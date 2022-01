Pronostici Basket NBA: Big Match e statistiche sul weekend del 28-29-30 Gennaio

NBA Weekend 28-29-30 gennaio di Basket NBA. Arriva la rubrica del fine settimana con tutte le partite analizzate con statistiche e spunti per le scommesse dal 28 al 30 gennaio 2022. Intanto nelle quote antepost Embiid e Antetokounmpo agganciano Curry creando un trio di favoriti in cima alle lavagne delle quote antepost per MVP, dove si avvicina anche Nikola Jokic.

NBA Weekend 28-29-30 gennaio: le sfide di venerdì

Ben 11 partite per il venerdì che inizia con Orlando Magic-Detroit Pistons, non il massimo dello spettacolo per due squadre che hanno tra i peggiori record NBA.

Molto più interessante Atlanta Hawks-Boston Celtics. Gli Hawks sono in ripresa con 5-0 ATS nelle ultime partite e sono anche 4-1 ATS nei precedenti contro i Celtics che hanno un record esterno di 9-14 in questa stagione.

In Charlotte Hornets-LA Lakers vedremo come risponderanno i Lakers in back to back dopo la sconfitta di giovedì a Philadelphia, e soprattutto se giocherà Lebron James. Le buone notizie arrivano però da un Anthony Davis da 31 punti ieri. Gli Hornets cercheranno di riscattare il 123-126 OT ad LA a novembre. I Lakers dominano però 13-3-1 ATS nei precedenti contro Charlotte (8-0 ATS negli ultimi viaggi allo Spectrum Center).

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets. I Nuggets arrivano da 3 vittorie e hanno già battuto i Pelicans in stagione. New Orleans con molti giocatori out o in dubbio, è però 3-0-1 ATS in casa mentre i Nuggets sono 0-5-1 ATS nelle ultime partite e 3-8 ATS nei precedenti contro i Pelicans.

Miami Heat-LA Clippers. Miami ha un record dominante di 17-5 in casa, ma Lowry è confermato out e attenzione anche alle condizioni di Butler. Clippers squadra pazza da rimonta, è 5-1 ATS nelle ultime partite e 4-0 ATS negli ultimi viaggi a Miami.

Houston Rockets-Portland Trail Blazers. Entrambe arrivano da 2 sconfitte ma i Blazers a novembre sono già passati 104-92 a Houston, nonostante il pessimo rendimento esterno di Portland.

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers. Attenzione al rendimento dei Thunder nelle scommesse. OKC è 7-1-2 ATS nelle ultime partite in casa.

San Antonio Spurs-Chicago Bulls. Gli Spurs sono 0-6 ATS nelle ultime partite da underdogs ma i Bulls sono solo 0-3-1 ATS in trasferta da favoriti.

Basket NBA: i big match del venerdì notte

Memphis Grizzlies-Utah Jazz. Due squadre in direzioni opposte, i Grizzlies hanno vinto 7 delle ultime 10 mentre i Jazz, complici anche le assenze pesanti di Gobert e Mitchell, sono 2-8 nelle ultime 10 e hanno perso 118-119 in casa a novembre contro i Grizzlies di Morant che segnò 32 punti in quel precedente, e altri 41 punti li ha segnati l’altro giorno nella vittoria a San Antonio.

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves. Ieri i Timberwolves hanno perso in casa dei Warriors, con Minnesota che è 7-1-1 ATS dopo una sconfitta ma 0-6 ATS nelle ultime trasferte e oggi gioca sul campo di quella che, numeri e record alla mano, è la miglior squadra NBA, i Suns che sono 19-5 in casa e che a novembre sono passati 99-96 in Minnesota con 29 punti del solito Devin Booker che arriva da una prova da 43 punti. Per Minnesota non bastarono 35 punti di Karl Anthony Towns, come non sono bastati i 31+12 rimbalzi di KAT anche ieri contro i Warriors.

Milwaukee Bucks-NY Knicks. Nei primi 3 scontri stagionali hanno vinto 2 volte i Bucks e 1 i Knicks. La cosa curiosa è che ha sempre vinto la squadra in trasferta. Succederà anche oggi? I bookmakers pensano di no con Giannis e compagni favoriti con -8.5 punti di handicap.

NBA Weekend 28-29-30 gennaio: le partite di sabato

Altre 6 partite al sabato notte. Si inizia con New Orleans Pelicans-Boston Celtics che giocheranno entrambe in back to back. Il 17 gennaio scorso a Boston i Celtics vinsero 104-92 contro i Pelicans con 27 punti di Jayson Tatum, top scorer.

Dallas Mavericks-Indiana Pacers. Tornano in campo i Mavericks in ripresa e forti del record interno di 15-9 mentre i Pacers sono 5-19 in trasferta.

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings. Chi fermerà Joel Embiid? La stella dei 76ers sta segnando 28.9 punti con 10.7 rimbalzi di media in stagione e sfida la 29° difesa per punti concessi (114.9), quella dei Kings che sono anche tra i peggiori come rendimento a rimbalzo.

Miami Heat-Toronto Raptors. A gennaio, sempre a Miami, gli Heat vinsero 104-99 contro i Raptors con 23 punti dalla panchina di Tyler Herro. Miami è 5-2 ATS nei precedenti contro Toronto.

Memphis Grizzlies-Washington Wizards. Wizards che arrivano da 4 sconfitte interne consecutive (0-4 ATS) ma in stagione hanno già battuto 111-87 i Grizzlies che giocheranno in back to back. In quel precedente tutto il quintetto di Washington chiuse in doppia cifra, mentre per i Grizzlies ci fu una delle peggiori prove stagionali di Morant (11 punti con 4/17 al tiro).

Golden State Warriors-Brooklyn Nets. Sale la febbre del sabato sera che chiude il programma col big match tra due delle pretendenti all’anello, un possibile antipasto di Finals (ma sarà davvero così?). In verità le due squadre si sono già affrontate il 16 novembre a Brooklyn, col 117-99 dei Warriors con 37 punti di Steph Curry. Per i Nets c’erano anche Kevin Durant e James Harden. Il primo sarà out ma anche il Barba è in dubbio per questa sfida. Essendo trasferta dovrebbe essere invece in campo Irving che catalizzerà l’attenzione della difesa di Golden State, la migliore come punti concessi (101.9).

NBA Weekend 28-29-30 gennaio: i match domenicali

8 partite alla domenica che inizia nella prima serata italiana con Atlanta Hawks-LA Lakers e Charlotte Hornets-LA Clippers. Nella prima sfida abbiamo due delle peggiori squadre come rendimento nelle scommesse (Lakers 20-29 ATS, Atlanta 20-27 ATS). Nella seconda sfida abbiamo Charlotte nelle cui partite vediamo i punteggi medi più alti di tutta la lega (229.5).

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers. I Blazers hanno uno dei peggiori rendimenti esterni, ma anche delle peggiori difese (112.3 punti concessi di media) e stanno chiudendo le partite con uno scarto medio di -3.90 punti, rispetto al +1.79 di Chicago.

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers, parlando di scarto medio, quello dei Pistons è il peggiore in assoluto (-9.55 punti) mentre i Cavaliers sono 4° in questa statistica (+4.94) e infatti sono tra i migliori come rendimento nelle scommesse (30-17-2 ATS).

Orlando Magic-Dallas Mavericks. Mavericks miglior squadra da Under (O/U 15-33-1). Orlando ha il 3° peggior attacco per punti segnati (102), non dovremmo vedere tanti punti.

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets è il big match della domenica, e la grande sfida tra due candidati mvp: Giannis Antetokounmpo (28.6 punti e 11.2 rimbalzi di media) e Nikola Jokic (26.2 punti, 13,8 rimbalzi e anche 7,6 assist). Le due squadre si sono già sfidate a Denver e a prevalere furono i Bucks 120-109 con 24 punti e 13 rimbalzi di Giannis ma per i Nuggets non c’era Jokic.

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz. Questo è già il 4° scontro stagionale e dopo 3 ko netti con 128.0 punti concessi di media ai Jazz, questa potrebbe essere la volta del riscatto per Minnesota, visto che abbiamo già detto dei problemi di Utah in questo momento.

Phoenix Suns-San Antonio Spurs. Gli Spurs hanno vinto le prime 3 sfide stagionali contro gli Spurs e nella più recente del 17 gennaio sono arrivati 48 punti di Devin Booker.

Quote Antepost Basket NBA, corsa all’anello e conference

Vincitore Nba 2021/22

Brooklyn Nets 4,00

Golden State Warrior 6,00

Phoenix Suns 7,50

Milwaukee Bucks 7,50

La Lakers 12

Utah Jazz 12

Miami Heat 12

Philadelphia 76ers 18

Memphis Grizzlies 25

Chicago Bulls 25

Denver Nuggets 33

La Clippers 33

Dallas Mavericks 40

Cleveland Cavaliers 50

Boston Celtics 50

Atlanta Hawks 75

Toronto Raptors 100

Portland Trail Blaze 150

Minnesota Timberwolv 150

Washington Wizards 150

Charlotte Hornets 150

Ny Knicks 150

Indiana Pacers 300

San Antonio Spurs 300

Sacramento Kings 300

New Orleans Pelicans 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 2,25

Milwaukee Bucks 3,75

Miami Heat 5,50

Philadelphia 76ers 8,00

Chicago Bulls 12

Boston Celtics 25

Charlotte Hornets 25

Ny Knicks 33

Atlanta Hawks 33

Cleveland Cavaliers 33

Washington Wizards 40

Toronto Raptors 50

Indiana Pacers 75

Detroit Pistons 300

Orlando Magic 500

Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 3,50

Phoenix Suns 4,00

Utah Jazz 4,50

La Lakers 6,50

Memphis Grizzlies 12

Dallas Mavericks 15

Denver Nuggets 15

La Clippers 15

Minnesota Timberwolv 40

Portland Trail Blaze 75

San Antonio Spurs 100

Oklahoma City Thunde 150

Sacramento Kings 150

New Orleans Pelicans 150

Houston Rockets 250

Quote Antepost Basket NBA, i premi individuali

Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo agganciano Steph Curry nelle quote per l’mvp e attenzione perché dietro si avvicina anche Nikola Jokic per il bis.

Mvp Regular Season 2021/22

Embiid, Joel 3,50

Antetokounmpo, Giann 3,50

Curry, Stephen 3,50

Jokic, Nikola 4,75

Morant, Ja 15

Durant, Kevin 20

James, Lebron 33

Derozan, Demar 33

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,50

Barnes, Scottie 4,50

Cunningham, Cade 6,00

Wagner, Franz 10

Giddey, Josh 18

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Green, Draymond 2,25

Gobert, Rudy 2,25

Antetokounmpo, Giann 5,50

Jackson Jr., Jaren 20

Embiid, Joel 25

Sixth Man Of The Year 2021 / 2022

Herro, Tyler 1,15

Oubre Jr., Kelly 15

Harrell, Montrezl 33

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,35

Bridges, Miles 6,50

Garland, Darius 10

Murray, Dejounte 15

Bane, Desmond 33

Coach Of The Year 2021 / 2022

Williams, Monty 3,00

Donovan, Billy 4,00

Bickerstaff, Jb 5,00

Kerr, Steve 6,50

Jenkins, Taylor 6,50

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.