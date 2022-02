Statistiche Basket NBA: allarme Nets e Trail Blazers anche nelle scommesse

Partite 9 Febbraio 2022, andiamo a vedere le analisi delle 6 partite in programma oggi, col big match Utah Jazz-Golden State Warriors. Come sempre al mercoledì ci concentriamo anche sulle statistiche più importanti per il betting sul Basket NBA.

Partite 9 Febbraio 2022: le partite sulla costa Est

Vediamo le quote sui testa a testa proposte da SNAI e i top trend statistici sulle partite di questa notte.

01:00 Cleveland Cavs – San Antonio Spurs 1,42 – 2,70

I Cavaliers sono Under 21-7 in casa e Under 5-0 dopo due giorni di pausa. Gli Spurs sono Under 6-0 dopo una vittoria e Under 5-1 da underdog.

01:30 Charlotte Hornets – Chicago Bulls 2,00 – 1,75

Gli Hornets sono 8-3 ATS in casa da underdogs. I Bulls sono 1-3-1 ATS in trasferta da favoriti e 2-5 ATS negli ultimi viaggi a Charlotte.

Partite 9 Febbraio 2022: le partite sulla costa Ovest

02:00 Okc Thunder – Toronto Raptors 5,25 – 1,14

I Thunder sono Under 7-3-1 nelle ultime partite e Under 5-2 dopo una iorno di pausa. I Raptors sono Under 8-1 in trasferta ma Over 8-3-1 nei precedenti contro OKC.

04:00 Portland Blazers – La Lakers 4,75 – 1,17

I Trail Blazers sono 0-6 ATS nelle ultime partite e 1-4 ATS in back to back. I Lakers sono 4-1 ATS nelle ultime partite e 5-0 ATS in trasferta oltre al 6-1 ATS dopo una sconfitta. I Lakers sono 6-1 ATS negli ultimi viaggi a Portland.

04:00 Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves

I Kings sono 6-17-1 ATS nelle uscite dopo aver concesso 125+ punti la partita precedente. I Timberwolves sono 5-0 ATS nelle ultime partite e 4-0-1 ATS nei precedenti contro i Kings.

Partite 9 Febbraio 2022: big match Utah Jazz-Golden State Warriors

Matchup. I Warriors hanno vinto le ultime 9 partite ma anche i Jazz sembrano aver superato il momento difficile con le ultime 3 vittorie interne dopo un gennaio da 4-12. Nel doppio confronto di gennaio sono però arrivate 2 vittorie dei Warriors, sia in casa (94-92) che in trasferta (123-116) sui Jazz.

Linee. I Jazz sono favoriti con -2.0 punti di handicap. Linea O/U salita da 221,5 a 224.5 punti totali.

Top Players. Il rientro di Donovan Mitchell è stato determinante per i Jazz, con Spida che ha segnato 32 punti, 7 rimbalzi e 6 assist con anche 4 palle rubate nell’ultima contro i Knicks. Da segnalare anche Udoka Azubuike che sta avendo minuti extra viste le indisponibilità di Rudy Gobert ed Hassan Whiteside. Azubuike ha chiuso con 14 rimbalzi (6 offensivi) e anche 3 stoppate contro NYK. Per i Warriors i nomi sono i soliti, Klay Thompson che continua a migliorare ma oggi dovrebbe rimanere a riposo (in dubbio anche Kevon Looney) e Steph Curry vicino alla tripla doppia con 18 punti, 10 assist e 9 rimbalzi ad OKC.

Statistiche. I Jazz sono 3-12-1 ATS in casa e 1-8-1 ATS dopo un giorno di pausa. I Warriors sono 3-1-1 ATS in trasferta e 11-5 ATS da underdogs. Golden State è 3-0-1 ATS nei precedenti contro Utah. I Jazz sono Under 7-0 in casa ma sono Over 8-1 nei precedenti contro Golden State.

Statistiche stagionali Basket NBA

Negli ultimi 7 giorni un dato salta all’occhio, l’impressionante 18-7-1 ATS per i favoriti in trasferta che hanno coperto il 72% delle linee. Nell’ultima settimana abbiamo avuto anche una leggera prevalenza di partite da Over (52.9%). Di seguito ecco i dati stagionali complessivi aggiornati.

Betting Stats: allarme Brooklyn Nets e Portland Trail Blazers

I Memphis Grizzlies (37-19 ATS) si confermano la miglior squadra su cui scommettere col 66% di linee coperte in stagione. Seguono gli Oklahoma City Thunder (32-18-3 ATS) e i Cleveland Cavaliers (32-20-2 ATS). Momento favorevole per i Toronto Raptors (31-21 ATS) che arrivano da un 6-0 ATS nelle ultime partite.

La peggior squadra su cui puntare è quella dei Brooklyn Nets (20-33-1 ATS) che peggiorano pure il rendimento dei Washington Wizards (20-32-1 ATS). In crollo anche i Portland Trail Blazers (21-33-1 ATS) che hanno perso anche McCollum.

I Miami Heat (O/U 34-21) sono la miglior squadra da Over davanti ai Minnesota Timberwolves (O/U 32-22) e ai LA Lakers (O/U 31-23-1). Per gli Under dirigersi sempre verso i Dallas Mavericks (O/U 18-36-1), seguiti dai New Orleans Pelicans ((O/U 20-32-2) e dai Cleveland Cavaliers (O/U 20-34).

I Golden State Warriors stanno vincendo con +8.33 punti, e questo è il miglior margine medio, davanti anche a Phoenix Suns (+7.61) e Utah Jazz (+6,07). Al 4° posto salgono quasi a sorpresa i Boston Celtics (+4,66) in questa statistica dove invece i peggiori sono i Detroit Pistons (-9.78), seguiti da Houston Rockets (-8.76) ed Orlando Magic (-7.95).

