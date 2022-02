Pronostici Basket NBA: per la prima volta i Nets non sono più favoriti, comandano i Suns

Partite 14 Febbraio di Basket NBA. Dopo una domenica con sole 2 partite nel pomeriggio per lasciare spazio alla notte del Super Bowl, la nuova settimana di NBA inizia con un ricco programma di 9 sfide che siamo andati come sempre ad analizzare, ma al lunedì parliamo anche di quote antepost con tutte le curiosità, le variazioni nell’ultima settimana e gli aggiornamenti.

La notizia più interessante è che i Nets dopo la trade di Harden (che ha portato Simmons e Seth Curry a Brooklyn) non è più la favorita assoluta per l’anello, ed è la prima volta che accade in stagione. Al comando ora ci sono i Phoenix Suns che vantano anche il miglior record della lega al momento, uno dei migliori gruppi e uno dei migliori basket della lega.

Partite 14 Febbraio: risultati domenicali

Partite 14 Febbraio: le partite sulla costa est

Vediamo le quote sui testa a testa e per ogni partita anche i top trend statistici di riferimento per le scommesse NBA.

01:00 Washington Wizards – Detroit Pistons 1,50 – 2,40

I Wizards sono Under 7-3 dopo una sconfitta, i Pistons sono Under 4-1 contro squadre con record perdente e Under 12-3-2 negli ultimi viaggi a Washington.

01:30 Brooklyn Nets – Sacramento Kings 2,25 – 1,60

I Nets sono 1-5-1 ATS nelle ultime partite e 1-8 ATS contro squadre con record perdente. I Kings sono 7-1 ATS contro squadre con record vincente e 5-1 ATS nelle ultime partite. Sacramento è però 0-4 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn.

01:30 New York Knicks – Okc Thunder 1,24 – 3,65

I Knicks sono 1-5 ATS nelle ultime partite e 9-24 ATS quando giocano dopo un giorno di pausa. I Thunder sono 19-7 ATS in trasferta e 5-1 ATS contro i Knicks (4-1 ATS negli ultimi viaggi a NY).

02:00 Chicago Bulls – San Antonio Spurs 1,45 – 2,60

I Bulls sono Over 8-2 nelle ultime partite (Over 5-1 in casa) ma gli Spurs sono Under 9-1-1 in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne e Under 5-1-1 negli ultimi viaggi a Chicago.

02:00 Milwaukee Bucks – Portland Blazers 1,03 – 9,50

I Bucks sono 4-1 ATS nelle ultime partite e 4-1 ATS anche dopo una sconfitta. I Trail Blazers sono 8-19 ATS in trasferta e 1-5-1 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee.

Partite 14 Febbraio: i match di Western Conference

02:00 New Orleans Pelicans – Toronto Raptors 2,50 – 1,47

I Pelicans sono 1-5 ATS in casa da underdog. I Raptors sono 23-7 ATS nelle ultime partite (5-0 ATS in trasferta) e sono 8-0 ATS nelle uscite dopo non aver coperto la linea la partita precedente. Toronto è 16-5 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans.

03:00 Denver Nuggets – Orlando Magic 1,11 – 5,50

I Nuggets sono Over 7-3-1 da favoriti, Over 7-3 dopo una vittoria e Over 3-1-1 dopo un giorno di pausa. Statistica in cui anche i Magic sono Over 13-3. Orlando è anche Over 5-2 da underdog e Over 4-1 negli ultimi viaggi a Denver.

03:00 Utah Jazz – Houston Rockets 1,04 – 8,25

I Jazz hanno segnato 9 Under consecutivi in casa. I Rockets sono Under 4-1 in trasferta e Under 6-1 contro squadre con record vincente. Houston è Utah sono Under 6-1 negli ultimi precedenti.

04:30 La Clippers – Gs Warriors 2,90 – 1,35

I Clippers sono Under 4-1 contro squadre con record vincente, i Warriors sono Under 35-17 in trasferta e Under 4-1 nei precedenti contro LAC.

Tutte le quote antepost aggiornate, i Suns sono i nuovi favoriti. Dimezzata la quota dei 76ers con Harden

Questo lunedì è ancora più interessante vedere gli aggiornamenti delle quote antepost dopo la trade deadline che ha spostato giocatori importanti, su tutti lo scambio James Harden-Ben Simmons tra Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, un cambio che sembra pesare sui Nets che per la prima volta da inizio stagione non sono più i favoriti per la vittoria dell’anello, scavalcati dai sempre più convincenti Phoenix Suns @5.00.

Dietro rimangono vicini Milwaukee Bucks e Golden State entrambe @7.00. A differenza dei Nets, lo scambia fa praticamente dimezzare la quota antepost dei Philadelphia 76ers che passano da 15 a @8.00. Del resto pensare alle combinazioni che possono creare il Barba ed Embiid è davvero impressionante.

Nba 2021/22

Phoenix Suns 5,00

Brooklyn Nets 6,00

Milwaukee Bucks 7,00

Golden State Warrior 7,00

Philadelphia 76ers 8,00

Miami Heat 10

Utah Jazz 15

La Lakers 20

Memphis Grizzlies 25

Chicago Bulls 25

Denver Nuggets 25

Cleveland Cavaliers 33

Boston Celtics 33

Dallas Mavericks 40

Toronto Raptors 66

La Clippers 75

Atlanta Hawks 75

Minnesota Timberwolv 100

Charlotte Hornets 150

Ny Knicks 150

New Orleans Pelicans 250

Portland Trail Blaze 300

Indiana Pacers 300

San Antonio Spurs 300

Washington Wizards 300

Sacramento Kings 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 750

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 3,50

Milwaukee Bucks 3,50

Philadelphia 76ers 4,00

Miami Heat 6,00

Chicago Bulls 15

Boston Celtics 18

Cleveland Cavaliers 20

Toronto Raptors 25

Atlanta Hawks 33

Ny Knicks 50

Charlotte Hornets 50

Washington Wizards 100

Indiana Pacers 200

Orlando Magic 750

Detroit Pistons 750

Western Conference 2021/22

Phoenix Suns 3,00

Golden State Warrior 3,50

Utah Jazz 6,00

Memphis Grizzlies 10

La Lakers 12

Denver Nuggets 13

Dallas Mavericks 15

La Clippers 25

Minnesota Timberwolv 33

Sacramento Kings 100

New Orleans Pelicans 100

Portland Trail Blaze 150

San Antonio Spurs 200

Oklahoma City Thunde 200

Houston Rockets 300

Joel Embiid sempre più favorito per l’mvp

L’arrivo del Barba come dicevamo potrebbe facilitare anche le cose di Joel Embiid e migliorare ulteriormente il gioco del lungo dei 76ers che già nella prima parte di stagione è stato impressionante. Cala ancora la sua quota per l’mvp da 3 della settimana scorsa @2.50.

Dietro si allontana leggermente Nikola Jokic, campione in carica di questo premio, raggiunto da Giannis Antetokounmpo. Cresce ancora da 5 a @6.50 Steph Curry. In sintonia col grande momento dei Suns, si dimezza finalmente anche la quota di Chris Paul su cui consigliavamo un cippino anche la settimana scorsa, ancora @50 volte la posta, mentre ora CP3 si gioca @25.

Mvp Regular Season 2021/22

Embiid, Joel 2,50

Jokic, Nikola 4,00

Antetokounmpo, Giann 4,00

Curry, Stephen 6,50

Morant, Ja 10

Booker, Devin 20

Paul, Chris 25

Durant, Kevin 33

Derozan, Demar 33

James, Lebron 40

Doncic, Luka 50

Harden, James 50

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,30

Cunningham, Cade 6,50

Barnes, Scottie 7,50

Wagner, Franz 15

Giddey, Josh 20

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Gobert, Rudy 2,75

Green, Draymond 3,00

Antetokounmpo, Giann 5,00

Jackson Jr., Jaren 7,00

Embiid, Joel 15

Allen, Jarrett 40

Thybulle, Matisse 50

Adebayo, Bam 75

Turner, Myles 75

Sixth Man Of The Year 2021 / 2022

Herro, Tyler 1,10

Oubre Jr., Kelly 15

Brunson, Jalen 40

Harrell, Montrezl 50

Clarkson, Jordan 50

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,20

Bridges, Miles 8,00

Garland, Darius 10

Murray, Dejounte 15

Bane, Desmond 40

Allen, Jarrett 50

Herro, Tyler 50

Coach Of The Year 2021 / 2022

Williams, Monty 1,50

Bickerstaff, Jb 4,50

Donovan, Billy 8,50

Jenkins, Taylor 8,50

Spoelstra, Erik 10

Kerr, Steve 15

