Pronostici Basket NBA: le migliori prestazioni giocatori del 2 febbraio con 9 partite in programma

Partite 2 Febbraio 2022 di Basket NBA. Sono in tutto 9 i match in programma nella notte, con Utah Jazz-Denver Nuggets che è la sfida più interessante a Ovest. Come ogni mercoledì analizziamo tutte le partite della grande pallacanestro americana, dal punto di vista delle prop bet, ovvero fornendovi statistiche e spunti per le scommesse sulle prestazioni personali dei giocatori.

Partite 2 Febbraio 2022: Prop shop delle prime partite sulla costa Est

Indiana Pacers – Orlando Magic 1,47 – 2,50

Pacers con gli uomini contati (in dubbio Domantas Sabonis, Goga Bitadze, Oshae Brissett, out Malcolm Brogdon, T.J. McConnell, Myles Turner e T.J. Warren). Caris LeVert diventa l’uomo chiave che ci ha mandato in cassa con i 7 Rimbalzi e 9 Assist, quindi attenzione alla sua linea Rimbalzi+Assist e non solo sui punti nella sfida interna di oggi contro i Magic che sono in back to back e hanno una difesa modesta in molti fondamentali.

Philadelphia 76ers – Washington Wizards 1,16 – 4,75

I 76ers dovrebbero ritrovare Joel Embiid ma rimangono 20° a rimbalzo. I Wizards sono allo sbando ma ieri siamo andati in cassa con altri 11 rimbalzi di Kyle Kuzma che potrebbe andare in doppia cifra anche oggi, con Washington che oltre a Beal ha perso Thomas Bryan ieri per infortunio. In 2 precedenti stagionali contro Philadelphia Kuzma ha portato giù 16+10 rimbalzi.

Boston Celtics – Charlotte Hornets 1,48 – 2,50

Marcus Smart ha servito 7 assist nell’ultima partita contro Miami dopo i 12 con New Orleans. Gli Hornets sono tra le squadre che concedono più ritmo, gioco e punti agli avversari. Occhio agli assist di Smart anche se bisognerà valutate la linea (5 assist per Smart nell’unico precedente stagionale che ha giocato contro Charlotte).

New York Knicks – Memphis Grizzlies 2,25 – 1,57

Ja Morant ha segnato 30+ punti in 7 partite di fila (record di franchigia per i Grizzlies), tenendo una media di 35,4 punti in questo arco di tempo. Ha chiuso il mese di gennaio con 29.1 punti a sera. Segnaliamo anche Desmond Bane con 20.8 punti di media nelle ultime 12.

Partite 2 Febbraio 2022: Prop shop delle sfide di Western Conference

Houston Rockets – Cleveland Cavs 2,10 – 1,65

Senza Garland e Markannen, per i Cavaliers attenzione ai lunghi. I Rockets sono tra le squadre che concedono più punti in area e ai centri avversari, oltre ad essere 21° a rimbalzo, 30° come punti concessi e 29° anche come percentuale al tiro per gli avversari (47.5%). Jarrett Allen ha segnato 6 doppie doppie nelle ultime 8 partite.

Dallas Mavericks – Okc Thunder 1,10 – 6,00

Thunder senza la loro stella d’attacco (Shai Gilgeous-Alexander) ma il rookie Josh Giddey è diventato il più giovane di sempre dai tempi di LeBron a raggiungere i 500 punti, 200 rimbalzi e 200 assist in NBA, gli sono bastate 44 partite. Oggi sfida una delle migliori difese, quella dei Mavs, a cui però ha segnato una delle triple doppie che annovera già nella sua giovane carriera, esattamente un mese fa (17+13+14).

Sacramento Kings – Brooklyn Nets 2,40 – 1,50

James Harden è tornato ma impreciso al tiro, KD è out ed anche in questa trasferta attenzione a Kyrie Irving per i Nets che però con lui in campo hanno un record negativo di 4-5. Irving in queste 9 partite ha segnato 24.7 punti di media ma oggi sfida la modesta difesa dei Kings, 29° come punti (114.7) e 28° come percentuale al tiro concessa agli avversarti (47.3%).

La Lakers – Portland Blazers 1,60 – 2,25

Con LeBron ancora in dubbio, i riflettori e le speranze dei Lakers sono rivolte ancora ad Anthony Davis, protagonista con 27 punti assieme a Malik Monk (33 punti e 10 rimbalzi) che però non sono bastati ad evitare un altra sconfitta ai gialloviola. A peggiorare le cose ci sono le notizie su LeBron ancora in dubbio, e per oggi sono in forse anche Davis e Monk.

Big match Utah Jazz-Denver Nuggets

Matchup. Tutte e due hanno sfidato Minnesota nell’ultima partita e hanno perso. La situazione più critica è però quella dei Jazz che hanno perso le ultime 5 partite e hanno gli uomini contati viste le assenze pesanti di Mitchell, Gobert e Ingles, e ora si aggiunge anche Whiteside in dubbio ed House nel protocollo covid. I Nuggets sono in back to back dopo la sconfitta di ieri in Minnesota, anche se prima ne avevano vinte 5 di fila e stanno decisamente meglio di Utah che però si è aggiudicata tutte e 3 le prime sfide stagionali (3-0 ATS, O/U 2-1 per i Jazz).

Linee. Nonostante le assenze i Jazz aprono leggermente favoriti a -1.5. Linea O/U a 226,5 punti totali.

Top Players. Ieri Nikola Jokic ha chiuso con 21 punti, 16 rimbalzi e 8 assist. In 3 sfide stagionali contro i Jazz il serbo ha sempre dominato con 25+15+14, 26+21+11 e 24+6+6. Indovinate qual è l’unica partita in cui i Jazz non avevano Gobert in campo? Ovviamente quella della tripla doppia da 26 punti, 21 rimbalzi e 11 assist, con Jokic che anche oggi potrebbe fare la differenza (se giocherà, al momento è dato in campo ma è presto e in back to back non si può mai sapere).

Statistiche. I Jazz sono 5-15-1 ATS in casa ma 15-5-1 ATS dopo due giorni di pausa mentre i Nuggets sono 0-5-1 ATS in back to back e 2-5-1 ATS in trasferta. Denver è inoltre 4-13 ATS negli ultimi viaggi nello Utah. I Jazz sono Under 4-0 in casa, i Nuggets sono Over 9-2 nelle ultime partite, Over 5-1 in back to back e pure Over 47-22-1 dopo una sconfitta. I Nuggets sono anche Over 4-0 negli ultimi viaggi alla Vivint Arena.

