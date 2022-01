Pronostici Basket NBA: Joel Embiid nuovo favorito MVP secondo le quote antepost

Partite 31 Gennaio 2022 di Basket NBA. La settimana inizia con 8 partite in programma che siamo andati ad analizzare con quote e top trend, e al lunedì vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost.

Partite 31 Gennaio 2022: le quote e le sfide del lunedì di NBA

Vediamo le quote sui testa a testa di SNAI di questo lunedì con 8 partite in programma e i top trend per ogni sfida.

Cleveland Cavs – New Orleans Pelicans 1,24 – 3,65

I Cavaliers sono 11-4-1 ATS in casa, i Pelicans sono 7-15 ATS in trasferta ma 8-3 ATS nei precedenti contro Cleveland.

Indiana Pacers – La Clippers 1,70 – 2,00

I Pacers sono 2-5 ATS da favoriti, i Clippers sono 4-0 da underdog e 4-0 ATS in trasferta. I Clippers sono 5-0 ATS nei precedenti contro Indiana.

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 1,70 – 2,00

Gli Hawks sono 7-0 ATS nelle ultime partite, i Raptors sono 1-4 ATS dopo una vittoria.

Boston Celtics – Miami Heat 1,65 – 2,10

I Celtics sono 3-12-1 ATS nelle uscite dopo aver coperto l’handicap la partita precedente. Gli Heat sono 7-0 ATS dopo una sconfitta e 9-2 ATS negli ultimi viaggi a Boston.

New York Knicks – Sacramento Kings 1,47 – 2,55

I Knicks sono Under 5-1 in casa da favoriti, i Kings sono Under 4-1 in trasferta e Under 6-1 nei precedenti contro NY.

Partite 31 Gennaio 2022: le sfide NBA sulla costa Ovest

Houston Rockets – Gs Warriors 5,00 – 1,13

I Rockets sono Under 20-8-1 contro squadre con record vincente. I Warriors sono 6-2 contro squadre con record perdente e Under 12-5-1 negli ultimi viaggi a Houston.

Okc Thunder – Portland Blazers 2,30 – 1,55

I Thunder sono Under 4-1-1 nelle ultime partite, i Blazers sono Under 12-4 contro squadre con record perdente e Under 28-12-2 negli ultimi viaggi ad Oklahoma City.

Partite 31 Gennaio 2022: big match NBA, Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies

Matchup. I 76ers cercano la 5° vittoria di fila (14-3 nelle ultime 17) anche se hanno faticato più del previsto contro i Kings. I Grizzlies cercano invece il 4° successo consecutivo (12-3 a gennaio nonostante uno schedule difficile e dopo il già ottimo 12-4 di dicembre).

Linee. Grizzlies favoriti con -3.0 punti di handicap. Linea O/U 220.5 punti totali.

Top Players. Questa è la sfida tra Joel Embiid e Ja Morant. Il primo ha segnato 25+ punti in 17 partite di fila. Ja Morant ha segnato 30+ punti nelle ultime 6! I Grizzlies hanno vinto 126-91 a dicembre contro i 76ers nonostante l’assenza di Morant, ma anche per i 76ers era assente Embiid.

Statistiche. I 76ers sono 1-4 ATS dopo una vittoria, i Grizzlies sono 14-3 ATS in trasferta e 12-3 ATS da underdogs. I Grizzlies sono però 1-4 ATS negli ultimi viaggi a Philadelphia. I 76ers sono Under 10-4 in casa, i Grizzlies sono Over 4-1 da underdog e Over 5-2 dopo un giorno di pausa. Memphis è inoltre Over 5-2 negli ultimi viaggi a Wells Fargo Center.

Tutte le quote antepost aggiornate, sale ancora la quota dei Nets

Sale ancora la quota antepost per la vittoria finale dei Brooklyn Nets che rimangono favoriti per l’anello ma passano da @3.75 a @4.00. Dietro rimangono stabili i Golden State Warriors @6,00, i Phoenix Suns e i Milwaukee Bucks @7.00. Continua a scendere la quota dei Memphis Grizzlies che passano @33 a @25.

Continua il momento difficile degli Utah Jazz che infatti vedono salire la loro quota @13, raggiunti dai LA Lakers che invece tornano a calare leggermente, anche per via del ritorno positivo di Anthony Davis, anche se i risultati e la costanza latitano ancora, e Lebron James è ai box.

Nba 2021/22

Brooklyn Nets 4,00

Golden State Warrior 6,00

Phoenix Suns 7,50

Milwaukee Bucks 7,50

La Lakers 13

Utah Jazz 13

Miami Heat 13

Philadelphia 76ers 20

Memphis Grizzlies 25

Chicago Bulls 25

Denver Nuggets 33

La Clippers 33

Dallas Mavericks 40

Boston Celtics 50

Cleveland Cavaliers 50

Atlanta Hawks 66

Charlotte Hornets 75

Toronto Raptors 100

Minnesota Timberwolv 150

Washington Wizards 150

Ny Knicks 150

Portland Trail Blaze 150

San Antonio Spurs 300

Sacramento Kings 300

New Orleans Pelicans 300

Indiana Pacers 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Basket NBA: le quote antepost sui premi individuali

Joel Embiid mette la freccia, cala da @6.50 a @3.50 di quota in una sola settimana, ed ora è lui il grande favorito per il titolo di mvp. Sembra quasi irrispettosa la quota @50.00 per Chris Paul e per la stagione che sta giocando (dopo le Finals già raggiunte nel 2021).

Si riaccende la sfida per il Miglior Difensore dell’anno, con Draymond Green e Rudy Gobert alla pari @2.25 e curiosamente entrambi in infermeria. Dietro irrompe Jaren Jackson Jr @20.00 che a gennaio viaggia a più di 3,5 stoppate a sera.

Mvp Regular Season 2021/22

Embiid, Joel 3,00

Antetokounmpo, Giann 4,00

Curry, Stephen 4,00

Jokic, Nikola 5,00

Morant, Ja 13

Durant, Kevin 25

Derozan, Demar 33

James, Lebron 33

Booker, Devin 40

Paul, Chris 50

Doncic, Luka 50

Harden, James 75

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,50

Barnes, Scottie 5,00

Cunningham, Cade 6,00

Wagner, Franz 12

Giddey, Josh 20

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Green, Draymond 2,25

Gobert, Rudy 2,25

Antetokounmpo, Giann 6,00

Jackson Jr., Jaren 20

Embiid, Joel 25

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,35

Bridges, Miles 6,50

Garland, Darius 10

Murray, Dejounte 15

Bane, Desmond 33

Allen, Jarrett 40

Herro, Tyler 50

Coach Of The Year 2021 / 2022

Williams, Monty 2,75

Donovan, Billy 5,00

Bickerstaff, Jb 5,00

Jenkins, Taylor 6,50

Kerr, Steve 6,50

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.