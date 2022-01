Statistiche Basket NBA: Thunder sorprendenti, sono i migliori come rendimento nelle scommesse!

Partite 25 Gennaio 2022 di Basket NBA. Un martedì da 9 partite in programma dove spicca senza dubbio il big match Brooklyn Nets-LA Lakers, anche se nella rubrica del martedì ci concentriamo sulle più interessanti statistiche stagionali per il betting sulla pallacanestro americana.

Risultati Basket NBA su Betting Maniac

Oggi iniziamo dai risultati della notte, con poche partite, ma ne abbiamo approfittato con un all green. Entra nel nostro VIP BETTING MANIAC per non perderti le nostre analisi, tutti i contenuti e le giocate.

Partite 25 Gennaio 2022: le sfide di martedì

Vediamo le quote sui testa a testa proposte da SNAI e i top trend statistici sulle partite di questa notte.

Detroit Pistons – Denver Nuggets 3,35 – 1,30

I Pistons sono 4-1 ATS in casa. I Nuggets sono 2-5 ATS in trasferta e 4-10 ATS da favoriti.

Philadelphia 76ers – New Orleans Pelicans 1,24 – 3,60

I 76ers sono Under 8-3 in casa, i Pelicans arrivano da 4 Under di fila in trasferta e Under 8-3 in back to back. New Orleans è Under 5-2 negli ultimi viaggi a Philadelphia.

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 1,60 – 2,25

I Raptors sono Under 7-1 nelle ultime partite, gli Hornets arrivano da 4 Under consecutivi e sono Under 6-1 ma Charlotte è Over 10-3-1 nei precedenti contro i Raptors (Over 5-1 negli ultimi viaggi a Toronto).

Washington Wizards – LA Clippers 1,47 – 2,55

I Wizards sono 1-9 ATS nelle ultime partite (1-7 ATS in casa), 1-7 ATS dopo un giorno di riposo e 3-12-2 ATS dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente. I Clippers sono 7-2 ATS nei precedenti contro Washington.

Boston Celtics – Sacramento Kings 1,22 – 3,85

I Celtics sono 1-4 ATS in casa e 3-9 ATS da favoriti. I Kings sono 5-1 ATS dopo due giorni di pausa e 4-1 ATS negli ultimi viaggi al TD Garden di Boston.

Houston Rockets – San Antonio Spurs 2,30 – 1,55

I Rockets sono 4-1 ATS nelle ultime partite, gli Spurs sono 2-5 ATS in trasferta ma 5-2-1 ATS negli ultimi precedenti contro Houston.

Gs Warriors – Dallas Mavericks 1,60 – 2,15

I Warriors sono Under 4-1 in casa e Under 36-17-1 da favoriti. I Mavericks sono la miglior squadra da Under della stagione e sono Under 5-1 nelle ultime trasferte. Dallas è anche Under 11-1 dopo una vittoria in doppia cifra. Golden State e Dallas sono però Over 10-3 negli ultimi precedenti.

Portland Blazers – Minnesota Twolves 2,15 – 1,63

I Blazers sono Under 6-2-1 quando giocano in casa da underdog, i Timberwolves sono Under 6-2 contro squadre con record perdente. Minnesota è Under 11-3-1 negli ultimi viaggi a Portland.

Partite 25 Gennaio 2022: big match Brooklyn Nets-LA Lakers

Matchup. In pre stagione per molti questa era la finale scritta, ora le cose sono cambiate tra infortuni per i Nets (Kevin Durant su tutti e oggi non c’è nemmeno Kyrie Irving che non gioca le partite in casa), e delusioni per i Lakers che però hanno Anthony Davis in rientro. Queste squadre si sono già affrontati a Natale ad LA con 122-115 per i Nets.

Linee. I Lakers aprono favoriti a -3.0 mentre la linea O/U si gioca a 226,5 punti totali.

Top Players. Nel precedente stagionale i Nets anche in quel caso giocarono senza KD ed Irving, ma ci fu un James Harden da 36 punti, supportato dai 34 (8/13 da tre) di Patty Mills a vanificare i 39 punti, 9 rimbalzi e 7 assist del solito Lebron James che nelle ultime 17 partite è stato impressionante con 32.4 punti di media.

Statistiche. I Nets sono 5-16 ATS in casa, i Lakers sono 14-4-3 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn. I Nets sono Under 4-1-1 in casa da underdogs, i Lakers sono Over 7-2 nelle ultime partite (Over 4-0 in trasferta) ma Under 12-3 negli ultimi viaggia. Brooklyn.

Statistiche stagionali Basket NBA

Nell’ultima settimana c’è stato un trend decisamente forte sugli handicap (ATS), quello delle squadre in trasferta che hanno coperto il 65,9% delle linee (29-15-3 ATS) mentre sono rimasti abbastanza spaccati i numeri su O/U con un 51.1% di Under rispetto al 48.9% delle partite chiuse sotto alla linea di punti totali richiesta dai bookmakers.

Qui sotto l’aggiornamento con le statistiche complessive di tutte le partite giocate in stagione.

Betting Stats: Thunder miglior squadra su cui puntare!

Gli Oklahoma City Thunder (29-16-2 ATS) mettono la freccia col 64,4% di linee coperte in ATS sui Memphis Grizzlies (31-18 ATS, 63,2%) ed ora OKC è la miglior squadra come rendimento nelle scommesse, incredibile per una squadra che evidentemente è ancora sottovalutata dai bookmakers sulle linee visto che allo stesso momento è la 4° peggiore come scarto medio (-7,34 punti a partita).

A completare il podio ci sono i Cleveland Cavaliers (29-17-2 ATS) che si confermano 2° miglior difesa per punti concessi (meglio solo i Golden State Warriors in questa statistica). In 4° posizione arrivano i Charlotte Hornets (29-18 ATS) di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, squadra che si è trasformata come migliore da Over in stagione, ad essere la migliore da Under recentemente, un trend che è continuato anche negli ultimi giorni con altri 4 Under consecutivi. In stagione però la miglior squadra da Under in assoluto rimane nettamente Dallas Mavericks (O/U 13-33-1).

Passiamo alle peggiori squadre su cui puntare e sul podio ci sono nomi altisonanti. La peggiore in assoluto è Denver Nuggets (18-27 ATS), seguita da vicino da LA Lakers (19-28 ATS) e Brooklyn Nets (19-27 ATS) le due big che come abbiamo visto prima, si sfidano questa notte e hanno dei problemi.

I Lakers stanno lavorando male in difesa e questo li rende i 3° migliori da Over (O/U 26-20-1) dietro soltanto a Miami Heat (O/U 28-19) e Houston Rockets (O/U 26-21), una decisa involuzione per i gialloviola da questo punto di vista.

Chiudiamo con quella che rimane la squadra del momento, i Phoenix Suns reduci da 7 vittorie consecutive e che sono ora la squadra col margine medio migliore (+7.91 punti a partita) mentre lo scarto peggiore continuano ad accumularlo i Detroit Pistons (-9.65).

Timberwolves, punteggi altissimi in trasferta ma in Minnesota è un altra storia

Punteggi totali (punti subiti e punti segnati) nelle partite su tutte le squadre, totali, con riferimenti anche in casa e fuori. I Charlotte Hornets continuano a mettere insieme Under su Under di recente, ma si confermano anche la squadra dai punteggi più alti quindi ci aspettiamo un deciso taglio delle linee medie da parte dei bookmakers su Charlotte nelle prossime partite.

I Dallas Mavericks invece sono coerenti e si confermano squadra da punteggi più bassi della lega (207.7) oltre che miglior squadra da Under come abbiamo già visto.

La discrepanza più importante tra casa e trasferta è quella dei Minnesota Timberwolves. In Minnesota vediamo 211.91 punti di media, in trasferta questo dato decolla fino a 230.09 punti nelle partite di Karl Anthony Towns e compagni.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.