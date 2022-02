Statistiche Basket NBA: crollo dei Washington Wizards, peggior squadra su cui scommettere

Partite 1 Febbraio 2022 di Basket NBA, un martedì da 7 sfide che siamo andati ad analizzare, col big match Phoenix Suns-Brooklyn Nets a chiudere la nottata, ma come sempre al martedì ci concentriamo anche sulle statistiche più interessanti per il betting sulla grande pallacanestro americana.

Risultati Basket NBA su Betting Maniac

Oggi iniziamo dai risultati della notte con una grande chiusura di un mese positivo con le scommesse NBA. Entra nel nostro VIP BETTING MANIAC per non perderti le nostre analisi, tutti i contenuti e le giocate.

Partite 1 Febbraio 2022: le partite sulla costa Est

Vediamo le quote sui testa a testa proposte da SNAI e i top trend statistici sulle partite di questa notte.

01:00 Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 1,73 – 2,00

I Pistons sono 6-1 ATS in casa e 4-0 ATS dopo un giorno di pausa. I Pelicans sono 1-4 ATS in back to back. New Orleans è però 7-2 ATS negli ultimi viaggi a Detroit.

01:30 Milwaukee Bucks – Washington Wizards 1,10 – 5,75

I Bucks sono Over 4-1 in casa, i Wizards sono Over 6-2 in trasferta da underdogs e Over 8-1 nei precedenti contro Milwaukee.

01:30 Toronto Raptors – Miami Heat 1,60 – 2,15

I Raptors sono 6-1 ATS in back to back e 10-2 ATS in casa. Gli Heat sono invece 1-4 ATS in back to back ma 6-2 ATS negli ultimi viaggi a Toronto.

02:00 Chicago Bulls – Orlando Magic 1,13 – 5,25

I Bulls sono Under7-2 in casa contro squadre sotto al 40% di vittorie in trasferta. I Magic sono Under 4-1 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali e Under37-16 nei precedenti contro i Bulls (Under 8-1 negli ultimi viaggi a Chicago).

Partite 1 Febbraio 2022: i match della costa Ovest

02:00 Minnesota Twolves – Denver Nuggets 1,65 – 2,10

I Timberwolves sono Over 20-7 nelle ultime partite e Over 7-1 da favoriti. I Nuggets sono Over 11-3 da underdogs ma Under 6-1 negli ultimi viaggi in Minnesota.

02:30 San Antonio Spurs – Gs Warriors 2,15 – 1,63

GliSpurs sono Under 5-2 in casa, i Warriors sono Under 31-15 in trasferta e Under 18-8-1 da favoriti. Golden State è Under 5-1 negli ultimi viaggi a San Antonio.

Partite 1 Febbraio 2022: big match Phoenix Suns-Brooklyn Nets

Matchup. Altro big match per i Nets reduci da 4 sconfitte e che hanno vinto solo 6 delle ultime 17 partite mentre i Suns ne hanno vinte 10 di fila e hanno il miglior record NBA. Per i Nets pesa l’assenza di Kevin Durant ma dovrebbe rientrare James Harden che non ha giocato l’ultima a Golden State dove si è infortunato anche LaMarcus Aldridge. I Suns hanno giocato 8 partite senza Deandre Ayton ma non sembrano soffrire la mancanza del lungo.

Linee. Suns favoriti con -7.0 punti di handicap mentre la linea O/U si gioca a 227.0 punti totali.

Top Players. Ai Nets non sono bastati 32 punti di Kyrie Irving contro i Warriors. In 8 partite Irving ha segnato 24,5 punti di media. Per i Suns Chris Paul continua a giocare da dio e ha sfiorato la tripla doppia con 20 punti, 19 assist e 8 rimbalzi, con Devin Booker sempre miglior marcatore (28 punti). Nel precedente di novembre a Brooklyn vinsero 113-107 i Suns con altri 30 punti di Booker mentre ai Nets non bastarono i 39 punti di KD, in una serata da tripla doppia per Harden (12+13+14).

Statistiche. I Nets sono 5-11-1 ATS nelle ultime partite ma sono anche 5-1 ATS negli ultimi viaggi a Phoenix. I Suns sono Over 15-7 dopo un giorno di riposo. I Nets sono Over 9-2 negli ultimi viaggi a Phoenix.

Statistiche stagionali Basket NBA

Nell’ultima settimana il trend forte sugli handicap (ATS) è quello delle squadre favorite in casa che hanno coperto il 60.6% delle linee (23-16 ATS). Gli ultimi 7 giorni hanno visto il 55.8% di partite chiuse con Over. Qui sotto vediamo il recap stagionale su tutte le partite andate finora in archivio.

Betting Stats: disastro Wizards. Washington peggior squadra su cui puntare

I Memphis Grizzlies (34-19 ATS) si riprendono il primato come miglior squadra su cui puntare col 64.1% di partite coperte. Scavalcati gli Oklahoma City Thunder (30-17-2 ATS) che rimangono sorprendenti e davanti ai Cleveland Cavaliers (30-19 ATS).

Abbiamo una nuova peggior squadra come rendimento nelle scommesse, i Washington Wizards (19-29-1 ATS) con un 1-9 ATS nelle ultime partite. Seguono sempre i LA Lakers (21-30 ATS), i Denver Nuggets (20-28-1 ATS) e i Brooklyn Nets (20-28-1 ATS), top team che non stanno di certo ripagando gli scommettitori.

I Miami Heat (O/U 32-19) si confermano la miglior squadra da Over. Dietro salgono i Minnesota Timberwolves (O/U 29-21) in questa statistica dopo aver segnato 7 Over nelle ultime 8 partite. Confermato il 3° posto dei LA Lakers (O/U 28-22-1). Nessuna novità per la miglior squadra da Under, i Dallas Mavericks (O/U 17-33-1) seguiti dai Golden State Warriors (O/U 19-31-1) e dai Cleveland Cavaliers (O/U 19-32).

Oggi vi lasciamo con le statistiche speciali. Nei Primi Quarti nessuno ha il rendimento dei Cleveland Cavaliers (34-16 ATS, +3,34 punti) mentre in questa statistica i peggiori sono i NY Knicks (19-30-1 ATS, -1.56 punti). Sempre parlando di Primi Quarti, i Brooklyn Nets (O/U 29-19-2, 58.4 punti totali di media) sono la miglior squadra da Over negli inizi di partita mentre per gli Under ci sono i Phoenix Suns (O/U 18-31, 54,8 punti).

Nei Primi Tempi puntate anche in questo caso sui Cleveland Cavaliers (34-16 ATS, +4,36 punti) e il loro straordinario rendimento all’intervallo, specialmente quando giocano in casa (17-7 ATS, +6,67 punti). Viceversa i peggiori anche qui sono i Washington Wizards (16-30-3 AS, -3.2 punti) con un tremendo 6-16 ATS (-5.33) in trasferta. Non ci crederete ma la miglior squadra da Over nei primi tempi è quella dei Denver Nuggets (O/U 32-16-1, 112.1 punti totali di media) con un O/U 9-1 (121.0 punti) nelle ultime 10 partite. I migliori da Under qui sono i Golden State Warriors (O/U 18-30-2) che vanno all’intervallo con soltanto 108.3 punti totali di media.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.