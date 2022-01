Pronostici 76ers-Lakers e Warriors-Timberwolves di Basket NBA del 27 Gennaio

Partite 27 Gennaio 2022 di Basket NBA. Questo giovedì notte ci attendono due sole sfide che però sono interessanti e siamo andati ad analizzare con statistiche, quote e consigli per le scommesse su Philadelphia 76ers-LA Lakers e Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves.

Partite 27 Gennaio 2022: Philadelphia 76ers-LA Lakers

Matchup. I 76ers arrivano dal 117-107 sui Pelicans anche se hanno un record migliore in trasferta (17-9) rispetto a quello in casa a Wells Fargo Center (11-10). I Lakers hanno vinto 2 delle ultime 3 partite e hanno ritrovato Anthony Davis.

Linee. I 76ers sono favoriti con -2,5 punti di handicap. Linea O/U che apriva a 220 ma è calata e ora si gioca a 218.0 punti totali.

Top Players. Joel Embiid ha segnato altri 42 punti e 14 rimbalzi, 6° prova stagionale da almeno 40 punti e 10 rimbalzi. Nelle ultime 4 partite Embiid ha sempre segnato almeno 38 punti e portato giù come minimo 12 rimbalzi. Per i Lakers LeBron James ha segnato almeno 25 punti in ognuna delle ultime 18 prestazioni, compresi i 33 nell’ultima vittoria a Brooklyn. Oggi ha una linea personale di 28,5 punti mentre ad Embiid sono richiesti addirittura 33,5 punti questa volta.

Statistiche. I 76ers sono 6-0 ATS dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente; al contrario i Lakers sono 7-20 ATS dopo aver coperto l’handicap nell’ultima partita giocata, oltre al 1-5 ATS negli ultimi precedenti contro Philadelphia. I Lakers sono inoltre Over 7-3 nelle ultime partite (Over 4-1 in casa) mentre i 76ers sono Under 6-1 dopo una vittoria e Under 5-1 nei precedenti in casa contro i Lakers.

Partite 27 Gennaio 2022: Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves

Matchup. I Warriors hanno un record di 22-4 in casa dove hanno vinto le 3 partite più recenti, compreso il 130-92 sui Mavericks. I Timberwolves hanno vinto 4 delle ultime 5 partite dopo il 109-107 a Portland. Una vittoria a testa nei primi 2 scontri stagionali, sempre per la squadra di casa, e la costante è stato il doppio Over (225,5 punti totali di media).

Linee. I Warriors sono favoriti a -6.0 mentre la linea O/U è in leggera crescita a 229.0 punti totali.

Top Players. Nel primo scontro di novembre nella baia grande prova dell’ex Andrew Wiggins con 35 punti a referto a vanificare il carrer high da 48 punti della giovane stella dei Timberwolves, Anthony Edwards, che è fresco di un altra grande prova da 40 punti contro Portland e oggi ha una linea personale di 22.5 anche se Golden State ha sempre la miglior difesa per punti concessi (101.6). Nel secondo scontro di pochi giorni fa (16 gennaio in Minnesota) solo 9 punti per Edwards ma ci pensò un Karl Anthony Towns da 26 punti + 11 rimbalzi che anche oggi potrebbe avere un certo vantaggio contro Kevon Looney e i lunghi dei Warriors (KAT ha una linea di 32.5 Punti+Rimbalzi che potrebbe superare). Per l’ex Wiggins oggi sono richiesti 16,5 punti.

Tutte le quote antepost di Basket NBA

Vincitore Nba 2021/22

Brooklyn Nets 3,75

Golden State Warrior 6,50

Phoenix Suns 7,50

Milwaukee Bucks 7,50

Utah Jazz 10

Miami Heat 12

La Lakers 12

Philadelphia 76ers 20

Chicago Bulls 25

La Clippers 33

Memphis Grizzlies 33

Denver Nuggets 33

Dallas Mavericks 40

Cleveland Cavaliers 75

Boston Celtics 75

Atlanta Hawks 75

Toronto Raptors 100

Ny Knicks 150

Charlotte Hornets 150

Portland Trail Blaze 150

Minnesota Timberwolv 150

Washington Wizards 150

Sacramento Kings 300

New Orleans Pelicans 300

Indiana Pacers 300

San Antonio Spurs 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 2,25

Milwaukee Bucks 3,75

Miami Heat 5,50

Philadelphia 76ers 8,00

Chicago Bulls 12

Boston Celtics 25

Charlotte Hornets 25

Cleveland Cavaliers 33

Ny Knicks 33

Atlanta Hawks 33

Washington Wizards 40

Toronto Raptors 50

Indiana Pacers 75

Detroit Pistons 300

Orlando Magic 500

Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 3,50

Phoenix Suns 4,00

Utah Jazz 4,50

La Lakers 6,50

Memphis Grizzlies 12

Denver Nuggets 15

La Clippers 15

Dallas Mavericks 15

Minnesota Timberwolv 40

Portland Trail Blaze 75

San Antonio Spurs 100

New Orleans Pelicans 150

Oklahoma City Thunde 150

Sacramento Kings 150

Houston Rockets 250

Gli aggiornamenti sui premi individuali

Mvp Regular Season 2021/22

Curry, Stephen 3,50

Embiid, Joel 3,50

Antetokounmpo, Giann 3,50

Jokic, Nikola 5,50

Morant, Ja 15

Durant, Kevin 20

Derozan, Demar 33

James, Lebron 33

Paul, Chris 50

Doncic, Luka 50

Booker, Devin 50

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,50

Barnes, Scottie 4,50

Cunningham, Cade 6,00

Wagner, Franz 10

Giddey, Josh 18

Sixth Man Of The Year 2021 / 2022

Herro, Tyler 1,15

Oubre Jr., Kelly 15

Harrell, Montrezl 33

Brunson, Jalen 40

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,35

Bridges, Miles 6,50

Garland, Darius 10

Murray, Dejounte 15

Bane, Desmond 33

Allen, Jarrett 40

Herro, Tyler 50

Coach Of The Year 2021 / 2022

Williams, Monty 3,00

Donovan, Billy 4,00

Bickerstaff, Jb 5,00

Kerr, Steve 6,50

Jenkins, Taylor 6,50

Spoelstra, Erik 12

