Pronostici Basket NBA: le partite di venerdì e gli aggiornamenti dopo la trade deadline

Partite 11 Febbraio di Basket NBA, un venerdì da 7 partite col big match più interessante che vede contro Boston Celtics-Denver Nuggets ma nella rubrica di oggi diamo un primo sguardo anche alla trade dead line e ai cambi importanti che ci sono stati in questa finestra di mercato, su tutti quello tra Harden e Simmons, con il Barba che raggiunge Embiid a Philadelphia mentre Simmons tornerà finalmente in campo e lo vedremo giocare a Brooklyn al fianco di KD ed Irving. Vediamo come cambiano i roster e soprattutto le quote anteposto.

Partite 11 Febbraio, i risultati delle scommesse

Partite 11 Febbraio: le prime sfide del venerdì

Vediamo le quote testa a testa delle prime sfide e i top trend statistici per ognuno di questi match.

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 3,00 – 1,35

I Pistons sono Under 4-1 nelle ultime partite e Under 53-25-1 in back to back. Gli Hornets sono Under 18-6 nelle ultime partite (Under 7-3 in trasferta) e Under 5-0 dopo una sconfitta. Detroit e Charlotte sono Under 10-2-1 negli ultimi precedenti.

Indiana Pacers – Cleveland Cavs 3,00 – 1,35

I Pacers sono Over 7-1-1 nelle ultime partite e i Cavaliers sono Over 5-1 in trasferta ma Under 4-0 negli ultimi viaggi nell’Indiana.

Philadelphia 76ers – Okc Thunder 1,07 – 6,75

I 76ers sono Under 9-3 contro squadre con record perdente; i Thunder sono Under 5-2 in trasferta e Under 6-2 negli ultimi viaggi a Philadelphia.

Partite 11 Febbraio: gli altri scontri del venerdì notte

Atlanta Hawks – San Antonio Spurs 1,24 – 3,65

Gli Hawks sono 6-0 ATS in casa da favoriti, gli Spurs sono 1-8 ATS nelle ultime partite da underdogs e 1-5 ATS nei precedenti contro Atlanta.

Chicago Bulls – Minnesota Twolves 1,50 – 2,40

I Bulls sono Over 7-1 nelle ultime partite (Over 4-0 in casa), i Timberwolves sono Over 24-8 nelle ultime partite e Over 4-0 dopo una sconfitta. Minnesota è inoltre Over 4-0 negli ultimi viaggi allo United Center di Chicago.

Utah Jazz – Orlando Magic 1,08 – 6,75

I Jazz sono 3-0-1 ATS nelle uscite dopo una vittoria. I Magic in questa statistica sono 1-5 ATS, oltre al 3-7 ATS da underdog e allo 0-4 ATS negli ultimi viaggi nello Utah.

Partite 11 Febbraio: NBA Big Match Boston Celtics-Denver Nuggets

Matchup. Ottimo momento dei Celtics che hanno vinto 6 partite di fila e 8 delle ultime 9, con Boston ottima anche nelle scommesse. Dalla trade deadline è arrivato Derrick White, giocatore che finora in stagione aveva prodotto 14,4 punti e 5,6 assist di media con San Antonio. I Nuggets hanno stritolato i Knicks nell’ultima partita, 2° vittoria consecutiva ad interrompere una mini serie negativa di 3 ko.

Linee. I Celtics aprono favoriti con -4,5 punti di handicap. Linea O/U a 217.5 punti totali.

Top Players. Nella dominante vittoria sui Nets, i Celtics si sono affidati ai 22 punti a testa di Jaylen Brown e Marcus Smart. In particolare Brown ha segnato 22+ punti in 6 delle ultime 8 prestazioni. Contro i Knicks il miglior marcatore di Denver non è stato Nikola Jokic (21 punti) ma un pò a sorpresa sono arrivati 22 punti dal rookie Bones Hyland dalla panchina che ha prodotto molto con anche 20 punti di JaMychal Green e 11 di Zeke Nnaji.

Statistiche. I Celtics sono 6-2 ATS da favoriti, i Nuggets sono 5-11 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente e 2-5 ATS dopo due giorni di pausa, oltre allo 0-4 ATS nei precedenti contro Boston (5-13-1 ATS nei viaggi al TD Garden). I Celtics sono Under 7-2 nelle ultime partite, i Nuggets sono Under 9-4 in trasferta e Under 5-0 nelle sfide contro Boston.

Trade deadline: i colpi più importanti dal mercato NBA

Vediamo di seguito mi cambi di maglia più importanti in questa pazzesca finestra di mercato, con la trade deadline che ha chiuso col botto, lo scambio tra James Harden e Ben Simmons tra Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers.

JAMES HARDEN | PASSA DAI BROOKLYN NETS AI PHILADELPHIA 76ERS

PAUL MILLSAP | PASSA DAI BROOKLYN NETS AI PHILADELPHIA 76ERS

BEN SIMMONS | PASSA DAI BROOKLYN NETS AI PHILADELPHIA 76ERS

SETH CURRY | PASSA DAI PHILADELPHIA 76ERS AI BROOKLYN NETS

ANDRE DRUMMOND | PASSA DAI PHILADELPHIA 76ERS AI BROOKLYN NETS

CJ MCCOLLUM | PASSA DAI PORTLAND TRAIL BLAZERS AI NEW ORLEANS PELICANS

NORMAN POWELL | DAI PORTLAND TRAIL BLAZERS AGLI L.A. CLIPPERS

ROBERT COVINGTON | DAI PORTLAND TRAIL BLAZERS AGLI L.A. CLIPPERS

ERIC BLEDSOE | DAGLI L.A. CLIPPERS AI PORTLAND TRAIL BLAZERS

CARIS LEVERT | DAGLI INDIANA PACERS AI CLEVELAND CAVALIERS

KRISTAPS PORZINGIS | PASSA DAI DALLAS MAVERICKS AGLI WASHINGTON WIZARDS

SPENCER DINWIDDIE | PASSA DAGLI WASHINGTON WIZARDS AI DALLAS MAVERICKS

MONTREZL HARRELL | PASSA DAGLI WASHINGTON WIZARDS AGLI CHARLOTTE HORNETS

DOMANTAS SABONIS | PASSA DAGLI INDIANA PACERS AI SACRAMENTO KINGS

JEREMY LAMB | PASSA DAGLI INDIANA PACERS AI SACRAMENTO KINGS

JUSTIN HOLIDAY | PASSA DAGLI INDIANA PACERS AI SACRAMENTO KINGS

TRISTAN THOMPSON | PASSA DAI SACRAMENTO KINGS AGLI INDIANA PACERS

BUDDY HIELD | PASSA DAI SACRAMENTO KINGS AGLI INDIANA PACERS

TYRESE HALIBURTON | PASSA DAI SACRAMENTO KINGS AGLI INDIANA PACERS

DENNIS SCHRÖDER | PASSA DAI BOSTON CELTICS AGLI HOUSTON ROCKETS

DERRICK WHITE | PASSA DAI SAN ANTONIO SPURS AI BOSTON CELTICS

JOSH RICHARDSON | PASSA DAI BOSTON CELTICS AI SAN ANTONIO SPURS

GORAN DRAGIC | PASSA DAI TORONTO RAPTORS AI SAN ANTONIO SPURS

SERGE IBAKA | PASSA DAGLI L.A. CLIPPERS AI MILWAUKEE BUCKS

DONTE DIVINCENZO | PASSA DAI MILWAUKEE BUCKS AI SACRAMENTO KINGS

MARVIN BAGLEY III | PASSA DAI SACRAMENTO KINGS AI DETROIT PISTONS

JOE INGLES | PASSA DAGLI UTAH JAZZ AI PORTLAND TRAIL BLAZERS (INFORTUNATO)

CAM REDDISH | PASSA DAGLI ATLANTA HAWKS AI NEW YORK KNICKS

KEVIN KNOX | PASSA DAI NEW YORK KNICKS AGLI ATLANTA HAWKS

BRYN FORBES | DAI SAN ANTONIO SPURS AI DENVER NUGGETS

RAJON RONDO | DAI LOS ANGELES LAKERS AI CLEVELAND CAVALIERS

Le quote antepost NBA aggiornate dopo i colpi di mercato

Di seguito vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per l’anello con i Nets che rimangono favoriti ma sono stati agganciati dai sempre più convincenti Suns. Scalano al terzo posto Bucks e Warriors @7 di quota, ormai tallonati dai Philadelphia 76ers che scendono @8.

Nba 2021/22

Brooklyn Nets 5,00

Phoenix Suns 5,00

Golden State Warrior 7,00

Milwaukee Bucks 7,00

Philadelphia 76ers 8,00

Miami Heat 10

Utah Jazz 15

La Lakers 20

Memphis Grizzlies 25

Chicago Bulls 25

Denver Nuggets 33

Dallas Mavericks 40

Cleveland Cavaliers 40

Boston Celtics 40

La Clippers 66

Atlanta Hawks 66

Toronto Raptors 75

Charlotte Hornets 100

Minnesota Timberwolv 100

Ny Knicks 150

Sacramento Kings 300

New Orleans Pelicans 300

Portland Trail Blaze 300

Indiana Pacers 300

San Antonio Spurs 300

Washington Wizards 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 500

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

