° con +7.84 punti di margine a partita mentre i Jazz sono subito dietro al terzo posto con +7.29 punti. Il primo scontro stagionale di inizio mese nello Utah è andato ai Warriors (123-116 con 28 punti di Curry aiutato dai 25 di Andrew Wiggins mentre per i Jazz non bastarono 20 punti a testa di Donovan Mitchell, Rudy Gobert e Bogdanovic).

Quote Antepost Basket NBA, corsa all’anello, sale la quota dei Nets

Dopo tante settimane è salita da 3.5 fino @4.00 volte la posta la quota dei Brooklyn Nets che mantengono il vertice della lavagna come grandi favoriti per la vittoria finale della stagione 2021-22 di Basket NBA. Dietro incalzano i Golden State Warriors, nonostante Steph Curry e compagni stiano attraversando un periodo davvero negativo.

Nba 2021/22

Brooklyn Nets 4,00

Golden State Warrior 5,50

Milwaukee Bucks 7,00

Phoenix Suns 8,00

Utah Jazz 12

La Lakers 15

Miami Heat 15

Philadelphia 76ers 20

Chicago Bulls 25

Memphis Grizzlies 25

Denver Nuggets 33

Dallas Mavericks 40

La Clippers 40

Boston Celtics 66

Atlanta Hawks 75

Cleveland Cavaliers 75

Minnesota Timberwolv 100

Charlotte Hornets 100

Toronto Raptors 100

Washington Wizards 150

Ny Knicks 150

Portland Trail Blaze 150

San Antonio Spurs 300

Sacramento Kings 300

New Orleans Pelicans 300

Indiana Pacers 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 2,50

Milwaukee Bucks 3,75

Miami Heat 7,00

Chicago Bulls 10

Philadelphia 76ers 10

Charlotte Hornets 25

Boston Celtics 25

Ny Knicks 33

Atlanta Hawks 33

Cleveland Cavaliers 33

Washington Wizards 40

Toronto Raptors 50

Indiana Pacers 75

Detroit Pistons 300

Orlando Magic 500

Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 3,50

Phoenix Suns 4,00

Utah Jazz 4,50

La Lakers 6,50

Memphis Grizzlies 12

Denver Nuggets 15

La Clippers 15

Dallas Mavericks 15

Minnesota Timberwolv 40

Portland Trail Blaze 75

San Antonio Spurs 100

Oklahoma City Thunde 150

Sacramento Kings 150

New Orleans Pelicans 150

Houston Rockets 250

Quote Antepost Basket NBA, i premi individuali

Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic mettono la freccia e superano Kevin Durant. Per KD (e di riflesso per tutti i Nets come abbiamo visto prima) pesa l’infortunio, anche se il favorito rimane Steph Curry. Si avvicina a passi da gigante anche un incredibile Joel Embiid che ha agganciato KD in quota @8 poi c’è uno straordinario Ja Morant @15 che apre la serie di giocatori in doppia cifra. Fino a qualche settimana fa Morant si giocava @50+ per la vittoria del titolo di Mvp.

Mvp Regular Season 2021/22

Curry, Stephen 2,50

Antetokounmpo, Giann 4,00

Jokic, Nikola 6,00

Durant, Kevin 8,00

Embiid, Joel 8,00

Morant, Ja 15

Derozan, Demar 25

James, Lebron 25

Doncic, Luka 40

Paul, Chris 50

Harden, James 50

Booker, Devin 50

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,60

Barnes, Scottie 4,50

Cunningham, Cade 6,50

Wagner, Franz 10

Giddey, Josh 15

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Green, Draymond 2,25

Gobert, Rudy 2,25

Antetokounmpo, Giann 5,50

Embiid, Joel 25

Sixth Man Of The Year 2021 / 2022

Herro, Tyler 1,15

Oubre Jr., Kelly 15

Harrell, Montrezl 33

Brunson, Jalen 40

Clarkson, Jordan 40

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,60

Bridges, Miles 4,50

Garland, Darius 10

Murray, Dejounte 12

Bane, Desmond 20

Allen, Jarrett 25

Coach Of The Year 2021 / 2022

Donovan, Billy 4,00

Kerr, Steve 4,00

Williams, Monty 4,00

Bickerstaff, Jb 5,00

Jenkins, Taylor 7,50