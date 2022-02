Pronostici Basket NBA: riprende la stagione con Nets-Celtics, Timberwolves-Grizzlies e 7 partite

Partite 24 Febbraio, 7 match di Basket NBA ci attendono questo giovedì notte per l’inizio della seconda parte di regular season, dopo la pausa per l’All Star Game. Facciamo il punto della situazione e vediamo le partite in programma questa notte.

Partite 24 Febbraio: le sfide del giovedì notte a Est

Detroit Pistons – Cleveland Cavs 3,55 – 1,25

I Pistons sono 1-5 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in casa). I Cavaliers sono 6-2 ATS negli ultimi precedenti. Sfida tra i rookie Evan Mobley (14.9 pu8nti e 8.1 rimbalzi di media) e Cade Cunningham (15,7 punti, 5.5 rimbalzi e 5,2 assist). Caris LeVert ha segnato 13.3 punti in 4 partite con Cleveland, sempre guidata dai 20.3 punti di Darius Garland e dai 16,5 di Jarrett Allen.

Brooklyn Nets – Boston Celtics 3,55 – 1,27

I Nets sono 6-19-1 ATS in casa mentre i Celtics sono 4-1 ATS in trasferta. Boston è però 1-9 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn. L’8 febbraio scorso i Celtics passarono però 126-91 a Brooklyn (il famoso 28-2 nel primo quarto) con 22 punti di Jaylen Brown e altri 22 di Marcus Smart. Smart ha anche servito 4,6 assist di media a febbraio e la linea 16,5 Punti+Assist sembra alla portata contro questi Nets con Mills e Curry nel backcourt che non sono grandi difensori. Altri 20 punti + assist Smart li segnò nel primo scontro di novembre contro i Nets e ha superato questa linea in 7 delle ultime 10 partite.

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 1,55 – 2,30

I Bulls sono Over 9-3 nelle ultime partite. Gli Hawks sono Over 4-1 nelle ultime partite. Doppio Over nei primi 2 scontri stagionali tra Chicago e Atlanta (248.0 punti totali di media). DeMar DeRozan è il primo giocatore nella storia a segnare 35+ punti tirando almeno col 50% dal campo in 7 partite consecutive. Trae Young ha segnato 29.2 punti di media nelle ultime 9 partite.

Partite 24 Febbraio: I match sulla costa Ovest

Minnesota Twolves – Memphis Grizzlies 2,10 – 1,67

Timberwolves miglior squadra da Over della stagione (leggi sotto) e Over 5-2 nelle ultime prestazioni interne. I Grizzlies arrivano da 8 Over consecutivi (Over 6-0 in trasferta) e sono Over 5-2 nei precedenti contro Minnesota. Ja Morant sta segnando 26,8 punti, 6.9 assist e 5.8 rimbalzi di media ma è tutta la squadra ad andare forte, la migliore in rimbalzi, palle rubate e stoppate. Karl-Anthony Towns è fresco della vittoria al 3-Point Contest e sta segnando 24,4 punti con 9.7 rimbalzi in stagione.

Okc Thunder – Phoenix Suns 4,75 – 1,15

I Thunder sono Over 5-1 contro squadre con record vincente. I Suns sono Over 5-1 nelle ultime partite e Over 17-4 negli ultimi viaggi ad Oklahoma City. Phoenix ha vinto le prime 2 sfide stagionali con +15.0 punti di margine medio contro OKC. Da quando si è infortunato Gilgeous-Alexander, il peso del rookie Josh Giddey è cresciuto con 16,2 punti, 9.0 rimbalzi e 7,5 assist.

Portland Blazers – Gs Warriors 4,50 – 1,16

I Trail Blazers sono 4-0 ATS nelle ultime partite. I Warriors sono 3-7-1 ATS in trasferta. Nelle ultime 4 partite vinte da Portland Anfernee Simons ha segnato 30.2 punti.

Sacramento Kings – Denver Nuggets 2,40 – 1,50

I Kings sono Over 6-1 nelle ultime partite, i Nuggets sono Over 5-1 dopo una vittoria e Over 5-0 nei precedenti contro Sacramento. Nikola Jokic sta segnando 26.0 punti con 13.8 rimbalzi e 7.9 assist.

Partite 24 Febbraio: Midseason recap, le migliori e le peggiori squadre ATS

MIGLIORI SQUADRE ATS

Memphis Grizzlies (40-20 ATS)

66,7% di linee handicap coperte e quindi di casse puntando sui Grizzlies nella prima parte di regular season. Un Ja Morant in corsa per mvp e un Desmon Bane in grande crescita.

Oklahoma City Thunder (35-19-4 ATS)

Solo 18 vittorie e uno dei peggiori attacchi, ma i Thunder sono lo stesso i 2° migliori come rendimento nelle scommesse. In particolare hanno un 18-7-2 ATS quando sono sfavoriti con 8 o più punti di spread.

PEGGIORI SQUADRE ATS

Washington Wizards (22-34-2 ATS)

Dopo un inizio da 9-4 ATS i Wizards hanno tenuto un tremendo 13-30-2 ATS. Bradley Beal out e l’innesto di Kristaps Porzingis non dovrebbe migliorare il rendimento nella capitale.

Brooklyn Nets (23-34-2 ATS)

Il trio di stelle Kevin Durant, James Harden, e Kyrie Irving ha giocato poco insieme, non ha ripagato nemmeno gli scommettitori ed è stato smantellato. Punti interrogativi su Ben Simmons, serve il rientro di KD.

Partite 24 Febbraio: Midseason recap Over/Under

MIGLIORI SQUADRE DA OVER

Minnesota Timberwolves (36-23 O/U)

Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell guidano l’attacco esplosivo dei Timberwolves che però hanno una difesa modesta (21° come punti concessi) un mix perfetto per diventare la miglior squadra da Over.

Miami Heat (35-24 O/U)

Sorpresa perchè quando si pensa a Miami si pensa alla solida difesa, ma quest’anno l’attacco sta funzionando, specialmente da tre con Tyler Herro, Duncan Robinson e Kyle Lowry a bombardare da oltre l’arco. Per la seconda parte di stagione ci aspettiamo che i book alzeranno le linee medie di O/U su Miami, finora sottostimate nella prima parte.

MIGLIORI SQUADRE DA UNDER

Dallas Mavericks (20-38-1 O/U)

Qui non ci sono dubbi con Dallas che ha una delle migliori efficenza difensivea e che in attacco ha comunque il pace factor più basso della lega, un bel aiuto per gli Under, oltre ad un modesto rating offensivo che vede i Mavericks al 16° posto in NBA. Attenzione però perchè Luka Doncic ha segnato 35,4 punti, 10.3 rimbalzi e 9.8 assist di media nelle ultime 10 partite, tirando col 43,3% da tre. Potrebbe rientrare anche nella corsa mvp e al momento ha una quota molto alta @33.

Cleveland Cavaliers (22-36 O/U)

Grande sorpresa quest’anno con Jarrett Allen ed Evan Mobley sotto canestro e Darius Garland a gestire il gioco, ma la forza dei Cavs è la la difesa, la 4° migliore come rating. Anche qui aggiungiamo un ritmo molto basso nella gestione dei possessi offensivi (25° in pace factor).

Statistiche Speciali 1° Quarti e 1° Tempi

Le migliori e le peggiori squadre come rendimento nelle scommesse su primi quarti e primi tempi

1° QUARTO

-Best: San Antonio Spurs 38-20-1 ATS

-Worst: Chicago Bulls 23-36 ATS

1° TEMPO

-Best: Memphis Grizzlies 38-21-1 ATS

-Worst: Washington Wizards 19-36-3 ATS

TOP TREND

-Cleveland Cavaliers 23-8-1 ATS nei primi quarti in trasferta

-Boston Celtics O/U 2-8 nei primi quarti delle ultime 10 partite (47.2 punti totali di media)

-Milwaukee Bucks O/U 8-1-1 nei primi tempi delle ultime 10 partite (122.1 punti totali di media)

Quote Antepost

Quota di valore: MIAMI HEAT VINCONO EASTERN CONFERENCE @6.50

Gli Heat sono solo 4° in lavagna a Est @6.50, una quota che riteniamo di valore visti i problemi dei Nets e la difficoltà nel ripetersi, anche per i Bucks di Giannis. Bisognerà capire come andrà Philadelphia con Harden insieme ad Embiid ma al momento Miami è l’unica certezza e ha il miglior record di Eastern Conference, un dato incredibile se pensiamo che Butler, Adebayo e Lowry hanno saltato 57 partite! Ci sono anche i Bulls da considerare, ma sono in calo, e i Celtics che al contrario sono arrivati alla pausa in crescendo ma la quota di maggior valore rimane Miami per noi a Est.

Vincente Nba 2021/22

Phoenix Suns 5,00

Golden State Warrior 6,00

Brooklyn Nets 6,00

Milwaukee Bucks 7,00

Philadelphia 76ers 8,00

Miami Heat 10

Utah Jazz 15

Chicago Bulls 25

Denver Nuggets 25

La Lakers 25

Memphis Grizzlies 25

Boston Celtics 33

Dallas Mavericks 40

Cleveland Cavaliers 40

La Clippers 66

Toronto Raptors 66

Atlanta Hawks 75

Charlotte Hornets 100

Minnesota Timberwolv 100

Ny Knicks 200

New Orleans Pelicans 200

San Antonio Spurs 300

Washington Wizards 300

Sacramento Kings 300

Portland Trail Blaze 300

Indiana Pacers 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 750

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 3,50

Milwaukee Bucks 3,75

Philadelphia 76ers 4,00

Miami Heat 6,00

Boston Celtics 12

Chicago Bulls 12

Cleveland Cavaliers 20

Toronto Raptors 25

Atlanta Hawks 33

Charlotte Hornets 50

Ny Knicks 66

Washington Wizards 100

Indiana Pacers 200

Detroit Pistons 750

Orlando Magic 750

Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 2,75

Phoenix Suns 2,75

Utah Jazz 7,00

Memphis Grizzlies 12

La Lakers 12

Denver Nuggets 15

Dallas Mavericks 15

La Clippers 25

Minnesota Timberwolv 33

Sacramento Kings 100

New Orleans Pelicans 100

Portland Trail Blaze 150

Oklahoma City Thunde 200

San Antonio Spurs 200

Houston Rockets 300

Quote Antepost premi individuali

Mvp Regular Season 2021/22

Embiid, Joel 2,50

Jokic, Nikola 3,50

Antetokounmpo, Giann 4,50

Curry, Stephen 8,00

Morant, Ja 12

Booker, Devin 20

Derozan, Demar 20

Paul, Chris 25

Doncic, Luka 33

Durant, Kevin 40

James, Lebron 50

Harden, James 75

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,20

Cunningham, Cade 10

Giddey, Josh 10

Barnes, Scottie 10

Wagner, Franz 20

Dosunmu, Ayo 50

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Gobert, Rudy 2,75

Green, Draymond 3,00

Antetokounmpo, Giann 5,00

Jackson Jr., Jaren 7,50

Embiid, Joel 15

Sixth Man Of The Year 2021 / 2022

Herro, Tyler 1,10

Oubre Jr., Kelly 15

Brunson, Jalen 40

Harrell, Montrezl 50

Clarkson, Jordan 50

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,20

Bridges, Miles 8,00

Garland, Darius 10

Murray, Dejounte 15

Bane, Desmond 40

Coach Of The Year 2021 / 2022

Williams, Monty 1,50

Bickerstaff, Jb 4,50

Jenkins, Taylor 8,50

Donovan, Billy 8,50

Spoelstra, Erik 10

Kerr, Steve 15

