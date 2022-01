Pronostici Basket NBA: cala la quota antepost dei Suns che oggi sfidano i Jazz nel big match

Partite 24 Gennaio 2022 di Basket NBA, solo 4 con un palinsesto aperto dall’interessante sfida a Est: Cleveland Cavaliers-NY Knicks e chiusa con un big match anche più importante a Ovest: Phoenix Suns-Utah Jazz, ma come sempre nella rubrica del lunedì spendiamo un pò di tempo anche per fare il punto della situazione, gli aggiornamenti, le analisi e le quote antepost di maggior valore con le variazioni per la corsa all’anello ma anche i titoli personali.

Partite 24 Gennaio 2022: le quote e le sfide del lunedì

Vediamo le quote sui testa a testa di SNAI di questo lunedì con 4 partite in programma e i top trend per ogni sfida.

01:00 Cleveland Cavs – New York Knicks 1,30 – 3,20

I Cavaliers sono 10-3-1 ATS in casa ma solo 1-3-1 ATS nelle recenti partite interne da favoriti, ed attenzione al 11-3 ATS dei Knicks in back to back e all 4-1 ATS da underdogs. I Knicks sono anche 5-2 ATS nei precedenti contro Cleveland.

02:00 New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 1,65 – 2,10

I Pelicans arrivano da 4 Under consecutivi e sono Undeer 7-1 in casa da favoriti. I Pacers sono Under 15-5 in trasferta e Under 15-6 da underdog. I Pacers sono 3-9 ATS nei precedenti contro i Pelicans (1-4 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans).

02:00 Okc Thunder – Chicago Bulls 2,00 – 1,70

I Bulls sono 1-4 ATS in trasferta da favoriti, i Thunder sono 7-1-1 ATS in casa da underdog e 17-8-1 ATS dopo un giorno di pausa. I Bulls sono Over 4-1 negli ultimi viaggi ad Oklahoma City.

Partite 24 Gennaio 2022: big match Phoenix Suns-Utah Jazz

Matchup. Scontro al vertice della Western Conference con i Suns che arrivano da 6 vittorie di fila (9-1 nelle ultime 10) mentre i Jazz sono in back to back, ieri hanno perso 92-94 a Golden State e hanno registrato 7 ko nelle ultime 9 partite, con lo stop di Donovan Mitchell e ci sono dei problemi anche per Rudy Gobert. I Suns continuano ad avere Deandre Ayton in dubbio (out anche Jae Crowder e Cameron Payne). Phoenix ha sempre battuto Utah negli ultimi 4 precedenti (4-0 ATS).

Linee. Suns nettamente favoriti con -9.0 punti di handicap. Linea O/U a 222.0 punti totali.

Top Players. Chris Paul arriva da un altra grande prova da 18 punti e 16 assist contro Indiana e CP3 è il miglior assist-man della lega al momento (10.1). Mikal Bridges ci ha mandato in cassa come miglior marcatore (23 punti con 2/4 da tre punti) in una serata in cui Devin Booker ha litigato col ferro (5/23 al tiro). Ai Jazz servirà il miglior Bojan Bogdanovic in queste condizioni. Il croato segna 18.1 punti di media in stagione, ma nelle ultime 10 partite è andato 7 volte sopra il ventello e nelle 3 più recenti ha tenuto una media di 24,3 punti.

Statistiche. I Suns sono 4-1 ATS nelle ultime partite ma solo 2-5 ATS di recente in casa. I Jazz sono però 1-6-1 ATS in trasferta da underdog, 1-9-1 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali, 0-4 ATS in back to back e anche 0-5 ATS nei precedenti contro Phoenix. I Suns sono Under 5-1 nelle ultime partite, i Jazz arrivano da 4 Under consecutivi e sono Under 11-5 negli ultimi viaggi a Phoenix.

Tutte le quote antepost aggiornate, i Suns si avvicinano al trio di testa

Anche qui parliamo di Phoenix Suns, l’unica squadra che ha visto calare la propria quota antepost tra quelle al vertice delle lavagne per l’anello, con i Brooklyn Nets che rimangono sempre la squadra favorita per la vittoria finale. Continua il momento nero dei LA Lakers che si allontanano ulteriormente dai favoriti, passando da 12 a @15 volte la posta rispetto a lunedì scorso.

Un impressionante Joel Embiid spinge i Philadelphia 76ers che ritoccano ancora al ribasso la loro quota andando ad agganciare i Chicago Bulls alle prese con problemi di infortuni. In seconda fascia continua a calare anche la quota dei Memphis Grizzlies che invece ha agganciato i Denver Nuggets.

Nba 2021/22

Brooklyn Nets 3,75

Golden State Warrior 6,00

Phoenix Suns 7,50

Milwaukee Bucks 7,50

Utah Jazz 12

Miami Heat 15

La Lakers 15

Chicago Bulls 20

Philadelphia 76ers 20

La Clippers 33

Memphis Grizzlies 33

Denver Nuggets 33

Dallas Mavericks 40

Cleveland Cavaliers 75

Boston Celtics 75

Atlanta Hawks 75

Toronto Raptors 100

Portland Trail Blaze 150

Minnesota Timberwolv 150

Washington Wizards 150

Charlotte Hornets 150

Ny Knicks 150

New Orleans Pelicans 300

Indiana Pacers 300

San Antonio Spurs 300

Sacramento Kings 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Basket NBA: le quote antepost sui premi individuali

L’infortunio di Kevin Durant fa sprofondare la stella dei Nets da 3 a @12 di quota, assieme a Ja Morant che in soli 7 giorni vede crollare la propria quota da 40, la stessa a cui si giocava Joel Embiid che fa ancora meglio visto che lo troviamo @6.50, a ridosso del trio di favoriti con Steph Curry sempre davanti a tutti, Giannis Antetokounmpo che si avvicina e il bis di Nikola Jokic che nell’ultima settimana convince e si ritrova con una quota più che dimezzata da 12 a @5.50.

Mvp Regular Season 2021/22

Curry, Stephen 2,50

Antetokounmpo, Giann 3,50

Jokic, Nikola 5,50

Embiid, Joel 6,50

Durant, Kevin 12

Morant, Ja 12

James, Lebron 33

Derozan, Demar 33

Doncic, Luka 50

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,55

Barnes, Scottie 4,50

Cunningham, Cade 7,50

Wagner, Franz 12

Giddey, Josh 18

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Green, Draymond 2,25

Gobert, Rudy 2,25

Antetokounmpo, Giann 5,50

Embiid, Joel 25

Sixth Man Of The Year 2021 / 2022

Herro, Tyler 1,15

Oubre Jr., Kelly 15

Harrell, Montrezl 33

Brunson, Jalen 40

Clarkson, Jordan 40

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,45

Bridges, Miles 5,00

Garland, Darius 10

Murray, Dejounte 15

Bane, Desmond 25

Coach Of The Year 2021 / 2022

Williams, Monty 3,50

Donovan, Billy 4,50

Kerr, Steve 5,00

Bickerstaff, Jb 5,00

Jenkins, Taylor 7,50

Spoelstra, Erik 12

