Pronostici Basket NBA: derby di LA, possibile esordio di Harden e le prop bet del venerdì

Partite 25 Febbraio, venerdì notte di Basket NBA molto interessante con 9 match. Da non perdere il derby di LA tra Lakers-Clippers, due squadre alle prese con gli infortuni, in una stagione finora deludente che sperano di raddrizzare in questa seconda parte di regular season.

Partite 25 Febbraio: i match sulla costa Est

Charlotte Hornets – Toronto Raptors 2,10 – 1,67

Gli Hornets sono 1-9-1 ATS in casa, i Raptors sono 6-1 ATS in trasferta. Pascal Siakam ha segnato 23 punti con 11 rimbalzi e 8 assist nella vittoria del 7 febbraio dei Raptors sugli Hornets. Siakam ha segnato 25.0 punti, 5,3 assist e 9,6 rimbalzi di media nelle ultime 10 partite.

Indiana Pacers – Okc Thunder 1,27 – 3,40

Thunder e Pacers sono Under 7-2-1 negli ultimi precedenti (Under 4-1 nell’Indiana). In 4 partite con i Pacers Tyrese Haliburton ha segnato 20.8 punti con 11.0 assist e 4,3 rimbalzi. Ieri per i Thunder è rientrato Shai Gilgeous-Alexander che ha subito segnato 32 punti e 5 assist.

Orlando Magic – Houston Rockets 1,55 – 2,30

I Magic sono Over 4-1-1 in casa, i Rockets sono Over 4-1 in trasferta e Over 4-0-1 nei precedenti contro Orlando. Christian Wood ha segnato 20 punti e 13 rimbalzi nel precedente stagionale contro i Magic che hanno concesso 124,3 punti di media nelle ultime 4 partite e sono 25° come efficenza a rimbalzo.

Washington Wizards – San Antonio Spurs 2,15 – 1,63

I Wizards sono 0-4 ATS in casa da underdogs, gli Spurs sono 5-1-1 ATS da favoriti e 23-7 ATS nei precedenti contro i Wizards (10-4 ATS negli ultimi viaggi a Washington). Il rookie di Washington, Corey Kispert, sta emergendo con 13,5 punti di media nelle ultime 6 partite. Nelle ultime 3 partite nessuna tripla doppia per Dejounte Murray. Nel precedente di novembre la stella degli Spurs sfiorò proprio la tripla doppia con 22 punti, 10 rimbalzi e 8 assist contro i Wizards.

Gli Heat a NY per riprendere la corsa ad Est

New York Knicks – Miami Heat 2,65 – 1,40

I Knicks sono 1-6 ATS nelle ultime partite, gli Heat sono 4-0-1 ATS in trasferta e 4-1 ATS negli ultimi viaggi a NY. Jimmy Butler sta segnando 21.8 punti di media con 6,4 rimbalzi, Bam Adebayo lo appoggia con 18.6 punti e 10.2 rimbalzi. Entrambi hanno chiuso in doppia doppia nell’ultima partita. Butler ha segnato 22 punti nel precedente di novembre a Miami vinto contro i Knicks.

Partite 25 Febbraio: le sfide di Western Conference

Minnesota Twolves – Philadelphia 76ers 2,15 – 1,63

I Timberwolves sono 1-4 ATS in back to back, I 76ers sono 7-2 ATS in trasferta e 11-3 ATS nei precedenti contro i Timberwolves (6-1 ATS negli ultimi viaggi in Minnesota). Tanta attesa per il possibile debutto di James Harden ma intanto i 76ers hanno in Joel Embiid (29.6 punti, 11.2 rimbalzi e 4,5 assist) la loro certezza contro i Timberwolves che sono in back to back e che nonostante KAT, sono una delle squadre peggiori in area e come efficenza a rimbalzo. Ieri D’Angelo Russell ha segnato 37 punti nella vittoria contro Memphis.

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 1,27 – 3,40

I Pelicans sono Over 5-1 contro squadre con record vincente. I Suns sono Over 6-1 nelle ultime partite e Over 8-2 nei precedenti contro New Orleans. Ieri abbiamo visto la prima dei Suns senza Chris Paul con Devin Booker che si è preso in mano la squadra con 25 punti, 12 assist, 5 rimbalzi e anche 6 palle rubate. Il mese scorso Booker ha segnato 33 punti contro New Orleans. I Pelicans sono 1-4 da quando è arrivato CJ McCollum, nonostante i suoi 28.4 punti, 6.0 rimbalzi e 5,4 assist col 51.4% dal campo e il 42.5% da tre.

Utah Jazz – Dallas Mavericks 1,40 – 2,80

I Jazz sono Under 9-1 in casa, i Mavericks sono Under 5-2 nelle ultime partite. Luka Doncic on fire nelle ultime 10 partite con 35,4 punti, 10.3 rimbalzi e 9.8 assist. Doncic ha segnato 45+ punti in 3 delle ultime 4 prestazioni. Doncic ha mancato il precedente stagionale di Natale contro Utah che vinse grazie a 33 punti di Donovan Mitchell.

Big Match: Lakers-Clippers il derby di LA

LA Lakers-LA Clippers

Matchup. Ad LA non si respira una bella aria per due squadre che sperano di cambiare passo nella seconda parte di stagione. Entrambe sono state anche molto condizionate dagli infortuni, i Clippers senza Leonard e George, i Lakers che hanno perso nuovamente Anthony Davis e anche LeBron James ha qualche problema. I Clippers hanno vinto le prime 2 sfide stagionali contro i rivali cittadini (1-1 ATS, O/U 2-0 con 227,5 punti totali di media).

Linee. Lakers leggermente favoriti a -1,5 mentre la linea O/U si gioca a 221.0 punti totali.

Top Players. Prima della pausa Russell Westbrook ha giocato due partite da 18.0 punti, 7,0 rimbalzi e 5,5 assist di media. Per i Clippers Luke Kennard ha partecipato alla gara del tiro da 3 all’All Star Game di Cleveland, e arriva da una prova da 25 punti con 8/9 da oltre l’arco contro i Rockets.

Statistiche. I Lakers sono 5-2 ATS nelle ultime partite ma i Clippers rispondono con un 4-0 ATS, oltre al perfetto 9-0 ATS negli ultimi precedenti contro i Lakers e col campo di casa assegnato ai gialloviola. I Lakers sono Over 7-3 in casa da favoriti, i Clippers sono Over 7-2 nelle ultime partite e Over 3-1-1 nei precedenti contro i Lakers.

