Pronostici Basket NBA: le migliori prestazioni giocatori del 10 febbraio con Suns-Bucks

Partite 10 Febbraio di Basket NBA. I riflettori sono puntati sulla trade deadline e la notizia dello scambio Harden-Simmons tra Brooklyn e Philadelphia, ma ci sono comunque 7 partite da giocare nella notte, tra cui il big match Suns-Bucks, rematch delle ultime Finals. Al giovedì ci occupiamo di prop bet, le prestazioni giocatori.

Partite 10 Febbraio: le partite a Est

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 6,00 – 1,11

Ja Morant ha segnato 30+ punti in 9 delle ultime 10 partite per i Grizzlies. Jaren Jackson Jr ha segnato 24,3 punti con 9.0 rimbalzi di media nelle ultime 3 partite.

Washington Wizards – Brooklyn Nets 1,60 – 2,20

Kyle Kuzma sta tenendo una media di 8.7 rimbalzi, un numero salito a 9.9 nelle ultime 21 partite. I Nets sono 27° come efficenza a rimbalzo.

Partite 10 Febbraio: le partite sulle costa Ovest

New Orleans Pelicans – Miami Heat 2,45 – 1,50

Per i Pelicans ci dovrebbe essere il debutto di CJ McCollum arrivato da Portland, porta in dote 20.5 punti di media con 4,5 assist. Per la sua prima a New Orleans ha una linea di 19.5 punti.

Houston Rockets – Toronto Raptors 3,35 – 1,30

Altri 27 punti e 16 rimbalzi per Pascal Siakam alla 5° doppia doppia nelle ultime 6 partite.

Dallas Mavericks – La Clippers 1,35 – 3,00

Luka Doncic arriva da una prova da 33 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, 5° volta nelle ultime 6 partite in cui segna 30+ punti.

Gs Warriors – New York Knicks 1,19 – 4,25

Rientra Klay Thompson che non ha giocato ieri nella pessima sconfitta dei Warriors nello Utah. Thompson sta segnando 18.7 punti col 44,7% da tre in 6 partite.

Big Match Phoenix Suns-Milwaukee Bucks

Matchup. Le due squadre arrivano rispettivamente da 3 vittorie (Suns) e 4 vittorie (Bucks) consecutive e per la prima volta si trovano di fronte dalle Finals dello scorso anno.

Linee. Suns favoriti con -3.0 punti di handicap. Linea O/U 233,0 punti totali.

Top Players. Devin Booker ha segnato 28.2 punti di media nelle 6 partite delle scorsa Finals contro i Bucks, con 2 prestazioni sopra ai 40 punti. L’MVP delle Finals che si è portato a casa l’anello è stato però Giannis Antetokounmpo con 35,2 punti, 13.2 rimbalzi e 5.0 assist a sera, inclusa un epica prova da 50 punti. Di recente il greco ha demolito anche i Lakers martedì scorso con 44 punti (17/20 al tiro).

Statistiche. I Suns sono 1-4 ATS nelle uscite dopo aver coperto l’handicap la partita precedente. I Bucks sono 4-0 ATS nelle ultime partite ma 1-5 ATS in trasferta da underdogs. I Bucks sono inoltre 1-5 ATS negli ultimi viaggi a Phoenix. I Suns sono Over 4-1 nelle ultime partite, i Bucks sono Over 4-1 in trasferta e Over 5-0 negli ultimi viaggi in Arizona.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.