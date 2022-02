Scommesse Basket NBA: tutto sul weekend del All Star Game 2022

All Star Game 2022, nel weekend la NBA ha in programma la gara delle stelle a Cleveland col Team Durant contro il Team LeBron e ci saranno sempre la gara delle schiacciate, del tiro da tre punti e la skill challenge, ma anche la partita Celebrity dove è stato invitato anche l’oro olimpico azzurro di salto in alto e grande appassionato di Basket NBA, Gianmarco Tamberi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul weekend di Cleveland con analisi, quote, statistiche e consigli per le scommesse su tutti gli eventi in programma dal 18 al 20 febbraio.

All Star Game 2022: Team LeBron v Team Durant

Siamo giunti al NBA All Star Weekend da Cleveland che sancisce anche la fine della prima parte di regular season. L’appuntamento più atteso è quello di domenica con l’All Star Game, la sfida tra le stelle del Team LeBron e del Team Durant e anche quest’anno la squadra di LeBron è favorita con -5.5 punti di handicap dopo aver vinto gli ultimi 4 All Star Game con un punteggio combinato di +39 punti.

Ovviamente è altissima anche la linea O/U a 320.5 punti totali nella partita dello spettacolo dove le stelle solitamente hanno piacere nel mettere insieme spettacolari azioni d’attacco ma si spendono molto meno difensivamente (anche se negli ultimi anni questo aspetto è un pochino cambiato).

Vediamo i due quintetti ricordando lo strano caso di Andrew Wiggins titolare nel Team Durant a furor di voti arrivati grazie al K-Pop (ne abbiamo parlato nella prima puntata di NBA LANE che puoi recuperare cliccando qui).

Il Team LeBron, oltre al proprio capitano, potrà contare anche su Giannis Antetokounmpo e Steph Curry che conosciamo bene, del mvp in carica, Nikola Jokic sotto canestro, e non dimentichiamo un infuocato DeMar DeRozan che sta tenendo numeri da record nelle ultime settimane, in una vera e propria rinascita da quando è arrivato a Chicago.

Il Team Durant avrà dalla sua un altro giocatore caldissimo in questo momento, Joel Embiid, oltre al già citato Wiggins. Si tratta di una squadra più futuribile visto che a completare il quintetto ci sono 3 giovani che molto probabilmente domineranno la lega in futuro: Jayson Tatum, Ja Morant e Trae Young.

Team Durant:

Joel Embiid

Ja Morant

Jayson Tatum

Andrew Wiggins

Trae Young

Team LeBron:

LeBron James

Giannis Antetokounmpo

Steph Curry

DeMar DeRozan

Nikola Jokic

NBA All-Star Game MVP, Giannis Antetokounmpo favorito per il bis

Lo scorso anno Giannis Antetokounmpo trascinò il Team LeBron con 35 punti. Il greco apre le lavagne delle quote antepost come favorito per il titolo di mvp dell’All Star Game anche quest’anno. Io preferisco Joel Embiid che in questo momento sta attraversando un periodo di dominio e di grazia e di recente ha spazzato via proprio Giannis nell’ultima partita prima della pausa.

Potrebbero rimanere sulle ali dell’entusiasmo e giocare una grande partita anche Ja Morant che lo spettacolo prova a mettercelo sempre, anche nelle partite di regular season di Memphis, e soprattutto DeMar DeRozan che in quota @15 volte la posta vale un cippino, fresco del record di 7 partite con 35+ punti tirando sopra al 50% dal campo!

Mvp All Star Game

Giannis Antetokounmpo @4.80

Joel Embiid @7 (PICK)

LeBron James @7.50

Stephen Curry @8.50

Ja Morant @9.50 (PICK)

Luka Doncic @15

DeMar DeRozan @15 (PICK)

Nikola Jokic @20

Jayson Tatum @20

Trae Young @24

Devin Booker @24

LaMelo Ball @24

Darius Garland @30

Jimmy Butler @34

Fred VanVleet @35

Donovan Mitchell @35

Chris Paul @35

Zach LaVine @55

Andrew Wiggins @60

Khris Middleton @95

Karl-Anthony Towns @95

Rudy Gobert @095

Dejounte Murray @95

Jarrett Allen @95

All Star Game 2022: Celebrity Game con Gianmarco Tamberi

L’NBA All-Star Celebrity Game aumenta lo show e anche il richiamo popolare verso il weekend di Cleveland, con la partita delle celebrità dove è stato arruolato anche il nostro Gianmarco Tamberi, oro alle ultime olimpiadi nel salto in alto e da sempre grande appassionato di Basket NBA.

Il favorito per l’mvp al Celebrity games è Quavo ma io un cippino su uno come Tamberi, che ha pubblicamente dichiarato di aver coronato un sogno, che è un grande atleta e un ottimo cestista, che vorrà fare bene e che ha anche un grandissimo agonismo, un cippino sul suo mvp @13 lo piazzerei. Potrebbe essere proprio Gimbo a succedere al 4 volte Mvp Kevin Hart che quest’anno non parteciperà.

Mvp Celebrity Game

Quavo @3.25

Myles Garrett @6

Crissa Jackson @10

Dearica Hamby @12

Booby Gibson @12

Gianmarco Tamberi @13 (PICK)

Machine Gun Kelly @15

Brittney Elena @22

Anuel AA @22

Kane Brown @22

Jack Harlow @22

Anjali Ranadivé @22

Jimmie Allen @22

Nyjah Huston @22

Alex Toussaint @22

All Star Game 2022: Slam Dunk Contest

Lo Slam Dunk Contest è uno degli eventi più discussi, seguiti e spettacolari del NBA All Star Weekend, ed è anche molto scommesso negli States. Per questa edizione ci inchiniamo anche noi alle lavagne che vedono favorito Jalen Green, l’esplosivo rookie dei Rockets. Il suo avversario principale sarà Obi Toppin che ha chiuso come runner up lo scorso anno, poi arriva Cole Anthony mentre è più staccato Juan Toscano-Anderson.

NBA Slam Dunk Contest

Jalen Green @2.40 (PICK)

Obi Toppin @2.75

Cole Anthony @4.25

Juan Toscano-Anderson @6.00

All Star Game 2022: 3-Point Contest

Un tris di favoriti con Fred VanVleet e Patty Mills di poco avanti su Trae Young per il 3-Point Contest ma noi abbiamo altre idee e consigliamo un giocatore esploso in questa stagione, Desmond Bane, che ha dimostrato di avere una grande mano da oltre l’arco visto che sta tirando col 41.9% (10° migliore in NBA) con i Grizzlies.

Fa ancora meglio Luke Kennard (43.4%, 4°) che è uno specialista del tiro da tre ed è un altro nome su cui spendiamo la nostra previsione visto che i favoriti VanVleet e Young non convincono in questo contest e Mills, che a sua volta è un ottimo tiratore, ultimamente sembra aver perso il proprio talento nel tiro da oltre l’arco e con i Nets ha prodotto davvero pessime percentuali nelle ultime settimane.

NBA 3-Point Contest

Patty Mills @5.50

Fred VanVleet @5.50

Trae Young @6

Desmond Bane @6.50 (PICK)

Zach LaVine @7

Luke Kennard @7 (PICK)

CJ McCollum @10.50

Karl-Anthony Towns @12

NBA Skills Challenge con un nuovo format

Nuovo format per lo Skills Challenge che vedrà i giocatori divisi in 3 squadre da 3 membri. Favorito il Team Rookies e anche qui sono abbastanza in sintonia con le quote sui tre giovani arrembanti, tutti rookie, Scottie Barnes che è stata una grande sorpresa a Toronto, la scelta numero 1 Cade Cunningham e Josh Giddey. Se mi seguite sapete che per l’australiano ho un amore cestistico ormai dalle prime partite stagionali, e l’ho giocato anche come Rookie of the Year (in verità a inizio stagione avevo puntato pure su Barnes). Si tratta di giocatori di una qualità tecnica eccelsa che potrebbero fare benissimo allo Skills.

I giovani se la dovranno vedere con il team di casa, il Team Cavs formato dai beniamini di Cleveland: Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen, ma non basta essere di casa per vincere, inoltre Allen e Mobley sono due lunghi di certo valore e anche di grande tecnica, ma rimangono sempre due lunghi che allo Skills potrebbero calare un pò.

Infine il Team Antetokounmpo, pittoresco e interessante con Giannis che non ha bisogno di presentazioni, ma anche il fratello Thanasis che gioca con lui a Milwaukee è conosciuto, meno di Giannis ma sicuramente più del terzo, Alex, che gioca nei Raptors905 in G-League. La chimica tra loro sarà ovviamente altissima ma Giannis non può fare per tre, e gli altri due non sono decisamente al livello di The Greak Freak.

NBA Skills Challenge

Rookies (Barnes/Cunningham/Giddey) @3 (PICK)

Cavs (Garland/Allen/Mobley) @3.25

Antetokounmpo (Giannis/Alex/Thanasis) @5

