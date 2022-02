Pronostici Basket NBA: derby di LA senza tante stelle per Clippers-Lakers

Partite 3 Febbraio 2022, ci attendono 6 sfide di Basket NBA per questo giovedì notte e la sfida più attesa è certamente il derby di Los Angeles tra Clippers-Lakers anche se probabilmente mancheranno le stelle principali da una parte e dall’altra. Sicuramente out Paul George (oltre a Kawhi Leonard ovviamente, ed è in forse anche Zubac) per i Clippers mentre i Lakers anche ieri hanno giocato senza Lebron James che rimane in dubbio.

Risultati scommesse NBA

Partite 3 Febbraio 2022: le partite sulla costa Est

Vediamo le quote sui testa a testa proposte da SNAI e i top trend statistici sulle partite di questa notte.

01:00 Detroit Pistons – Minnesota Twolves 3,15 – 1,30

I Pistons sono 6-2 ATS nelle ultime partite in casa mentre i Timberwolves hanno un tremendo 0-7 ATS nelle scommesse sulle recenti trasferte, oltre al 3-8 ATS nei precedenti contro Detroit.

01:30 Atlanta Hawks – Phoenix Suns 2,65 – 1,40

Gli Hawks sono Under 4-1 nelle ultime partite e Under 6-2 quando giocano in casa da underdogs. I Suns sono Under 5-1 in trasferta e Under 6-2 negli ultimi viaggi ad Atlanta.

01:30 Toronto Raptors – Chicago Bulls 1,53 – 2,35

I Raptors sono 13-3 ATS Inn casa (8-0 ATS in casa contro squadre con record esterno vincente). I Bulls sono 2-6-1 ATS in trasferta ma dominano 21-7 ATS nelle scommesse sugli ultimi precedenti contro Toronto.

Partite 3 Febbraio 2022: le sfide sulla costa Ovest

02:30 San Antonio Spurs – Miami Heat 2,65 – 1,42

Gli Spurs sono 1-6 ATS da underdog e 1-4 ATS in casa. Gli Heat sono 7-2 ATS dopo una sconfitta e 4-1-1 ATS nei precedenti contro San Antonio.

04:00 Gs Warriors – Sacramento Kings 1,07 – 7,00

I Warriors sono 4-1-1 ATS nelle ultime partite e giocano in casa dove vantano un ottimo 23-9-2 ATS. I Kings sono 2-10 ATS in trasferta ma attenzione al 8-2 ATS di Sacramento negli ultimi viaggi a Golden State.

Big Match: LA Clippers-LA Lakers

Matchup. I Lakers hanno giocato e vinto ieri contro i Blazers, di rientro in casa, mettendo così fine ad una serie di 3 sconfitte in trasferta a Est anche se i gialloviola si apprestano a giocare la 5° partita di fila, quella del derby di LA, senza LeBron James. I Clippers non se la passano meglio con le assenze delle due principali stelle e Zubac in dubbio, e hanno perfino perso 116-122 nell’Indiana contro una squadra a pezzi come i Pacers.

Linee. Clippers favoriti con -3.0 punti di handicap. Linea O/U a 217.5 punti totali.

Top Players. Ieri Anthony Davis ha dominato con 30 punti contro i Blazers (su 99 totali dei Lakers, quasi un terzo) e ha tenuto una media di 29.3 punti nelle ultime 3 partite. Dall’emergenza dei Clippers sta emergendo un Amir Coffey da 15,3 punti e 4,2 rimbalzi di media dal 9 gennaio ad oggi, compresa la recente prova da 27 punti (top scorer) contro i Pacers. Nel precedente di dicembre i Clippers vinsero 119-115 e il miglior realizzatore non fu Paul George (19), ma Marcus Morris con 21 punti e un 6/9 da tre mentre ai Lakers non bastarono 27 punti e 10 rimbalzi di Anthony Davis (23 LeBron), con un Russell Westbrook fermo a 10 punti ma anche 9 assist e solo 2 palle perse.

Statistiche. I Clippers sono 4-0 ATS dopo una vittoria ma 1-7 ATS quando giocano in casa da favoriti. I Lakers sono 4-0 ATS in back to back ma 0-5 ATS nei precedenti contro i Clippers. I Clippers sono Under 17-8 dopo una sconfitta e Under 5-2-1 nei precedenti derby contro i Lakers che però sono Over 9-4 nelle ultime partite, con un calo della difesa rispetto allo scorso anno, e anche la difesa dei Clippers non ha fatto una bella figura nell’ultima prestazione nell’Indiana.

