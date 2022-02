Statistiche Basket NBA: i Memphis Grizzlies vanno come un treno anche nelle scommesse

Partite 9 Febbraio di basket NBA, un giovedì notte ricco da 11 partite ma come sempre al mercoledì ci prendiamo spazio anche con le statistiche più interessanti per le scommesse sulla pallacanestro americana.

Partite 9 Febbraio: le partite sulla costa Est

Vediamo le quote sui testa a testa proposte da SNAI e i top trend statistici sulle partite di questa notte.

Orlando Magic – Atlanta Hawks 2,80 – 1,40

I Magic sono 5-2 ATS dopo una sconfitta e 5-1 ATS dopo un giorno di pausa. Gli Hawks sono 3-7 ATS in back to back. Atlanta è peò 4-1-1 ATS nei precedenti contro Orlando.

Boston Celtics – Detroit Pistons 1,07 – 6,75

I Celtics sono 4-1 ATS nelle ultime partite. I Pistons sono 0-5 ATS nelle ultime partite (0-4 ATS in trasferta) ma sono anche 5-0 ATS nei precedenti contro Boston.

Indiana Pacers – Washington Wizards 1,90 – 1,80

I Wizards sono 9-23-2 ATS nelle ultime partite e 1-4 ATS in trasferta. Washington è 1-6 ATS dopo un giorno di pausa. I Pacers sono 10-3 ATS in back to back. I Wizards sono 0-4-1 ATS negli ultimi viaggi nell’Indiana.

New York Knicks – Brooklyn Nets 1,47 – 2,55

I Knicks sono Under 12-4 in casa da favoriti. I Nets sono Under 8-0 contro squadre con record perdente e Under 21-6 negli ultimi viaggi a NY.

Chicago Bulls – Sacramento Kings 1,40 – 2,80

I Bulls sono Over 8-3 in casa, i Kings sono Over 5-1 nelle ultime partite e Over 4-1 nei precedenti contro Chicago.

Partite 9 Febbraio: le partite sulla costa Ovest

Memphis Grizzlies – Portland Blazers 1,09 – 6,25

I Grizzlies sono 4-0 ATS in casa e 4-1 ATS in back to back. I Trail Blazers sono 9-19 ATS in trasferta.

Minnesota Twolves – Toronto Raptors 1,80 – 1,90

I Timberwolves sono Over 5-1 in casa, i Raptors sono Over 10-4 contro squadre con record vincente e Over 6-2 negli ultimi viaggi in Minnesota.

Okc Thunder – San Antonio Spurs 2,95 – 1,35

I Thunder sono Under 4-1-1 contro squadre con record perdente, statistica in cui anche gli Spurs sono Under 4-0. San Antonio è Under 7-2-1 negli ultimi viaggi ad Oklahoma City.

Phoenix Suns – Houston Rockets 1,03 – 9,50

I Suns sono Over 5-2 in casa, i Rockets sono Over 25-10-1 nelle ultime partite e Over 13-3 negli ultimi viaggi a Phoenix.

Gs Warriors – Denver Nuggets 1,43 – 2,65

I Warriors sono Under 12-5 dopo una sconfitta, i Nuggets sono Under 5-2 in trasferta da underdogs e Under 5-0 nei precedenti contro i Warriors.

La Lakers – Utah Jazz 2,65 – 1,43

I Lakers sono 7-2 ATS dopo una sconfitta, i Jazz sono 2-6-1 ATS in trasferta e 2-7 ATS nei precedenti contro i Lakers.

Statistiche stagionali Basket NBA

Negli ultimi 7 giorni le statistiche di lega più interessanti sono quelle sui favoriti in trasferta che con un 12-6 ATS hanno coperto il 66% delle partite. Per la 2° settimana di fila abbiamo più partite da Over, con un dato che è ulteriormente salito al 59.2%. Di seguito ecco i dati stagionali complessivi aggiornati.

Betting Stats: Memphis Grizzlies perfetti anche nelle scommesse. Sprofonda Washington

Con un 3-0 ATS negli ultimi 7 giorni, i Memphis Grizzlies (40-19 ATS) allungano ancora come miglior squadra su cui puntare. Dietro ci sono ancora gli Oklahoma City Thunder (35-19-3 ATS) e i Cleveland Cavaliers (34-22-2 ATS).

La peggior squadra su cui puntare torna ad essere quella dei Washington Wizards (21-33-2 ATS), davanti agli Houston Rockets (22-33-1 ATS). Migliora un pò la situazione dei Brooklyn Nets (22-33-2 ATS). Interessanti i Portland Trail Blazers (24-33-1 ATS) che arrivano a loro volta da una settimana di crescita con un 3-0 ATS nonostante la partenza di McCollum di cui parlavamo anche nella rubrica della settimana scorsa.

Nell’ultima settimana i Minnesota Timberwolves (O/U 36-22) hanno segnato 4 Over su 4 partite e hanno scavalcato i Miami Heat (O/U 35-23) come miglior squadra da Over. Anche qui ritroviamo gli Houston Rockets (O/U 32-23-1) che hanno anche il Pace Factor, ovvero il ritmo, più alto della lega.

Si confermano i Dallas Mavericks (O/U 19-38-1) miglior squadra da Under davanti ai New Orleans Pelicans (O/U 22-34-2) e ai Cleveland Cavaliers (O/U 22-36). Dallas è anche la squadra in assoluto col ritmo più basso in NBA, davanti stranamente a Miami che nonostante il pace factor molto basso, come abbiamo visto è lo stesso la 2° miglior squadra da Over della lega (sintomo di linee piazzate troppo basse dagli analisti finora su Miami).

I Phoenix Suns sono la squadra che sta vincendo le partite col miglior margine medio, +8.23 punti, davanti a Utah Jazz (+7.07) e Golden State Warriors (+7.05), poi arrivano i Boston Celtics (+5,51) da Est, che sono reduci da una vittoria da quasi 50 punti contro i rivali di Philadelphia che aspettano ancora il debutto di James Harden.

I Detroit Pistons hanno il peggior scarto medio, sono gli unici a perdere in doppia cifra con -10.25 punti a partita. Anche in questa statistica negativa ritroviamo gli immancabili Houston Rockets (-9.39) e poi arrivano gli Orlando Magic (-8.42). Negativi anche gli Oklahoma City Thunder (-6.61), in controtendenza però con l’essere tra le migliori squadre su cui puntare, segnale che ancora le linee su OKC sono sottostimate dai bookmakers.

