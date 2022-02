Pronostici Basket NBA: sale ancora la quota dei Nets, i Suns si avvicinano per l’anello

Partite 7 Febbraio di Basket NBA. La settimana inizia con 5 sfide in programma ma come ogni lunedì vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost con le variazioni più interessanti, come quella dei favoriti Brooklyn Nets che continuano a salire, complici anche i rumors sulla trade di James Harden, mentre i Phoenix Suns sono i nuovi avversari principali da Ovest.

Partite 7 Febbraio: Grande inizio di NBA LANE

La nuova rubrica su Youtube dedicata a Basket NBA e College Basket, è iniziata benissimo. Siamo in onda ogni sabato, non perdete la prossima puntata.

NBA:

Suns -8 a Washington WIN

Dinwiddie under, problemi in spogliatoio WIN

Bazley ancora 37+ minuti e 18+7 mancando la DD di poco LOSE

Davion Mitchell altri 17 punti WIN

Bam Adebayo altra super prestazione 20+12+3 WIN

Tyrese Maxey WIN

Joel Embiid WIN

Philadelphia primo quarto WIN

NCAA:

Illinois ML @ Indiana WIN

Duke -3,5 @ North Carolina WIN

Kentucky ML @ Alabama WIN

Partite 7 Febbraio: la settimana di Basket NBA inizia con 5 sfide

Vediamo le quote testa a testa di SNAI e per ogni partita anche i top trend statistiche per le scommesse.

01:00 Charlotte Hornets – Toronto Raptors 2,10 – 1,67

Gli Hornets sono 0-5 ATS in casa, i Raptors sono 20-6 ATS nelle ultime partite con anche un 4-1 ATS nelle recenti trasferte. Toronto è però 5-12 ATS negli ultimi viaggi a Charlotte.

01:00 Washington Wizards – Miami Heat 2,80 – 1,38

I Wizards sono la peggior squadre come rendimento nelle scommesse con 8-21-1 ATS nelle ultime partite e 0-5 ATS in trasferta. Gli Heat sono 6-2 ATS da favoriti e 26-11-2 ATS negli ultimi viaggi a Washington.

02:00 Okc Thunder – Gs Warriors 6,75 – 1,07

I Thunder sono Under 5-1-1 dopo una sconfitta, i Warriors sono Under 20-6 in trasferta da favoriti e Under 21-6 nei precedenti contro i Thunder (Under 6-2 negli ultimi viaggi ad Oklahoma City).

03:00 Utah Jazz – New York Knicks 1,22 – 3,85

I Jazz sono 15-6-1 ATS dopo due giorni di pausa e i Knicks sono 2-6 ATS in trasferta e 0-4 ATS da underdogs. I Knicks sono però 25-7 ATS nei precedenti contro i Jazz (12-4 ATS negli ultimi viaggi nello Utah).

Partite 7 Febbraio: big match Chicago Bulls-Phoenix Suns

Matchup. I Bulls giocano in back to back dopo la sconfitta interna contro i 76ers dove non sono stati in grado ancora una volta di contenere Embiid. Oggi arriva la squadra col miglior record NBA, i Suns che hanno vinto 12 delle ultime 13 partite. Per Chicago pesano le assenze di Zach LaVine, Coby White e Lonzo Ball mentre i Suns hanno ritrovato un Deandre Ayton da 20 punti e 16 rimbalzi in appena 24 minuti.

Linee. Bulls sfavoriti con +7,5 di punti in appoggio mentre la linea O/U si gioca a 229.0 punti totali.

Top Players. Ieri ai Bulls non sono bastati 45 punti in 41 minuti di DeMar DeRozan con anche 9 rimbalzi e 7 assist e ha tenuto una media di 32,3 punti nelle ultime 10 partite. Chris Paul sempre monumentale alla guida dei Suns e miglior assist-man della lega con 10.4 assist a sera.

Statistiche. I Bulls sono 3-7 ATS da underdogs, i Suns sono 6-1 ATS in trasferta e 5-2 ATS negli ultimi viaggi a Chicago. I Bulls arrivano da 6 over consecutivi e sono Over 8-0 in back to back. I Suns sono Over 17-8 dopo un giorno di pausa e Over 29-14 dopo una vittoria in doppia cifra.

Tutte le quote antepost aggiornate, sale ancora la quota dei Nets, si avvicinano i Suns

Anche nell’ultima settimana la quota dei favoriti per l’anello Brooklyn Nets @4.50, complici anche i rumors su un eventuale trade di James Harden su cui coach Steve Nash è arrivato a spargere acqua sul fuoco. I Phoenix Suns agganciano i Golden State Warriors come principale avversario a Ovest, poi arrivano i campioni in carica, i Milwaukee Bucks. Con Utah Jazz e Miami Heat @12 si sale in doppia cifra. Calano molto anche i Philadelphia 76ers @15 che la settimana scorsa si giocavano @20. Risalgono invece da 13 fino @15 i LA Lakers.

Nba 2021/22

Brooklyn Nets 4,50

Phoenix Suns 6,00

Golden State Warrior 6,00

Milwaukee Bucks 7,50

Utah Jazz 12

Miami Heat 12

La Lakers 15

Philadelphia 76ers 15

Memphis Grizzlies 25

Chicago Bulls 25

Denver Nuggets 33

La Clippers 33

Dallas Mavericks 40

Cleveland Cavaliers 50

Boston Celtics 50

Atlanta Hawks 66

Charlotte Hornets 75

Toronto Raptors 100

Portland Trail Blaze 150

Minnesota Timberwolv 150

Washington Wizards 150

Ny Knicks 150

New Orleans Pelicans 300

Indiana Pacers 300

San Antonio Spurs 300

Sacramento Kings 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 2,50

Milwaukee Bucks 4,00

Miami Heat 6,50

Philadelphia 76ers 6,50

Chicago Bulls 13

Boston Celtics 20

Cleveland Cavaliers 25

Charlotte Hornets 25

Ny Knicks 33

Toronto Raptors 33

Atlanta Hawks 33

Washington Wizards 50

Indiana Pacers 75

Detroit Pistons 500

Orlando Magic 750

Western Conference 2021/22

Phoenix Suns 3,25

Golden State Warrior 3,25

Utah Jazz 5,00

La Lakers 7,50

Memphis Grizzlies 13

Denver Nuggets 13

La Clippers 18

Dallas Mavericks 18

Minnesota Timberwolv 40

Portland Trail Blaze 75

San Antonio Spurs 100

Sacramento Kings 100

New Orleans Pelicans 100

Oklahoma City Thunde 150

Houston Rockets 250

Joel Embiid sempre più favorito per l’mvp

Joel Embiid si conferma il favorito per il titolo di mvp ma dietro Nikola Jokic scavalca Giannis Antetokounmpo per quello che sarebbe un grande bis. Si raffredda il nome di Steph Curry che sale da 4 a @5, al contrario di Ja Morant che rimane caldissimo e passa da 13 a @10 volte la posta.

Stessa cosa per DeMar Derozan che passa da 33 a @25 ma io mi soffermo sempre sulla quota esagerata per Chris Paul. Io @50 volte la posta un cippino lo consiglio ogni settimana. In molte proiezioni CP3 sta tra i giocatori in top-5 per il titolo di miglior giocatore della stagione regolare, e per come sta giocando, alla sua età e con questa continuità, lo meriterebbe.

In settimana Rudy Gobert ha messo definitivamente la freccia su Draymond Green fermo in infermeria per il miglior difensore dell’anno, titolo che ogni stagione vede il francese tra i protagonisti. Io segnalo la quota dimezzata in una sola settimana di Jared Jackson Jr che vi avevo già segnalato lunedì scorso a 20 volte la posta, questa settimana lo ritroviamo @10.

Ja Morant domina la lavagna del giocatore più migliorato, una lavagna in cui troviamo anche un suo compagno che sta facendo molto meglio del previsto a Memphis quest’anno, Desmond Bane @40. Monty Williams stacca decisamente tutti per il miglior allenatore dell’anno. Lo giochiamo @1.65 oggi, in ulteriore calo dal 2.75 della settimana scorsa.

Quote antepost sui premi individuali

Mvp Regular Season 2021/22

Embiid, Joel 3,00

Jokic, Nikola 3,50

Antetokounmpo, Giann 4,00

Curry, Stephen 5,00

Morant, Ja 10

Booker, Devin 20

Derozan, Demar 25

James, Lebron 33

Durant, Kevin 33

Paul, Chris 50

Doncic, Luka 50

Harden, James 75

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,30

Cunningham, Cade 6,50

Barnes, Scottie 7,50

Wagner, Franz 15

Giddey, Josh 33

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Gobert, Rudy 2,25

Green, Draymond 3,00

Antetokounmpo, Giann 5,00

Jackson Jr., Jaren 10

Embiid, Joel 15

Sixth Man Of The Year 2021 / 2022

Herro, Tyler 1,05

Oubre Jr., Kelly 15

Brunson, Jalen 40

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,25

Bridges, Miles 7,50

Garland, Darius 12

Murray, Dejounte 18

Bane, Desmond 40

Herro, Tyler 50

Allen, Jarrett 50

Coach Of The Year 2021 / 2022

Williams, Monty 1,65

Bickerstaff, Jb 4,50

Donovan, Billy 8,50

Jenkins, Taylor 8,50

Kerr, Steve 10

Spoelstra, Erik 10

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.