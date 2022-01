Pronostici Basket NBA: le migliori prestazioni giocatori del 26 gennaio. Big match Nets-Nuggets

Partite 26 Gennaio 2022 di Basket NBA, sono ben 10 i match che siamo andati ad analizzare con al rubrica del mercoledì che si concentra sulle prestazioni giocatori con le migliori statistiche per le scommesse.

Risultati NBA: le nostre pick su Telegram

Visto che parliamo di prop bet oggi, è bene andare a vedere come è andata l’ultima notte di giocate che abbiamo dato nel VIP BETTING MANIAC su Telegram visto che siamo andati in profitto con le prestazioni giocatori.

Partite 26 Gennaio 2022: Prop shop delle prime partite sulla costa Est

Cleveland Cavs – Milwaukee Bucks 2,40 – 1,53

Oggi per i Bucks dovrebbe rientrare Giannis Antetokounmpo che ha mancato l’ultima partita, e anche l’ultimo precedente contro i Cavaliers a cui aveva segnato 27 punti nel primo scontro vinto ad inizio dicembre in casa. Oggi il greco ha una linea di 27,5 punti. In stagione segna 28,6 punti di media e ha segnato 30+ punti in 8 delle ultime 10 partite.

Indiana Pacers – Charlotte Hornets 2,00 – 1,75

Gli Hornets sono 3-0 in stagione contro Indiana letteralmente maltrattata da Lamelo Ball che gli ha segnato 31.3 punti di media in queste sfide. Charlotte è in back to back dopo la sconfitta di ieri a Toronto dove non sono bastati altri 25 punti di Ball.

Orlando Magic – La Clippers 1,80 – 1,95

Anche I Clippers sono in back to back dopo la pazza rimonta di ieri a Washington da -35, con Amir Coffey (29 punti) e Luke Kennard (25 punti con 5/8 da tre). A dicembre Kennard segnò altri 23 punti con un devastante 7/11 da tre contro Orlando che ha la 25° difesa da tre. Valutate le triple di Kennard (linea non ancora disponibile nel momento in cui scriviamo).

Partite 26 Gennaio 2022: gli altri scontri di Eastern Conference

Atlanta Hawks – Sacramento Kings 1,18 – 4,50

Trae Youngn ha segnato 31.3 punti di media nelle ultime 4 partite vinte da Atlanta. Young ha messo a segno 4+ triple in 4 delle ultime 5 partite. Sacramento è 29° come punti concessi (114.9) e 21° da tre (35.7%). Nelle ultime 10 partite i Kings sono stati la squadra che ha concesso più triple e la percentuale maggiore da tre agli avversarti in tutta la lega. Over 3,5 triple di Young è ben ripagata con quota sopra la pari.

Miami Heat – New York Knicks 1,40 – 2,80

In assenza di Kyle Lowry (e Tyler Herro) per Miami è stato Jimmy Butler a prendere in mano il gioco degli Heat anche nelle assistenze, e infatti arriva da una tripla doppia da 20 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Oggi ha una linea a 33,5 Punti+Rimbalzi+Assist mentre un altra tripla doppia si gioca @8,25.

Chicago Bulls – Toronto Raptors 1,57 – 2,25

Partita speciale del grande ex di Toronto, DeMar DeRozan, che ha trovato nuova linfa a Chicago con 26,3 punti di media in stagione. Non ha giocato l’ultima partita, ma nella precedente ha chiuso con 41 punti e ha tenuto una media di 35,3 punti nelle ultime 3 partite. Nel primo scontro stagionale in Canada, DeRozan ha segnato 26 punti ai suoi ex compagni che oggi giocano in back to back.

Big match Brooklyn Nets-Denver Nuggets

Matchup. I Nets ieri hanno perso un altro big match, sempre in casa, quello contro i Lakers, e le assenze di Irving e KD si fanno sentire per una squadra che è 6-9 nelle ultime 15 partite e 2-7 in casa. Anche i Nuggets sono in back to back ma ieri hanno avuto vita facile (non così tanto in realtà nel 110-105 finale) a Detroit per una squadra che al contrario di Brooklyn sta andando bene con 10 vittorie nelle ultime 15 partite.

Linee. Nets sfavoriti anche oggi in casa (+2.0 punti), linea O/U a 221.5 punti totali.

Top Players. Ieri ai Nets non sono bastati i 33 punti, 12 rimbalzi e 11 assist di James Harden per una tripla doppia che ha sfiorato anche Nikola Jokic con 28 punti, 21 rimbalzi e 9 assist. Jokicha messo a segno 4 triple doppie nelle ultime 6 partite, tenendo una media di 29.8 punti, 11,0 assist e 13,6 rimbalzi. Oggi Harden e Jokic hanno linee simili nelle giocate su Punti+Rimbalzi+Assist: 48,5 il Barba, 47,5 per il centro dei Nuggets.

Statistiche. Entrambe vanno male in back to back. I Nuggets sono 0-5 ATS, i Nets 0-4 ATS. Denver è 1-6 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn. I Nets sono Under 11-5-1 da underdog e Under 5-2 in back to back. I Nuggets arrivano da 4 Under consecutivi in trasferta ma sono Over 5-1 negli ultimi viaggi a Brooklyn.

Partite 26 Gennaio 2022: Prop shop delle sfide di Western Conference

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 2,45 – 1,50

Gli Spurs giocano in back to back e ospitano I Grizzlies che devono riscattare la sconfitta a Dallas dove Ja Morant con 35 punti ha messo a segno più di un terzo dell’intero fatturato di Memphis. Morant ha segnato 30 punti anche a capodanno nel precedente contro gli Spurs. Anche oggi a Morant sono richiesti almeno 30 punti-

Portland Blazers – Dallas Mavericks 2,35 – 1,57

Portland senza Damian Lillard, Larry Nance e Cody Zeller, si affida a McCollum, ma anche a Jusuf Nurkic che con 20 punti e 14 rimbalzi ieri ha segnato la sua 6° doppia doppia consecutiva. La 7° oggi ha una quota molto bassa @1.33.

Utah Jazz – Phoenix Suns 2,05 – 1,70

Jazz a pezzi e con tanti assenti (tra cui Gobert e Mitchell) al contrario dei lanciatissimi Suns con un Chris Paul che sta giocando come un ragazzino ed ha sfiorato la tripla doppia (27+13+9) nell’ultima partita proprio contro Utah, ma noi puntiamo ancora una volta l’interesse su Devin Booker che ci ha mandato in cassa proprio nella sfida dell’altro giorno con una prestazione da 33 punti e oggi ha una linea di 28.5 punti che ha superato in 4 delle ultime 6 partite.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.